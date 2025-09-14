English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ऑपरेशन सिंदूरची खिल्ली उडवणाऱ्या पाकिस्तानच्या क्रिकेटरचा माज उतरवला; मान खाली घालून सोडावं लागलं मैदान

IND VS PAK : आशिया कप 2025 चा सहावा सामना भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात रविवारी पार पडला. यात भारतीय गोलंदाजांनी जबरदस्त गोलंदाजी करून पाकिस्तानी फलंदाजांच्या विकेट घेतल्या.   

पूजा पवार | Updated: Sep 14, 2025, 10:44 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) सहावा सामना खेळवला जातोय. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि 20 ओव्हरमध्ये 127 धावा करून भारताला विजयासाठी 128 धावांचे आव्हान दिले. पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर पहिल्यांदाच भारत - पाकिस्तान (India VS Pakistan) संघ क्रिकेटच्या मैदानात समोरा समोर आल्याने मैदानात तणाव होता. अशातच ऑपरेशन सिंदूर सुरु असताना सोशल मीडियावरून भारताची खिल्ली उडवणाऱ्या पाकिस्तानी ऑल राउंडरचा भारतीय गोलंदाजांनी माज उतरवला. 

सोशल मीडियावर शेअर केली होती आक्षेपार्य पोस्ट : 

22 एप्रिल रोजी जम्मू कश्मीरच्या पहलगाम भागात फिरायला गेलेल्या 26 भारतीय पर्यटकांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली. त्यानंतर पाकिस्तानमधील दहशतवादी अड्डे उध्वस्त करण्यासाठी भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवलं. यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव खूपच वाढला होता आणि युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतु अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचा क्रिकेटर फहीम अशरफने इंस्टाग्रामवर भारताविरुद्ध आक्षेपार्य पोस्ट केली. यात त्याने एक फोटो शेअर केला ज्यात पाकिस्तानचा सैनिक एका भारतीय महिलेला सिंदूर लावत होता. फोटोमधील महिलेने तिरंग्याची साडी परिधान केली होती. या फोटोला फहीमने कॅप्शन दिले की, 'नवा अध्याय सुरु होत आहे'. यामधून भारताच्या प्रतिष्ठेची आणि महिलांच्या वेदनेची त्याने थट्टा केली होती.

फहीम अशरफचा माज उतरवला : 

टीम इंडिया गोलंदाजी करण्यासाठी मैदानात आली. तेव्हा भारताच्या गोलंदाजी अटॅक समोर पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी गुडघे टेकले. अवघ्या 64 धावांवर पाकिस्तानचे 6 फलंदाज बाद करण्यात भारताला यश आलं होतं. ऑपरेशन सिंदूरची सोशल मीडियावरून खिल्ली उडवणाऱ्या पाकिस्तानचा फलंदाज फहीम अशरफला केवळ 11 धावांवर बाद करण्यात भारताच्या वरुण चक्रवर्तीला यश आले. 17.4 ओव्हरला वरुण चक्रवर्तीच्या बॉलिंगवर फहीम LBW बाद झाला. विकेट पडल्यावर फहीम अशरफ मान खाली घालून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. 

भारत आणि पाकिस्तानचे संघ : 

भारताची प्लेईंग 11: 

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव(कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन(विकेटकिपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तानची प्लेईंग 11: 

साहिबजादा फरहान, सैम अयुब, मोहम्मद हारिस (विकेटकिपर), फखर जमान, सलमान आगा (कर्णधार), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

