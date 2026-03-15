ज्याच्यामुळे झाला वाद तोच सोडणार आता काव्या मारनची साथ? पाकिस्तानी गोलंदाज अबरारबद्दल मोठी अपडेट समोर

Pakistan's Abrar Ahmed May Not Play For Sunrisers In The Hundred: गेल्या काही दिवसांपासून क्रिकेट विश्वातून एक वाद समोर आला आहे. हा वाद आहे भारताची सनराइजर्स हैदराबादची मालकीण काव्या मारन आणि तिने एका स्पर्धेसाठी खरेदी केलेला पाकिस्तानी खेळाडूचा आहे. इंग्लंडमधील लोकप्रिय फ्रँचायझी लीग द हंड्रेड (The Hundred) च्या आगामी हंगामासाठी नुकताच लिलाव पार पडला. या लिलावात पाकिस्तानचा मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद (Abrar Ahmed) याची निवड केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला. नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स (Northern Superchargers) या संघाने त्याला सुमारे 1,90,000 पाउंडमध्ये करारबद्ध केले. या संघाचा संबंध Sunrisers Hyderabad फ्रँचायझीशी आहे आणि तिच्या व्यवस्थापनात काव्या मारन (Kavya Maran) यांची महत्त्वाची भूमिका आहे.
पाकिस्तानी खेळाडूला भारतीय व्यवस्थापनाशी संबंधित फ्रँचायझीकडून संधी दिल्यामुळे भारतातील अनेक क्रिकेट चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सोशल मीडियावर काव्या मारन आणि फ्रँचायझीवर टीकेची लाट उसळली. काही चाहत्यांनी असा प्रश्नही उपस्थित केला की भारतीय व्यवस्थापन असलेल्या संघाने पाकिस्तानी खेळाडूला का संधी दिली. या संतापाचा परिणाम असा झाला की संघाच्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया आणि ट्रोलिंग पाहायला मिळाले. क्रिकेट चाहत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
हे ही वाचा: IPLसाठी खेळाडूंचा PSLला रामराम, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डाचा झाला संताप संताप!
दरम्यान, आता खेळाडू अबरारबद्दल मोठी अपडेट समोर येत आहे. आता अशी शक्यता समोर येत आहे की अबरार अहमद स्वतःच आगामी सीजनपूर्वी संघातून माघार घेऊ शकतो. एका अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील बांधिलकीमुळे त्याला द हंड्रेड मधून बाहेर पडावे लागू शकते. कारण या स्पर्धेच्या काळात पाकिस्तानचा संघ वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे.
हे ही वाचा: Explained: क्रिकेटपटू असतानाही मेहेंद्रसिंग धोनी बॅडमिंटन आणि पॅडलसारखे खेळ का खेळतो?
पाकिस्तानचा वेस्ट इंडिज दौरा 15 जुलै ते 7 ऑगस्टदरम्यान होणार आहे, तर द हंड्रेड स्पर्धा 21 जुलै ते 16 ऑगस्ट या कालावधीत खेळवली जाणार आहे. या दोन्ही स्पर्धांच्या तारखा जवळजवळ एकाच काळात असल्यामुळे अबरार अहमदला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडून नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिळवणे कठीण ठरू शकते.
पाकिस्तानच्या कसोटी संघात स्पिन विभागासाठी साजिद खान आणि नौमन अली हे सध्या पहिल्या पसंतीचे पर्याय मानले जातात. त्यामुळे अबरारला या मालिकेत खेळण्याची शक्यता कमी असली तरी परदेशी लीगमध्ये खेळण्यासाठी त्याला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अर्थात PCB कडून परवानगी घ्यावी लागेल.
हे ही वाचा: PAK vs BAN: पाकिस्तानला झटका! महत्त्वाच्या खेळाडूला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर घेऊन जावे लागले, तातडीने रुग्णालयात हलवले
PCB चे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी (Mohsin Naqvi) यांच्याकडून NOC मिळण्याची शक्यता सध्या 50-50 असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अबरारचे बोर्डातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चांगले संबंध असल्यामुळे त्याला परवानगी मिळू शकते, असेही बोलले जात आहे. मात्र भारतीय चाहत्यांच्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर आणि आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीमुळे अबरार अहमद अखेर द हंड्रेड मध्ये खेळतो की नाही, याकडे आता क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.