On This Day: 27 नोव्हेंबर... क्रिकेट इतिहासातील तो 'काळा दिवस', ज्याने मैदानावरील जल्लोष एका क्षणात शांततेत बदलला

On This Day: क्रिकेटच्या इतिहासात 27 नोव्हेंबरला चाहत्यांकडून ‘ब्लॅक डे’ 'कला दिवस' म्हणून आठवला जातो. हा तो दिवस होता, जेव्हा स्टेडियममध्ये श्वास थांबवणारा खेळ सुरू होता, पण एका झटक्यात संपूर्ण जगाचे हृदय स्तब्ध करणारी दुर्घटना घडली. 11 वर्षांपूर्वी याच दिवशी ऑस्ट्रेलियाचा दमदार फलंदाज फिल ह्यूज मैदानातील एका अनपेक्षित क्षणानंतर पुन्हा उभा राहू शकला नाही.
25 नोव्हेंबर 2014 रोजी सिडनीच्या मैदानावर शेफील्ड शिल्डचा सामना सुरू झाला होता. न्यू साउथ वेल्स आणि साऊथ ऑस्ट्रेलिया यांच्यात हा प्रतिष्ठेचा सामना खेळला जात होता. साऊथ ऑस्ट्रेलियाचा तत्कालीन कर्णधार योहान बोथा यांनी नाणेफेक जिंकत पहिल्यांदा फलंदाजीचा निर्णय घेतला. 30 नोव्हेंबरला फिल ह्यूजचा वाढदिवस असल्याने हा सामना त्याच्यासाठी खास होता. त्याला जिंकून वाढदिवस साजरा करण्याची इच्छा होती. पण क्रिकेटच्या नियतीने या गोष्टीचे ‘शुभारंभ’ ‘दुर्दैवी शेवट’मध्ये बदलला.
फिल ह्यूजने मार्क कोसग्रोव्ह सोबत डावाची सुरुवात केली. प्रारंभी दोघांनी संयमी खेळ करत 23.4 षटकांमध्ये 61 धावांची भागीदारी रचली. कोसग्रोव्ह 68 चेंडूत 32 धावा करून बाद झाला. अनुभवी गोलंदाज नॅथन लायन याच्या चेंडूवर त्याचा झेल टिपला गेला. त्यानंतर फिल ह्यूजने कॉलम फर्ग्यूसन याच्यासोबत डाव सावरला. साऊथ ऑस्ट्रेलियाचा संघ चांगल्या स्थितीत वाटचाल करत असताना फर्ग्यूसन 41 चेंडूत 28 धावा करून तंबूत परतला.
यानंतर टॉम कूपर मैदानावर आला. दोघांचेही ध्येय संघाची धावसंख्या भक्कम करण्याचे होते. पण 49 वे षटकच त्या सामन्यातील सर्वात नाट्यमय आणि वेदनादायी षटक ठरले. सीन ॲबॉट त्याचे 10 वे षटक घेऊन गोलंदाजी करत होता. अजूनही त्याला त्या सामन्यातील पहिल्या बळीची प्रतीक्षा होती. ह्यूज 63 धावांवर नाबाद खेळत होता, त्याच्या खेळीत 9 दमदार चौकार झळकले होते. 48.3 षटकांवर ॲबॉटच्या बाऊन्सरने नेमकी दिशा घेतली आणि चेंडू ह्यूजच्या मानेला जाऊन आदळला. तो क्षण इतका झपाट्याने घडला की चाहत्यांना नेमके काय झाले हे जाणवायला देखील काही सेकंद गेले.
ह्यूज लगेच खेळपट्टीवर खाली बसला. ॲबॉट तात्काळ त्याच्याजवळ धावला, सहकारी खेळाडूंनीही त्याला आधार देण्याचा प्रयत्न केला. पण ह्यूजने त्याच क्षणी शुद्ध हरवली. त्याला विलंब न करता रुग्णालयात हलवण्यात आले. संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया आणि क्रिकेटविश्व प्रार्थना करत होते. मात्र, दोन दिवस सुरू असलेल्या उपचारानंतर 27 नोव्हेंबरला डॉक्टरांनी तो 'आता नाही' ही सत्य परिस्थिती जाहीर केली आणि मैदानावरील 63 धावा, वाढदिवसापूर्वीचा जल्लोष, करोडो चाहत्यांच्या आशा… सर्व काही शांततेत विलीन झाले.
या घटनेनंतर खेळातल्या सुरक्षेवर अनेक प्रश्न निर्माण झाले. त्यानंतर हेल्मेट डिझाईन अधिक सुरक्षित आणि मजबूत करण्यात आले, खेळाडूंसाठी गार्ड मानके बदलली गेली आणि मेंदूवरील दुखापतीसाठी 'कन्कशन सब्स्टिट्यूट' सारखे नवे नियम अस्तित्वात आले.
फिल ह्यूजने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ साठी 26 कसोटी सामने खेळत 1,535 धावा जमवल्या होत्या, त्यात 3 शतके आणि 7 अर्धशतके समाविष्ट होती. तर 25 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 2 शतके आणि 4 अर्धशतकांसह 826 धावा त्याच्या नावावर होत्या. त्याच्या जाण्यानंतर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने त्याच्या सन्मानार्थ 64 नंबरची जर्सी कायमस्वरूपी निवृत्त केली.