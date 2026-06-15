/Zee5 वर FIFA World Cup 2026चा धमाका! 4 दिवसांत 100 दशलक्षाहून अधिक प्रेक्षक

FIFA World Cup 2026 : फीफा विश्वचषकाची सध्या जगभरामध्ये क्रेझ आहे, 48 संघ या स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत. भारतामध्ये या स्पर्धेचे प्रक्षेपण आणि लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही झी5 वर फुटबॅाल चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. फीफा विश्वचषक 2026 सुरु होऊन एक आठवडा झाला आहे, संपूर्ण देशातील फुटबॉल चाहत्यांसाठी विश्वचषक लाईव्ह पाहणे ही एक मेजवानीच आहे. फिफा विश्वचषक 2026 ची अत्यंत दमदार सुरुवात केली आहे. झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड कंपनीने आपल्या डिजिटल, लिनियर आणि सोशल प्लॅटफॉर्मवर सुरुवातीच्या शनिवार-रविवारमध्ये (ओपनिंग वीकेंड) 100 दशलक्षाहून अधिक प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे.
फीफा विश्वचषक हा जगभरामध्ये पाहिला जातो, 'Zee 5' कंपनीच्या या प्लॅटफॉर्मने सुरुवातीच्या वीकेंडमध्ये अनेक रेकॅार्ड मोडले आहेत. 6 दशलक्ष प्रेक्षक मिळवले आहेत, तर 11 ते 14 जून 2026 यादरम्यान प्रेक्षकांनी लाइव्ह सामने, हायलाइट्स आणि स्टुडिओ प्रोग्रामिंगला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. प्रेक्षकांचा या सामन्यामध्ये लाईव्ह स्ट्रिमिंगवरील सहभागाबद्दल सांगायचे झाले तर 190 मिनिटांहून अधिक काळ सहभाग नोंदवण्यात आला आहे, त्यामुळे यावरुन दिसून येते की फीफा विश्वचषकामध्ये प्रेक्षकांना रुची आहे.
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फीफा विश्वचषक 2026 च्या क्रिडा स्पर्धेला सोशल प्लॅटफॉर्मवर 360 दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. याचा अर्थ असा की प्रेक्षक हे फक्त टेलिव्हिजन किंवा मोबाईल, लॅपटॅापवरच नाहीत तर सोशल मिडियावर देखील फीफाची माहिती मिळवत आहेत. कंपनीच्या प्रवक्तांनी सांगितले की, आमच्या सर्व प्लॅटफॉर्मवर फिफा विश्वचषक 2026च्या प्रक्षेपणाला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे आम्ही खूप आनंदी आहोत.
पुढे त्यांनी असेही सांगितले की, सुरुवातीलाचा मिळालेल्या प्रतिसादामुळे त्याचबरोबर वीकेंडमध्ये मिळालेला प्रतिसाद यामुळे आम्ही खुप आनंदी आहोत. हे आकडे पाहून भारतात फुटबॉलची वाढती लोकप्रियता दर्शवते. आमचा उद्देश हा ही स्पर्धा सर्वांसाठी सहज उपलब्ध करून देण्यावर आणि अखंडित पाहण्याचा अनुभव देण्यावर आहे," असे कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी अशीही ग्वाही दिली की येणाऱ्या आठवड्यांत होणाऱ्या महत्त्वाच्या सामन्यांमुळे प्रेक्षकसंख्येत आणि सहभागात मोठी वाढ होण्याची कंपनीला खात्री आहे. झी एंटरटेनमेंट ही एक आघाडीची तंत्रज्ञान कंपनी असून, ती 190 हून अधिक देशांमध्ये आणि 1.4 अब्ज लोकांपर्यंत पोहोचली आहे.