  • पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानवर एअर स्ट्राईक! अनेकांनी कुटुंबातील व्यक्तींना गमावलं, अफगाण क्रिकेटर्सनी व्यक्त केला संताप

Pakistan Air strike on Afghanistan : पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या काबुल ओमर एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटलजवळ हल्ला केला. या हल्ल्यात जीव गमावलेल्यांचा आकडा 400 वर पोहोचला आहे. यात अनेकांनी आपल्या कुटुंबातील लोकांना गमावलं. यावर आता अफगाणिस्तान क्रिकेटर्सनी संताप व्यक्त करत पाकिस्तानवर टीका केली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 17, 2026, 01:01 PM IST
Photo Credit - Social Media

Pakistan Air strike on Afghanistan : इराण आणि इस्राईल युद्धामुळे (Iran Israel War) संपूर्ण जगात अशांतता असताना आता यात पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर केलेल्या एअरस्ट्राईकची सुद्धा भर पडली आहे. अफगाणच्या उप सरकारी प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राजधानी काबुलमधील नशामुक्तीकेंद्र रुग्णावयावर हल्ला केला असून या हल्ल्यात जीव गमावलेल्यांचा आकडा 400 वर पोहोचला आहे. अफगाणिस्तानच्या राजधानीवर झालेल्या या हल्ल्यामुळे देशात अशांतता पसरली आहे. या हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज इब्राहिम झद्रान या हल्ल्याने तीव्र धक्का बसला आहे. त्याने सोशल मीडियावर एक भावनिक संदेश शेअर केला असून, त्यात म्हटले आहे की, काबूल दुःखात आहे आणि अनेक कुटुंबांनी यात आपली माणसं गमावली आहेत. अफगाणिस्तानच्या अनेक क्रिकेटर्सनी पाकिस्तानच्या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. 

काबुलमध्ये मोठा धमाका : 

रिपोर्ट्सनुसार पाकिस्तानने केलेला हल्ला हा काबुलच्या ओमर एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटलजवळ झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास एक मोठा स्फोट झाला आणि त्यानंतर रुग्णालयातून आगीच्या ज्वाला उसळल्या. अफगाण अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, या हल्ल्यात सुमारे 400 लोकांचा मृत्यू झाला असून यात 250 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर घबराट पसरली आहे.

इब्राहिम जादरानने व्यक्त केलं दुःख : 

पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर केलेल्या हल्ल्यामुळे लोक अधिकच दुःखी झाले कारण बरेच लोक दुसऱ्या दिवशी रमजानचा उपवास ठेवण्याची तयारी करत होते. अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर इब्राहिम जादरानने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहिले की, 'काल उपवास करणार असलेल्यांपैकी अनेक जण आता हयात नाहीत किंवा गंभीर जखमी झाले आहेत. ते म्हणाले की, रोजाची तयारी करणारे लोक अचानक या दुर्घटनेचे बळी ठरले, हा विचारच हृदयद्रावक आहे'. इब्राहिम जादरानने पुढे म्हंटले की, 'त्यांनी काबूलमध्ये एक मोठा स्फोट ऐकला आणि काही क्षणांनंतर एका रुग्णालयातून आगीच्या ज्वाला बाहेर पडताना पाहिल्या. या दुःखद घटनेमुळे संपूर्ण शहर शोकसागरात बुडालं आहे'. असे ते म्हणाले. इब्राहिम जादरानने पीडितांच्या कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला आणि न्यायाची मागणी केली.

इस्राईल आणि पाकिस्तानमध्ये कोणताही फरक नाही : 

अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर नवीन उल हकने फेसबुक पोस्ट शेअर करून लिहिले की, 'इस्राईल आणि पाकिस्तानी शासकांमध्ये कोणताही फरक शोधणे कठीण आहे'. 26 वर्षीय नवीन आयपीएलमध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सकडून खेळला आहे. त्याने 15 वनडे आणि 48 टी20० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. दुखापतीमुळे तो टी20 वर्ल्ड कप खेळू शकला नाही'.

'हा एक युद्धगुन्हा'- कर्णधार रशिद खान : 

अफगाणिस्तानचा कर्णधार रशिद खानने सुद्धा या हल्ल्याचा निषेध व्यक्त केला. तो म्हणाला की, 'काबूलमध्ये पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यांमुळे झालेल्या नागरिकांच्या जीवितहानीच्या वृत्ताने मला तीव्र दुःख झाले आहे. नागरिकांची घरे, शैक्षणिक संस्था किंवा वैद्यकीय सुविधांना लक्ष्य करणे, मग ते हेतुपुरस्सर असो वा अपघाताने, हा एक युद्धगुन्हा आहे'.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

