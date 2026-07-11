/गौतम गंभीर नाही मग कोण? टीम इंडियाच्या कोचिंग स्टाफमधून होणार एकाची हकालपट्टी

BCCI : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताने आयर्लंड आणि इंग्लंड विरुद्ध टी20 सीरिज गमावली आहे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या विजयानंतर टीम इंडियाचा परफॉर्मन्स निराशाजनक ठरला. त्यानंतर आता बीसीसीआय ऍक्शन मोडमध्ये आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआय खेळाडूंसोबतच कोचिंग स्टाफचं निरीक्षण करत आहे. याशिवाय गौतम गंभीरच्या कोचिंग स्टाफमधील एकाची हकालपट्टी होण्याची शक्यता आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआय हेड कोच गौतम गंभीरच्या नेतृत्वातील कोचिंग स्टाफबाबत खुश नाहीये. कोचिंग स्टाफपैकी कोणाची तरी एकाची हकालपट्टी होणं हे जवळपास निश्चित आहे, गौतम गंभीरबाबत बोलायचं झाल्यास टीम इंडिया सोबत त्याच कोचिंग कॉन्ट्रॅक्ट 2027 पर्यंत आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, बीसीसीआय मुख्य प्रशिक्षक बदलण्याच्या मनस्थितीत नाही असे मानले जात आहे.
भारतीय संघ इंग्लंड विरुद्ध पाच सामन्यांच्या टी20 सामन्यात सीरिज खेळणार आहे. सीरिजचा पहिला सामना हा पावसाच्या कारणाने रद्द झाला. यानंतर संघाला लागोपाठ तीन टी20 सामन्यात पराभव मिळाला. या सामान्यता टीम इंडियाची फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्ही खूप साधारण ठरलं. खास करून टॉप ऑर्डरच्या फलंदाजांनी निराशा केली.
टीम इंडियाच्या खराब प्रदर्शनासोबतच टीम इंडियाच्या निर्णयावर सुद्धा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. खास करून गौतम गंभीर यांच्यावर, विशेषतः संजू सॅमसनला संघातून वगळण्याच्या निर्णयावरून टीका होत आहे. संजूच्या जागी वैभव सूर्यवंशीला संधी देण्यात आली होती, परंतु तो तीन सामन्यांत चांगली कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला आहे. दुसरीकडे, टिळक वर्मा आणि इशान किशन यांना खेळण्याची सातत्याने संधी मिळूनही ते चांगल्या लयीत दिसलेले नाहीत. आता टिळक किंवा इशान यांच्यापैकी एकाला वगळून अंतिम टी20 सामन्यात संजूला संधी दिली जाईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
11 जुलै शनिवार : भारत विरुद्ध इंग्लंड टी20 सीरिजमधील पाचवा आणि शेवटचा सामना - संध्याकाळी 7 वाजता
14 जुलै शनिवार : भारत विरुद्ध इंग्लंड वनडे सीरिज पहिला सामना - दुपारी 3: 30 वाजता
16 जुलै शनिवार : भारत विरुद्ध इंग्लंड वनडे सीरिज दुसरा सामना - संध्याकाळी 5: 30 वाजता
19 जुलै शनिवार : भारत विरुद्ध इंग्लंड वनडे सीरिज तिसरा सामना - सकाळी 10 वाजता