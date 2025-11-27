English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
On This Day: 27 नोव्हेंबर... क्रिकेट इतिहासातील तो 'काळा दिवस', ज्याने मैदानावरील जल्लोष एका क्षणात शांततेत बदलला

Black Day in Cricket History: क्रिकेट जगतात कधी काय होईल सांगता येत नाही. असंच काही वर्षांपूर्वी 27 नोव्हेंबर रोजी एक घटना घडली आणि तो दिवस क्रिकेट इतिहासातील 'काळा दिवस' म्हणून गणला जाऊ लागला.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 27, 2025, 07:48 AM IST
On This Day: क्रिकेटच्या इतिहासात 27 नोव्हेंबरला चाहत्यांकडून ‘ब्लॅक डे’ 'कला दिवस' म्हणून आठवला जातो. हा तो दिवस होता, जेव्हा स्टेडियममध्ये  श्वास थांबवणारा खेळ सुरू होता, पण एका झटक्यात संपूर्ण जगाचे हृदय स्तब्ध करणारी दुर्घटना घडली. 11 वर्षांपूर्वी याच दिवशी ऑस्ट्रेलियाचा दमदार फलंदाज फिल ह्यूज मैदानातील एका अनपेक्षित क्षणानंतर पुन्हा उभा राहू शकला नाही.

सिडनीच्या मैदानावर सामना 

25 नोव्हेंबर 2014 रोजी सिडनीच्या मैदानावर शेफील्ड शिल्डचा सामना सुरू झाला होता. न्यू साउथ वेल्स आणि साऊथ ऑस्ट्रेलिया यांच्यात हा प्रतिष्ठेचा सामना खेळला जात होता. साऊथ ऑस्ट्रेलियाचा तत्कालीन कर्णधार योहान बोथा यांनी नाणेफेक जिंकत पहिल्यांदा फलंदाजीचा निर्णय घेतला. 30 नोव्हेंबरला फिल ह्यूजचा वाढदिवस असल्याने हा सामना त्याच्यासाठी खास होता. त्याला जिंकून वाढदिवस साजरा करण्याची इच्छा होती. पण क्रिकेटच्या नियतीने या गोष्टीचे ‘शुभारंभ’ ‘दुर्दैवी शेवट’मध्ये बदलला.

फिल ह्यूजने मार्क कोसग्रोव्ह सोबत डावाची सुरुवात 

फिल ह्यूजने मार्क कोसग्रोव्ह सोबत डावाची सुरुवात केली. प्रारंभी दोघांनी संयमी खेळ करत 23.4 षटकांमध्ये 61 धावांची भागीदारी रचली. कोसग्रोव्ह 68 चेंडूत 32 धावा करून बाद झाला. अनुभवी गोलंदाज नॅथन लायन याच्या चेंडूवर त्याचा झेल टिपला गेला. त्यानंतर फिल ह्यूजने कॉलम फर्ग्यूसन याच्यासोबत डाव सावरला. साऊथ ऑस्ट्रेलियाचा संघ चांगल्या स्थितीत वाटचाल करत असताना फर्ग्यूसन 41 चेंडूत 28 धावा करून तंबूत परतला.

सीन ॲबॉट गोलंदाजी करायला आला अन्... 

यानंतर टॉम कूपर मैदानावर आला. दोघांचेही ध्येय संघाची धावसंख्या भक्कम करण्याचे होते. पण 49 वे षटकच त्या सामन्यातील सर्वात नाट्यमय आणि वेदनादायी षटक ठरले. सीन ॲबॉट त्याचे 10 वे षटक घेऊन गोलंदाजी करत होता.  अजूनही त्याला त्या सामन्यातील पहिल्या बळीची प्रतीक्षा होती. ह्यूज 63 धावांवर नाबाद खेळत होता, त्याच्या खेळीत 9 दमदार चौकार झळकले होते. 48.3 षटकांवर ॲबॉटच्या बाऊन्सरने नेमकी दिशा घेतली आणि चेंडू ह्यूजच्या मानेला जाऊन आदळला. तो क्षण इतका झपाट्याने घडला की चाहत्यांना नेमके काय झाले हे जाणवायला देखील काही सेकंद गेले.

नक्की काय झालं?

ह्यूज लगेच खेळपट्टीवर खाली बसला. ॲबॉट तात्काळ त्याच्याजवळ धावला, सहकारी खेळाडूंनीही त्याला आधार देण्याचा प्रयत्न केला. पण ह्यूजने त्याच क्षणी शुद्ध हरवली. त्याला विलंब न करता रुग्णालयात हलवण्यात आले. संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया आणि क्रिकेटविश्व प्रार्थना करत होते. मात्र, दोन दिवस सुरू असलेल्या उपचारानंतर 27 नोव्हेंबरला डॉक्टरांनी तो 'आता नाही' ही सत्य परिस्थिती जाहीर केली आणि मैदानावरील 63 धावा, वाढदिवसापूर्वीचा जल्लोष, करोडो चाहत्यांच्या आशा… सर्व काही शांततेत विलीन झाले.

क्रिकेटमध्ये सुरक्षिततेचा नवा अध्याय

या घटनेनंतर खेळातल्या सुरक्षेवर अनेक प्रश्न निर्माण झाले. त्यानंतर हेल्मेट डिझाईन अधिक सुरक्षित आणि मजबूत करण्यात आले, खेळाडूंसाठी गार्ड मानके बदलली गेली आणि मेंदूवरील दुखापतीसाठी 'कन्कशन सब्स्टिट्यूट' सारखे नवे नियम अस्तित्वात आले.

1535+826 धावांचा संपूर्ण प्रवास

फिल ह्यूजने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ साठी 26 कसोटी सामने खेळत 1,535 धावा जमवल्या होत्या, त्यात 3 शतके आणि 7 अर्धशतके समाविष्ट होती. तर 25 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 2 शतके आणि 4 अर्धशतकांसह 826 धावा त्याच्या नावावर होत्या. त्याच्या जा‍ण्यानंतर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने त्याच्या सन्मानार्थ 64 नंबरची जर्सी कायमस्वरूपी निवृत्त केली.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

