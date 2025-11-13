PAK दौरा सोडणार श्रीलंका संघ? इस्लामाबादमधील बॉम्बस्फोटानंतर खेळाडूंमध्ये भीतीचे वातावरण

PAK vs SL 2nd ODI: पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यानंतर श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. जरी खेळाडूंच्या सुरक्षेत मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली असली, तरीही दुसऱ्या वनडे सामन्याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील दुसरा वनडे सामना आज (13 नोव्हेंबर) रावळपिंडी क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. पाकिस्तानने पहिला सामना 6 धावांनी जिंकून मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. पहिला सामना देखील रावळपिंडी येथेच झाला होता, जो स्फोटाच्या ठिकाणापासून फक्त 17 किमी अंतरावर होता. त्या सामन्यासाठी श्रीलंका संघाला कडक सुरक्षेत स्टेडियमपर्यंत नेण्यात आलं होतं. मात्र, आता दुसऱ्या सामन्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, श्रीलंकन खेळाडूंनी पाकिस्तानमधील सुरक्षा परिस्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे आणि उर्वरित सामने खेळण्यास ते इच्छुक नाहीत. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने मात्र खेळाडूंना मालिका पूर्ण करण्याचं आवाहन केलं आहे आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) तसेच स्थानिक प्रशासनाशी चर्चा सुरू आहे.
हे ही वाचा: Hong Kong Sixes जिंकूनही पाकिस्तानची झाली फजिती! मुलाखती घेणारी हसतच राहिली, VIDEO व्हायरल
PCB कडून श्रीलंका संघाला उच्चतम सुरक्षेचं आश्वासन देण्यात आलं आहे, तरीही खेळाडूंच्या मनात भीती कायम आहे. आजचा सामना खेळवला जाणार की नाही, हे श्रीलंका बोर्ड, खेळाडू आणि पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणा यांच्या चर्चेनंतरच ठरणार आहे.
हे ही वाचा: BCCI चा मोठा निर्णय! एकाच मालिकेत खेळणार भारताच्या दोन टीम्स, कधी, कुठे जाणून घ्या
इस्लामाबाद येथील न्यायालयाबाहेर गुरुवारी एक भीषण आत्मघाती स्फोट झाला. कोर्टच्या बाहेर उभ्या असलेल्या कारमध्ये स्फोट झाल्याने तब्बल 12 लोकांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाले आहेत. घेण्यासारखी गोष्ट आहे की, 2009 मध्ये लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियमजवळ श्रीलंका संघाच्या बसवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्या घटनेनंतर पाकिस्तानमध्ये तब्बल 10 वर्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटवर बंदी होती.
जर उद्याचा दुसरा वनडे नियोजित वेळेनुसार झाला, तर पाकिस्तान मालिका जिंकण्यासाठी अजेय आघाडी मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना शनिवार, 15 नोव्हेंबर रोजी रावळपिंडीमध्येच होणार आहे.
प्र.1: इस्लामाबादमध्ये नेमकं काय घडलं?
उ.1: पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे कोर्टसमोर उभ्या असलेल्या कारमध्ये आत्मघाती स्फोट झाला. या स्फोटात 12 लोकांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जखमी झाले.
प्र.2: हा स्फोट श्रीलंका संघाच्या सामन्याच्या ठिकाणाजवळ झाला होता का?
उ.2: होय, स्फोटाचं ठिकाण रावळपिंडी स्टेडियमपासून सुमारे 17 किलोमीटर अंतरावर आहे, जिथे श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांच्यातील पहिला वनडे सामना झाला होता.
प्र.3: श्रीलंका संघाने मालिका पुढे खेळण्यास नकार दिला आहे का?
उ.3: अधिकृतपणे अजून निर्णय घेतलेला नाही, पण खेळाडूंनी सुरक्षा परिस्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे आणि मालिकेतून माघार घेण्याची इच्छा दर्शवली आहे.