/ड्रेसिंग रूममध्ये भिडले पाकिस्तानचे स्टार खेळाडू, लाजिरवाण्या पराभवानंतर संघात तणाव

PAK VS BAN Test : पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून या सीरिजमधील पहिल्या टेस्ट सामन्यात बांगलादेशने 104 धावांनी पराभव केला. ढाका येथे खेळवण्यात आलेल्या टेस्ट सामन्यात पाकिस्तानचा संघ गडगडला. कर्णधार शान मसूद आणि वेगवान गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदी यांच्यात आपसात भिडले. दोघे पाकिस्तान संघाचा पराभव झाल्यावर ड्रेसिंग रूममध्ये समोरासमोर आले आणि त्यांच्यात बाचाबाची झाली.
रिपोर्ट्सननुसार पाकिस्तान संघाचे कर्णधार शान मसूद हा वेगवान गोलंदाजांनी सामन्यात केलेल्या निराशाजनक प्रदर्शनामुळे नाराज होता. त्याचं म्हणणं होतं की वेगवान गोलंदाजीमध्ये बॉलची गती कमी होती. त्यामुळे संघ बांगलादेशवर दबाव आणू शकला नाही. त्याने शाहिद आफ्रिदीच्या ऍव्हरेज स्पीडवर सुद्धा प्रश्न उपस्थित केले. तो म्हणाला की पाकिस्तान संघ यामुळे दबाव बनवू शकला नाही कारण गोलंदाजांची स्पीड कमी होती.
पाकिस्तान संघाचा कर्णधार शान मसूदने वेगवान गोलंदाजीला कारणीभूत ठरवल्यावर शाहीन शाह आफ्रिदीने फलंदाजांच्या परफॉर्मन्सवर लक्ष उपस्थित केले. रिपोर्ट्सनुसार शाहीन शाहने फलंदाजांना पराभवासाठी कारणीभूत ठरवले. आफ्रिदीने कर्णधाराला म्हटले की त्याने त्याच्या बॅटिंगवर प्रश्न उपस्थित केले. आफ्रिदीने सांगितलं की त्यांचा संघ पहिल्या इनिंगमध्ये लीड घेऊ शकले नाहीत. पाकिस्तान संघाचा कर्णधार शान मसूद मागच्या दोन्ही सामन्यात एकूण 11 धावा करू शकला. त्याने एका सामन्यात 9 तर एका सामन्यात एकूण 11 धावा केल्या.
बांगलादेश विरुद्ध पहिल्या टेस्ट सामन्यात स्लो ओव्हर रेटमुळे पाकिस्तान संघाचे 8 WTC पॉईंट्स कापण्यात आले. याच सोबत पाकिस्तान संघ WTC पॉइंट्स टेबलमध्ये आठव्या स्थानावर पोहोचली आहे. त्यांची फायनलमध्ये पोहोचण्याची शक्यता खूप कमी आहे. बांगलादेशने पहिले फलंदाजी करताना 413 धावा केल्या मात्र पाकिस्तानची पहिली इनिंग ही 386 धावांवर आटोपली. पहिल्या इनिंगमध्ये 27 धावांची आघाडी घेणाऱ्या बांगलादेशने दुसऱ्या इनिंगमध्ये 240 धावा केल्या. बांगलादेशकडून कर्णधार नजमुल हुसैन शान्तोने पहिल्या इनिंगमध्ये शतक ठोकलं तर दुसऱ्या इनिंगमध्ये 87 धावांची महत्वपूर्ण खेळी केली. पाकिस्तानला विजयासाठी 268 धावांची आवश्यकता असताना संपूर्ण संघ 163 धावांवर आटोपला. त्यामुळे बांगलादेशने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली.