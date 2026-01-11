English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
भारतीय क्रीडा जगतावर शोककळा! देशाला ऑलम्पिकचं सुवर्णपदक मिळवून देणारा हिरो काळाच्या पडद्याआड

Davinder Singh Garcha Passed Away : 1980 मध्ये ऑलम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या हॉकी संघाचे सदस्य दविंदर सिंह गरचा यांचं वयाच्या 73 व्या वर्षी निधन झालं आहे. त्यांच्या निधनामुळे भारतीय क्रीडा विश्वावर शोककळा पसरली.   

पूजा पवार | Updated: Jan 11, 2026, 07:33 PM IST
Photo Credit - Social Media

Davinder Singh Garcha Passed Away : मास्को ऑलम्पिकमध्ये आठ गोल करून भारताला गोल्ड मेडल जिंकवून देणारे दिग्गज हॉकीपटू दविंदर सिंह गर्चा यांचं शनिवारी निधन झालं. दविंदर सिंह गरचा हे 1980 मध्ये ऑलम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या हॉकी संघाचे सदस्य होते. यासह ते मोहिंदर मुंशी हॉकी स्पर्धेच्या कमिटीचे प्रधान सुद्धा होते.

हॉकी खेळात करिअर करत असतानाच त्यांना 1975 मध्ये पंजाब पोलिसात कॉन्स्टेबल म्हणून नोकरी मिळाली. 1980 मध्ये ऑलम्पिक सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर त्यांना पंजाब पोलिसातून आयपीएस रँकवर बढती मिळाली. पंजाब पोलिसांकडून खेळताना दविंदर सिंह यांनी आठ वेळा अखिल भारतीय पोलीस सुवर्णपदक जिंकले. अखिल भारतीय पोलिस स्पर्धेत तीन वेळा त्यांनी रौप्यपदक जिंकले. दविंदर सिंग गर्चा यांच्यावर अंत्यसंस्कार 14 जानेवारी रोजी किशनपुरा येथील स्मशानभूमीत केले जाणार आहेत. 

दविंदर सिंह गर्चा यांची कारकीर्द : 

7 डिसेंबर 1952 रोजी दविंदर सिंह गर्चा हे 1980 च्या ऑलिम्पिकमध्ये देशाला सुवर्णपदक जिंकून देणाऱ्या भारतीय हॉकी संघाचा अविभाज्य भाग होते. या स्पर्धेत सहा सामने खेळत त्याने तब्बल आठ गोल केले आणि भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. 

Davinder Singh Garcha

दविंदर सिंह गर्चा यांनी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत तीन मोठ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेतला होता. 30 पेक्षा अधिक सामन्यांमध्ये खेळून त्यांनी 19 गोल केले. हॉकीतून निवृत्ती घेतल्यावर सुद्धा त्यांचे खेळाशी असलेले नाते तुटले नाही. युवा खेळाडूंना घडवण्यासाठी त्यांनी महत्वाचे योगदान दिलं. दविंदर सिंह गर्चा यांच्या निधनामुळे हॉकी जगतावर शोककळा पसरली आहे. केवळ मैदानातच नाही तर त्यांनी प्रशासन आणि खेळाच्या विकासात मोलाचं योगदान दिलं. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

