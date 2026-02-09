IND vs PAK: पाकिस्तानची कुरघोडी? भारताविरुद्ध T20 World Cup सामना खेळण्यासाठी ICC समोर ठेवल्या तीन मोठ्या अटी

T20 World Cup 2026 Pakistan Bycott India Match Updates: भारत–पाकिस्तान सामन्याबाबत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) पुन्हा एकदा आपली भूमिका बदलल्याचं दिसत आहे. आधी भारताविरुद्ध T20 वर्ल्ड कप सामना खेळणार नसल्याचं जाहीर करणाऱ्या पाकिस्तानने आता याच सामन्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेपुढे (ICC) तीन महत्त्वाच्या अटी ठेवल्या आहेत. 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणाऱ्या भारत–पाकिस्तान सामन्यावरून सुरू असलेला वाद आता तोडग्याकडे वळताना दिसतो आहे. रविवारी लाहोरमध्ये ICC आणि PCB यांच्यात महत्त्वाची बैठक पार पडली. विशेष म्हणजे या बैठकीला बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम यांनाही आमंत्रित करण्यात आलं होतं. या चर्चेनंतर पाकिस्तान भारताविरुद्ध सामना खेळण्यास तयार असल्याचं संकेत मिळाले, मात्र काही अटींसह! चला या अटी नक्की काय आहेत हे जाणून घेऊयात . पाकिस्तान बोर्डाचं नक्की काय म्हणणं आहे.
भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याच्या भूमिकेनंतर ICC ने परिस्थिती हाताळण्यासाठी आपले वरिष्ठ अधिकारी लाहोरला पाठवले. गद्दाफी स्टेडियममध्ये झालेल्या बैठकीत PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी, ICC चे डेप्युटी चेअरमन इमरान ख्वाजा आणि BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम उपस्थित होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ICC ने पाकिस्तानला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की वर्ल्ड कपसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत निवडक सामने खेळण्याची मुभा दिली जाणार नाही. अशा निर्णयामुळे PCB ला आर्थिक नुकसान आणि संभाव्य कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं.
या वादात सह-यजमान श्रीलंकेची भूमिका निर्णायक ठरली. श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने PCB ला पत्र पाठवत आठवण करून दिली की जेव्हा पाकिस्तान क्रिकेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बहिष्कृत होतं, तेव्हा श्रीलंकेनेच तिथे दौरे करून क्रिकेट पुनरुज्जीवनात मदत केली होती. श्रीलंकेने भारत–पाकिस्तान सामना रद्द झाल्यास पर्यटन आणि हॉटेल उद्योगावर होणाऱ्या आर्थिक फटक्याचाही उल्लेख केला. या भावनिक आवाहनासह ICC च्या कठोर भूमिकेमुळे पाकिस्तान आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करत असल्याचं चित्र आहे.
हा संपूर्ण वाद तेव्हा पेटला, जेव्हा बांगलादेशने भारतात खेळण्यास नकार दिला आणि त्यांच्या जागी स्कॉटलंडला संधी देण्यात आली. पाकिस्तानने बांगलादेशशी एकजूट दाखवत भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याची धमकी दिली होती. आता लाहोरमध्ये अमीनुल इस्लाम यांची उपस्थिती बांगलादेशही आपली भूमिका किंवा संभाव्य भरपाईबाबत चर्चा करत असल्याचं संकेत देते.
पाकिस्तानकडून अंतिम निर्णय सोमवार, 10 फेब्रुवारीपर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता आहे, कारण संघाला पुढील सामन्यासाठी तयारी करायची आहे.