कॅच सुटला, व्हाईडवर वाद आणि लास्ट बॉलवर पडली विकेट, PAK VS BAN वनडेत शेवटच्या ओव्हरला हायव्होल्टेज ड्रामा

PAK VS BAN ODI Series : पाकिस्तान क्रिकेट संघाचं वाईट काळ संपण्याचं काही नाव घेत नाहीये. आयसीसी टी20 वर्ल्ड कपमध्ये (T20 World Cup 2026) पाकिस्तानने सुपर 8 मधून लाजिरवाण्या पद्धतीने एक्सिट घेतली, त्यानंतर आता तब्बल 15 वर्षांनी ते बांगलादेश विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये पराभूत झाले आहेत. युवा पाकिस्तानी संघाला तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील निर्णायक सामन्यात 11 धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. सलमान अली आगाची जबरदस्त शतकीय खेळी ही सुद्धा पाकिस्तानला पराभवापासून वाचवू शकली नाही. बांगलादेशने वनडे सीरिज 2-1 ने आपल्या नावावर केली.
सलमान अली आगाने 98 बॉलमध्ये 106 धावा केल्या, मात्र 48 व्या ओव्हरमध्ये तो बाद झाल्यावर पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ हा रविवारी 279 धावांवर ऑलआउट झाला. कर्णधार शाहीन शाह अफरीदी शेवटच्या बॉलवर स्टंप आउट झाला ज्यामुळे पाकिस्तानच्या जिंकण्याच्या सर्व आशा धुळीस मिळाल्या. बांगलादेशचा ओपनर तन्झिद हसनने आपले पहिले वनडे शतक (107 धावा) झळकावून संघाला 5 विकेटवर 290 धावांपर्यंत पोहोचवले.
सिरीजमधील पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानचा संघ फक्त 114 धावांवर ऑलआउट झाला होता. बांगलादेशने हा सामना 8 विकेटने जिंकला होता. दुसऱ्या वनडेत बांगलादेश डकवर्थ लुईस नियमामुळे 128 धावांनी पराभूत झाली होती. त्याचा संपूर्ण संघ हा 114 धावांवर आटोपला होता. शेवटच्या ओव्हरपर्यंत चाललेल्या तिसऱ्या सामन्यात 11 धावांनी विजय मिळवला होता. त्यासह बांगलादेशने तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवला आणि सीरिज आपल्या नावे केली.
Post-Match Show: Straight drive | Mazhar Uddin Omi with Ramiz Raja & Shamim Chowdhury
Dutch-Bangla Bank Bangladesh Pakistan ODI Series 2026!
BCB Cricket Bangladesh Pakistan ODI pic.twitter.com/mw9C3zDrfG
Bangladesh Cricket (BCBtigers) March 15, 2026
A thrilling showdown ends with the Tigers claiming victory over Pakistan! From fiery bowling to stellar batting, every moment brought the crowd to its feet. Celebration, passion, and pride. BCB Cricket Bangladesh Pakistan ODI pic.twitter.com/8a9pfgncBW
Bangladesh Cricket (BCBtigers) March 15, 2026
पाकिस्तानला विजयासाठी शेवटच्या ओव्हरमध्ये 6 बॉलवर 14 धावांची आवश्यकता होती. कर्णधाराने बॉल राशिद हुसैनच्या हातात दिला. पहिल्या बॉलवर एकही धाव झाली नाही. दुसऱ्या बॉलवर शाहीन आफ्रिदीने चेंडू जोरात स्विंग केला आणि तो हवेत उंचावला. रशीदने मागे धावून कॅच घेण्याचा प्रयत्न केला पण तो अयशस्वी ठरला. तिसऱ्या बॉलवर शाहीनने दोन धावा काढल्या, पण पुढचा बॉल डॉट पडला. ओव्हरच्या पाचव्या बॉलवर पंचांनी वाईडचा निर्णय दिला, ज्याचा बांगलादेशच्या कर्णधाराने रिव्यू घेतला. थर्ड अंपायरने ते लीगल मानले आणि तो बॉल वाईड न दिल्याने पाकिस्तानी खेळाडू संतापले.