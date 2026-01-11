भारतीय क्रीडा जगतावर शोककळा! देशाला ऑलम्पिकचं सुवर्णपदक मिळवून देणारा हिरो काळाच्या पडद्याआड

Davinder Singh Garcha Passed Away : मास्को ऑलम्पिकमध्ये आठ गोल करून भारताला गोल्ड मेडल जिंकवून देणारे दिग्गज हॉकीपटू दविंदर सिंह गर्चा यांचं शनिवारी निधन झालं. दविंदर सिंह गरचा हे 1980 मध्ये ऑलम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या हॉकी संघाचे सदस्य होते. यासह ते मोहिंदर मुंशी हॉकी स्पर्धेच्या कमिटीचे प्रधान सुद्धा होते.
हॉकी खेळात करिअर करत असतानाच त्यांना 1975 मध्ये पंजाब पोलिसात कॉन्स्टेबल म्हणून नोकरी मिळाली. 1980 मध्ये ऑलम्पिक सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर त्यांना पंजाब पोलिसातून आयपीएस रँकवर बढती मिळाली. पंजाब पोलिसांकडून खेळताना दविंदर सिंह यांनी आठ वेळा अखिल भारतीय पोलीस सुवर्णपदक जिंकले. अखिल भारतीय पोलिस स्पर्धेत तीन वेळा त्यांनी रौप्यपदक जिंकले. दविंदर सिंग गर्चा यांच्यावर अंत्यसंस्कार 14 जानेवारी रोजी किशनपुरा येथील स्मशानभूमीत केले जाणार आहेत.
7 डिसेंबर 1952 रोजी दविंदर सिंह गर्चा हे 1980 च्या ऑलिम्पिकमध्ये देशाला सुवर्णपदक जिंकून देणाऱ्या भारतीय हॉकी संघाचा अविभाज्य भाग होते. या स्पर्धेत सहा सामने खेळत त्याने तब्बल आठ गोल केले आणि भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला.
दविंदर सिंह गर्चा यांनी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत तीन मोठ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेतला होता. 30 पेक्षा अधिक सामन्यांमध्ये खेळून त्यांनी 19 गोल केले. हॉकीतून निवृत्ती घेतल्यावर सुद्धा त्यांचे खेळाशी असलेले नाते तुटले नाही. युवा खेळाडूंना घडवण्यासाठी त्यांनी महत्वाचे योगदान दिलं. दविंदर सिंह गर्चा यांच्या निधनामुळे हॉकी जगतावर शोककळा पसरली आहे. केवळ मैदानातच नाही तर त्यांनी प्रशासन आणि खेळाच्या विकासात मोलाचं योगदान दिलं.