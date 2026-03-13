पाकिस्तान खेळाडूंचा रडीचा डाव, विचित्र रन आऊट होताच संताप संताप... पाहा काय केलं...

PAK VS BAN : शुक्रवारी ढाकाच्या शेर-ए-बांग्ला स्टेडियममध्ये पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात सुरु असलेल्या वनडे सीरिजचा दुसरा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात पाकिस्तानचा माजी कर्णधार सलमान अली आगा हा विचित्रपणे बाद झाला, जे पाहून सर्वच आश्चर्यचकित झाले. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. पाकिस्तानचे माजी कर्णधार आणि प्रसिद्ध कॉमेंटेटर रमीझ राजा यांनी अतिशय तीक्ष्ण आणि स्पष्ट विधान केले आहे, ज्यामुळे आगीत तेल ओतण्याचं काम झालंय.
पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात खेळण्यात आलेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात सलमान अली आगा हा विवादात्मक पद्धतीने धावबाद झाला जो सामन्याचा टॅनिंग पॉईंट सुद्धा ठरला. या घटनेनंतर रमीज राजाने कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ना केवळ बांगलादेश संघावर टीका केली तर सलमानला सुद्धा त्याच्या वागण्यावरून सुनावलं. सामन्याच्या 39 व्या ओव्हरमध्ये पाकिस्तान 230/3 अशा मजबूत स्थितीत होता. तेव्हा मोहम्मद रिझवानने मेहदी हसन मिराजच्या गोलंदाजीवर सरळ शॉट मारला. बॉल थेट नॉन स्ट्रायकर एंडवर उभ्या असलेल्या सलमान आघाकडे गेला. आघाला वाटले की खेळ थांबला आहे, त्याने हेतूपूर्वक बॉल उचलला आणि मिराजकडे पास करण्याचा प्रयत्न केला. पण मिराजने आघाच्या चांगुलपणाचा गैरफायदा घेतला आणि तिच्याकडून बॉल हिसकावून घेतला आणि त्याला धावबाद केले.
रमीज राजाने या घटनेवर प्रतिक्रिया देत म्हटले की आजच्या दौऱ्यात क्रिकेट बदललं आहे. रमीज म्हणाला की, 'मी एका वेगळ्या स्कूल ऑफ थॉटमधून येतो. आज संघ संधी मिळाली की लगेच मानेवर वार करतात. जे झालं ते खेळ भावनेच्या विरोधात होतं, मात्र मिरजच्या जवळ सलमानला रन आउट करण्याचा पूर्ण अधिकार होता'. सलमान आगाला समजावत त्यांनी सांगितलं की, 'आघाचा हेतू उदात्त होता आणि तो चांगले करू इच्छित होता. पण तुम्ही कधीही विरोधी संघासोबत असे करू नका. मैदानावर मैत्रीला स्थान नाही. एक खेळाडू धावबाद होण्याची अपेक्षा करत होता, तर दुसरा मैत्रीपूर्ण खेळ करत होता. रमीझने बांगलादेशच्या खेळाला 100 पैकी फक्त 10 गुण दिले आणि म्हटले की त्यांना अधिक चांगलं वागता आलं असतं'.
हा वादग्रस्त रनआउटने आता आयसीसीचा नियम 41.5 वरही वाद निर्माण झाला आहे, जो क्षेत्ररक्षकाकडून फलंदाजाला अडथळा आणण्याशी संबंधित आहे. काही तज्ञांचे मत आहे की मिराजने जाणूनबुजून आगाचा मार्ग अडवला, तर काहींचे म्हणणे आहे की आगाने स्वतः बॉल उचलून मैदानात अडथळा आणण्याचा धोका पत्करला, ज्यामुळे पंचांना त्याला बाद देण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.