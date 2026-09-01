/लॉर्ड्समध्ये पराभव झाल्यावर पाकिस्तान क्रिकेट संघातून कोच सहित 7 खेळाडूंना बाहेरचा रस्ता

Pakistan Cricket Team : इंग्लंड विरुद्ध लॉर्ड्स टेस्टमध्ये लाजिरवाण्या पराभवानंतर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट संघातून 7 खेळाडूंना बाहेरचा रास्ता दाखवून घराबाहेर पाठवून दिलं आहे. यांच्याहून हैराण करणारी गोष्टी अशी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने कोच सरफराज अहमद आणि उमर गुलचा पत्ता कट झाला आहे. इंग्लंडमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या या टेस्ट सीरिजमध्ये पाकिस्तान 0-2 ने मागे आहे. त्यांनी आपल्या गेल्या सहा टेस्ट सामन्यांपैकी पाच सामने गमावले आहेत आणि त्यांना मिळालेला एकमेव विजय या महिन्याच्या सुरुवातीला वेस्ट इंडिजविरुद्ध होता.
इंग्लंड विरुद्ध 9 सप्टेंबर पासून सुरु होणाऱ्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या सीरिजपूर्वी पाकिस्तान संघात मोठी उलथापालथ झाली. कर्णधार बाबर आझम सुद्धा यामुळे खूपच निराश दिसला. इंग्लंडमध्ये बाबर आझमची बॅट शांत राहिली. आता हे पाहणं महत्वाचं ठरेल की अचानकपणे 7 खेळाडूंना बाहेर काढल्यावर कर्णधार बाबर आझम याचा पुढील प्लॅन काय असणार.
एका मोठ्या टेस्ट सीरिज दरम्यान काही कारणामुळे 1-2 खेळाडूंचं बाहेर होणं समजू शकतं मात्र पाकिस्तान क्रिकेटची व्यवस्था नेहमीच त्यांच्या समजण्याच्या पलीकडे असते. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने पुन्हा एकदा याचं उदाहरण समोर आणलं असून इंग्लंड विरुद्ध तिसऱ्या टेस्टच्या आधी पाकिस्तानच्या सात खेळाडूंना रिलीज करण्यात आलं आहे.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने इंग्लंडमधून मायदेशात परत पाठवलेल्या 7 खेळाडूंमध्ये सलमान अली आगा याचा सुद्धा समावेश आहे. सलमान हा बाबर आझमच्या अनुपस्थितीत पहिल्या टेस्टमध्ये पाकिस्तानचा कर्णधार होता. त्याला दुसऱ्या टेस्ट सामन्यातून वगळण्यात आले होते आणि तिसऱ्या टेस्टपूर्वी मायदेशी पाठवण्यात आले आहे. अनुभवी विकेटकिपर फलंदाज मोहम्मद रिझवान आणि सलामीवीर इमाम उल हक यांनाही रिलीज करण्यात आले आहे. या तिघांशिवाय अली उस्मान, आमिर जमाल, मुहम्मद अवैस जफर आणि खुर्रम शहजाद यांना सुद्धा रिलीज करण्यात आले. त्याच्या ऐवजी 7 नव्या खेळाडूंना सामील करण्यात आलं आहे. यापैकी 5 जणांनी अद्याप कोणताही टेस्ट सामना खेळाला नाही.
बाबर आजम (कर्णधार), अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मुहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान जूनियर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), रजाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), सईम अयूब, साजिद खान, सऊद शकील, शान मसूद आणि उबैद शाह.