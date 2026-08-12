/ऑलम्पिक पदक विजेता सुशील कुमारला मोठा धक्का! कोर्टाने जामीनाची याचिका फेटाळली

Wrestler Sushil Kumar : दिल्ली उच्च न्यायालयाने माजी जुनिअर नॅशनल रेसलिंग चॅम्पियन सागर धनखड़च्या हत्येप्रकरणात ऑलम्पिक पदक विजेता सुशील कुमारची जामीन याचिका फेटाळली आहे. न्यायाधीश पुरुषेंद्र कुमारने 6 ऑगस्ट रोजी उच्चतम न्यायालय द्वारे कुस्तीपटूसाक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याबाबतची चिंता, अटकेपूर्वीचे वर्तन, गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि सुरू असलेल्या खटल्याच्या निकालावर प्रभाव टाकण्याची शक्यता यांसारख्या विविध कारणांचा आधार घेत जामिनाचा अर्ज फेटाळण्यात आला.
न्यायाधीशांनी नमूद केले की, सर्वसाधारणपणे जामीन मिळणे हा नियम आहे आणि कारावास हा अपवाद. मात्र या प्रकरणात गुन्हा पूर्वियोजित होता आणि हल्ला अत्यंत क्रूरपणे करण्यात आला होता, ज्यामध्ये मृत्यू ओढवला. शस्त्राची जप्ती, व्हिडिओ पुरावा आणि खटल्यादरम्यान अद्याप तपासले जाणे बाकी असलेले इतर विविध पुरावे या गोष्टींना दुजोरा देतात. दिल्ली पोलीस आणि धनखर यांच्या वडिलांनी सुशील कुमारच्या जामीन अर्जाला विरोध केला.
हत्या झाल्यावर करण्यात आलेल्या शस्त्राची जप्ती, व्हिडिओ पुरावा आणि खटल्यादरम्यान अद्याप तपासले जाणे बाकी असलेले इतर विविध पुरावे या गोष्टींना दुजोरा देतात. दिल्ली पोलीस आणि धनखर यांच्या वडिलांनी जामीन अर्जाला विरोध केला. न्यायालयाने म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीचा जामीन रद्द करताना या गोष्टीचा आधार घेतला होता की, सुशीलचे समाजात मोठे स्थान आणि प्रभाव आहे आणि जेव्हा जेव्हा त्याला अल्प कालावधीसाठी मुक्त केले गेले, तेव्हा साक्षीदार फितूर झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दिलाशाच्या संदर्भात परिस्थितीमध्ये वास्तविक बदल झाल्याचे दर्शवणारा किंवा नियमित जामीन मंजूर करण्याचे समर्थन करणारा कोणताही ठोस आधार सादर करण्यात याचिकाकर्ता अपयशी ठरला आहे.
कुस्तीपटू सुशील कुमारला मे 2021 मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि 19 जुलै 2023 रोजी सत्र न्यायालयाने त्याला गुडघ्यांच्या शस्त्रक्रियेसाठी एका आठवड्याचा अंतरिम जामीन दिला होता. 13 ऑगस्ट 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि या प्रकरणात कुमारचा जामीनही रद्द केला. साक्षीदारांवर अवाजवी प्रभाव टाकण्याची किंवा खटल्याच्या कामकाजात विलंब घडवून आणण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. उच्च न्यायालयाने त्याला 4 मार्च 2025 रोजी जामीन मंजूर केला होता.