  • कॅच सुटला, व्हाईडवर वाद आणि लास्ट बॉलवर पडली विकेट, PAK VS BAN वनडेत शेवटच्या ओव्हरला हायव्होल्टेज ड्रामा

कॅच सुटला, व्हाईडवर वाद आणि लास्ट बॉलवर पडली विकेट, PAK VS BAN वनडेत शेवटच्या ओव्हरला हायव्होल्टेज ड्रामा

PAK VS BAN ODI Series : पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजचा शेवटचा सामना रविवारी पार पडला. या सामन्यात बांगलादेशने तिसरा सामना जिंकून सीरिजमध्ये 2-1 ने आघाडी घेतली आहे. मात्र यावेळी सामन्याच्या शेवटच्या ओव्हरम हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला.   

पूजा पवार | Updated: Mar 16, 2026, 09:31 AM IST
कॅच सुटला, व्हाईडवर वाद आणि लास्ट बॉलवर पडली विकेट, PAK VS BAN वनडेत शेवटच्या ओव्हरला हायव्होल्टेज ड्रामा
PAK VS BAN ODI Series : पाकिस्तान क्रिकेट संघाचं वाईट काळ संपण्याचं काही नाव घेत नाहीये. आयसीसी टी20 वर्ल्ड कपमध्ये (T20 World Cup 2026) पाकिस्तानने सुपर 8 मधून लाजिरवाण्या पद्धतीने एक्सिट घेतली, त्यानंतर आता तब्बल 15 वर्षांनी ते बांगलादेश विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये पराभूत झाले आहेत. युवा पाकिस्तानी संघाला तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील निर्णायक सामन्यात 11 धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. सलमान अली आगाची जबरदस्त शतकीय खेळी ही सुद्धा पाकिस्तानला पराभवापासून वाचवू शकली नाही. बांगलादेशने वनडे सीरिज 2-1 ने आपल्या नावावर केली. 

सलमान अली आगाने 98 बॉलमध्ये 106 धावा केल्या, मात्र 48 व्या ओव्हरमध्ये तो बाद झाल्यावर पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ हा रविवारी 279 धावांवर ऑलआउट झाला. कर्णधार शाहीन शाह अफरीदी शेवटच्या बॉलवर स्टंप आउट झाला ज्यामुळे पाकिस्तानच्या जिंकण्याच्या सर्व आशा धुळीस मिळाल्या. बांगलादेशचा ओपनर तन्झिद हसनने आपले पहिले वनडे शतक (107 धावा) झळकावून संघाला 5 विकेटवर 290 धावांपर्यंत पोहोचवले.

सिरीजमधील पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानचा संघ फक्त 114 धावांवर ऑलआउट झाला होता. बांगलादेशने हा सामना 8 विकेटने जिंकला होता. दुसऱ्या वनडेत बांगलादेश डकवर्थ लुईस नियमामुळे 128 धावांनी पराभूत झाली होती. त्याचा संपूर्ण संघ हा 114 धावांवर आटोपला होता. शेवटच्या ओव्हरपर्यंत चाललेल्या तिसऱ्या सामन्यात 11 धावांनी विजय मिळवला होता. त्यासह बांगलादेशने तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवला आणि सीरिज आपल्या नावे केली.

शेवटच्या ओव्हरमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा : 

पाकिस्तानला विजयासाठी शेवटच्या ओव्हरमध्ये 6 बॉलवर 14 धावांची आवश्यकता होती. कर्णधाराने बॉल राशिद हुसैनच्या हातात दिला. पहिल्या बॉलवर एकही धाव झाली नाही. दुसऱ्या बॉलवर शाहीन आफ्रिदीने चेंडू जोरात स्विंग केला आणि तो हवेत उंचावला. रशीदने मागे धावून कॅच घेण्याचा प्रयत्न केला पण तो अयशस्वी ठरला. तिसऱ्या बॉलवर शाहीनने दोन धावा काढल्या, पण पुढचा बॉल डॉट पडला. ओव्हरच्या पाचव्या बॉलवर पंचांनी वाईडचा निर्णय दिला, ज्याचा बांगलादेशच्या कर्णधाराने रिव्यू  घेतला. थर्ड अंपायरने ते लीगल मानले आणि तो बॉल वाईड न दिल्याने पाकिस्तानी खेळाडू संतापले.

 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

