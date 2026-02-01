English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
PAK vs AUS: पाकिस्तान गोलंदाजाच्या अ‍ॅक्शनवर रागावला कॅमरुन ग्रीन, ICC करणार कारवाई? पाहा Video

PAK vs AUS: पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील टी 20 सीरिजमधील दुसऱ्या सामन्यात पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलिया 90 धावांच्या मोठ्या अंतराने पराभूत करून तीन सामन्याच्या सीरिजमध्ये 2-0 ने आघाडी घेतली. यावेळी पाकिस्तानी गोलंदाजाच्या अ‍ॅक्शनवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. 

पूजा पवार | Updated: Feb 1, 2026, 04:18 PM IST
PAK vs AUS: पाकिस्तान गोलंदाजाच्या अ‍ॅक्शनवर रागावला कॅमरुन ग्रीन, ICC करणार कारवाई? पाहा Video
Photo Credit - Social Media

PAK vs AUS: टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूर्वी (T20 World Cup 2026) पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया (Pakistan VS Australia) यांच्यात महत्वाची सीरिज सुरु असून यात पाकिस्तानने विजयी आघाडी घेतली आहे. दुसऱ्या टी 20 सामन्यात पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलिया 90 धावांच्या मोठ्या अंतराने पराभूत करून तीन सामन्याच्या सीरिजमध्ये 2-0 ने आघडी घेतली. मात्र या सामन्यानंतर उस्मान तारिकच्या गोलंदाजीच्या अ‍ॅक्शनवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. स्वतः ऑस्ट्रेलियाचा फलंदाज कॅमरुन ग्रीन (cameron green) त्याच्या अ‍ॅक्शनमुळे रागावलेला दिसला, ज्याच्या बॉलवर तो कॅच आउट झाला होता. सध्या त्याचा व्हिडीओ सुद्धा व्हायरल होतोय.  

कॅमरुन ग्रीन झाला कॅच आउट : 

गद्दाफी स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलिया समोर 199 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं. मात्र पाकिस्तानच्या गोलंदाजी समोर ऑस्ट्रेलियाचा संघ 108 धावांवर बाद झाला. कर्णधार मिचेल मार्श (18) च्या रूपाने पहिली विकेट 22 धावांवर पडली आणि पुढच्याच बॉलवर ट्रेविस हेड सुद्धा बोल्ड झाला. तर जबरदस्त फलंदाज ट्रेविस हेड फक्त 4 धावा करु शकला. ऑस्ट्रेलियाची पाचवी विकेट 54 धावांवर पडली. कॅमरुन ग्रीनकडून अपेक्षा होती की  त्याने चांगली फलंदाजी करावी, पण 11 व्या ओव्हरवर उस्मान तारिकच्या बॉलवर तो कॅच आउट झाला. 

कॅमरुन ग्रीन 19 बॉलमध्ये 35 धावा बनवून खेळत होते. उस्मान तारिकडावरे टाकलेल्या 11 व्या ओव्हरच्या पाचव्या बॉलवर ग्रीनने मोठा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण शादाब खानसाठी एका सोप्या कॅचचा चान्स बनला. ग्रीन बाद झाला होता, पण पॅव्हेलियनमध्ये परतताना त्याने उस्मानच्या गोलंदाजीवर इशारा केला आणि प्रश्न विचारला. नंतर, जेव्हा तो त्याच्या डगआउटवर परतला तेव्हा त्याने त्याच्या खेळाडूंना सांगितले की तो त्याचे हात खूप खाली ठेवून गोलंदाजी करत आहे. कॅमरुन ग्रीनने तशी अ‍ॅक्शन सुद्धा करून दाखवली. 

PSL मध्ये सुद्धा उपस्थित करण्यात आले प्रश्न : 

पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्यातील व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर काही लोक त्याला 'चकिंग' सुद्धा म्हणत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पाकिस्तान सुपर लीगच्या ९व्या आणि १०व्या सीजनमध्ये सुद्धा त्याची बॉल अ‍ॅक्शन संशयास्पद असल्याचे नोंदवण्यात आले होते. पीसीबीने दोन्ही वेळा अधिकृत चाचण्या घेतल्या आणि त्याला दोषमुक्त करण्यात आले.

