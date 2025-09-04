पठाणने हुक्क्याचा उल्लेख करत धोनीसंदर्भात केलेल्या दाव्यानंतर समोर आलेल्या 'त्या' फोटोने उडाली खळबळ

MS Dhoni Hookah Party Photo After Irfan Pathan: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार एमएस धोनी आणि माजी क्रिकेटपटू आरपी सिंग यांचा हुक्का पार्टीमधील एक जुना फोटो व्हायरल झाला आहे. माजी अष्टपैलू क्रिकेटपटू इरफान पठाणने एका मुलाखतीत केलेल्या दाव्यानंतरच हा व्हिडीओ समोर आल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. धोनीने संघातील कोणता सदस्य त्याच्या खोलीत हुक्का पार्टीसाठी हुक्का लावत असेल त्यालाच संघात स्थान द्यायचा असा दावा इरफानने केला आहे. हुक्का पार्टीमधील सहभागाच्या आधारावर धोनीने संघ निवडीमध्ये पक्षपात केल्याचा धक्कादायक आरोप इरफानने केला आहे. या प्रकरणामुळे धोनीची खरी प्रतिमा समोर आल्याची टीका होत असतानाच इरफानच्या दाव्याला पुष्टी देणारा व्हिडीओ म्हणत एक जुना व्हिडीओ आता व्हायरल केला जातोय.
भारतासाठी 29 कसोटी, 120 एकदिवसीय आणि 24 टी-20 सामने खेळणारा माजी अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाणने 'स्पोर्ट्स तक'ला दिलेल्या एका जुन्या मुलाखतीत धोनी आणि हुक्का कनेक्शनसंदर्भात खुलासा केला होता. या 40 वर्षीय खेळाडूने सुरुवातीला धोनीने नेतृत्व हाती घेतलं तेव्हा तो माझ्या गोलंदाजीतील कामगिरीवर खूश नव्हता असा दावा केला आहे.
"मी त्याला याबद्दल विचारले होते. 2008 च्या ऑस्ट्रेलिया मालिकेदरम्यान, माही भाईने प्रसारमाध्यमांसमोर एक विधान केलं होतं. तो म्हणालेला की, इरफान चांगली गोलंदाजी करत नाही. मात्र त्यावेळी मला वाटले होते की मी संपूर्ण मालिकेत चांगली गोलंदाजी केली आहे, म्हणून मी माही भाईला याबद्दल विचारले. कधीकधी, माध्यमांमध्ये विधाने विकृत केली जातात, म्हणून मी स्पष्टीकरण देऊ इच्छितो. माझ्या प्रश्नावर माही भाई म्हणाला होता की, 'नाही इरफान, असे काहीही नाही, सर्व काही योजनेनुसार चालले आहे.' जेव्हा तुम्हाला असे उत्तर मिळते, तेव्हा तुम्ही ठीक आहे असं म्हणून पुढे जाता. अखेर आपण संघासाठी जे करू शकतो ते करतो असा विचार मनात येतो. तसेच त्यानंतर तुम्ही वारंवार असं स्पष्टीकरण मागत राहिल्यास तुम्ही स्वतःचा स्वाभिमान दुखावता," असंही इरफानने म्हटलं.
मात्र यानंतर इरफानने केलेल्या विधानामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्याचं दिसून येत आहे. "मला कोणाच्या खोलीत हुक्का ठेवण्याची किंवा याबद्दल बोलण्याची सवय नाही. हे सर्वांना माहिती आहे. अशा गोष्टींबद्दल तुम्ही त्याबद्दल बोलले नाही तर ते अधिक चांगले ठरते. क्रिकेटपटूचे काम मैदानावर कामगिरी करणे असते आणि मी त्यावरच लक्ष केंद्रित करायचो," असं सूचक विधान इरफानने केलं. याच विधानानंतर आता धोनी आणि माजी वेगवान गोलंदाज आर.पी सिंग यांचा एका फोटो व्हायरल झालाय.
या फोटोमध्ये धोनी आणि आर. पी. सिंग बसलेल्या सोफ्याच्या समोरच फोटोच्या उजव्या कोपऱ्यामध्ये हुक्का ठेवल्याचं दिसत आहे. "यामुळे आर. पी. सिंगला संधी मिळत होती," अशा कॅप्शनसहीत हा फोटो व्हायरल करण्यात आला आहे.
So this is how rp singh got chance in team india https://t.co/EvZn2erkR5 pic.twitter.com/X2REjvQrEK
— Bewda babloo (@babloobhaiya3) September 2, 2025
विशेष म्हणजे केवळ इरफानच नाही तर 'क्रिकट्रॅकर'ला दिलेल्या मुलाखतीत, भारतासाठी 15 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारा माजी भारतीय फलंदाज मनोज तिवारीनेही धोनीवर पक्षपातीपणाचा आरोप केल्याचं दिसून आलं. तिवारीने धोनीच्या नेतृत्वगुणांची प्रशंसा केली मात्र त्याने यावेळी कदाचित धोनीला मी आवडत नसावा, असंही विधान केलं. "प्रत्येकाला एमएस आवडतो आणि अर्थातच, त्याने त्याच्या नेतृत्वगुणांनी कालांतराने आपले महत्त्व सिद्ध केले आहे. मी नेहमीच म्हणतो की त्याचे नेतृत्वगुण खूप चांगले होते. पण माझ्या बाबतीत, मला माहित नाही का पण तो विचित्र वागला. तो एकमेव व्यक्ती आहे जो या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकतो. पण मला वाटते की असे काही लोक होते जे त्याला फार आवडायचे. त्या वेळी त्याने अशा लोकांना पूर्ण पाठिंबा दिला. मला असे बरेच लोक माहित आहेत, परंतु प्रत्येकजण पुढे येऊन त्याबद्दल बोलत नाही. म्हणून क्रिकेटमध्ये पसंती आणि नापसंतीची च्चा असते. म्हणून मी स्वतःला असे मानतो की त्याला मी आवडत नसेन," असं मनोज म्हणाला होता.
इरफान पठाण आणि धोनी यांच्यातील वाद काय आहे?
इरफान पठाणने 2012 मध्ये भारतासाठी शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला, ज्यामध्ये त्याने एकदिवसीय सामन्यात 5 विकेट घेतल्या होत्या. तरीही त्याला पुन्हा संघात स्थान मिळाले नाही. इरफानने आपल्या मुलाखतीत सुचवले की, धोनीच्या नेतृत्वाखालील संघ व्यवस्थापनाने त्याच्याशी योग्य संवाद साधला नाही आणि जे खेळाडू धोनीच्या खोलीत हुक्का लावण्यासारख्या गोष्टी करत, त्यांना प्राधान्य दिले गेले. यामुळे त्याच्या कारकीर्दीवर परिणाम झाल्याचा दावा इरफानने केला आहे.
धोनी आणि आरपी सिंग यांच्या फोटोबद्दल काय माहिती आहे?
व्हायरल झालेल्या फोटोमध्ये एमएस धोनी आणि आरपी सिंग सोफ्यावर बसलेले दिसत आहेत, आणि फोटोच्या उजव्या कोपऱ्यात एक हुक्का ठेवलेला आहे. हा फोटो इरफानच्या विधानानंतर व्हायरल झाला, आणि काही सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी "यामुळे आरपी सिंगला संधी मिळत होती" अशा कॅप्शनसह तो शेअर केला. हा फोटो धोनीच्या कथित हुक्का सवयीला जोडला गेला आहे.
धोनीच्या हुक्का सवयीबद्दल आणखी कोणी बोलले आहे का?
होय, माजी ऑस्ट्रेलियन खेळाडू जॉर्ज बेली याने 2018 मध्ये एका मुलाखतीत सांगितले होते की, धोनीला हुक्का (शीशा) आवडायचा आणि तो आपल्या खोलीत हुक्का लावायचा. यामुळे संघातील तरुण खेळाडूंशी संवाद साधण्यासाठी आणि त्यांच्याशी मैत्री वाढवण्यासाठी एक मोकळा वातावरण तयार होत असे. बेलीने याला धोनीच्या नेतृत्वशैलीचा भाग म्हणून सकारात्मक पद्धतीने मांडले होते.