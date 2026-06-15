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Zee5 वर FIFA World Cup 2026चा धमाका! 4 दिवसांत 100 दशलक्षाहून अधिक प्रेक्षक

फीफा विश्वचषक 2026 सुरु होऊन एक आठवडा झाला आहे, संपूर्ण देशातील फुटबॉल चाहत्यांसाठी विश्वचषक लाईव्ह पाहणे ही एक मेजवानीच आहे. झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड कंपनीने आपल्या डिजिटल, लिनियर आणि सोशल प्लॅटफॉर्मवर सुरुवातीच्या शनिवार-रविवारमध्ये 100 दशलक्षाहून अधिक प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 15, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:07 PM IST
Zee5 वर FIFA World Cup 2026चा धमाका! 4 दिवसांत 100 दशलक्षाहून अधिक प्रेक्षक

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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