PAK vs BAN: पाकिस्तानला झटका! महत्त्वाच्या खेळाडूला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर घेऊन जावे लागले, तातडीने रुग्णालयात हलवले

Hussain Talat Taken Hospital Due To Injury: पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश यांच्यातील तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जात आहे. दुसरा सामना शेर-ए-बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम (Sher-e-Bangla National Cricket Stadium) येथे खेळवण्यात आला. यावेळी पाकिस्तानच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. याच कारण असं की फिल्डिंग करताना पाकिस्तानचा ऑलराउंडर खेळाडू हुसेन तलत (Hussain Talat) हा गंभीर जखमी झाला. त्याला खांद्याला दुखापत झाली. या खेळाडूला ही दुखापत सामन्याच्या सहाव्या ओव्हरमध्ये लागली. यावेळी मोहम्मद वसीम जूनियर (Mohammad Wasim Jr.) गोलंदाजी करत होता. त्यावेळी स्ट्राइकवर लिटन दास (Litton Das) होता. लिटन दास याने ऑफ साइडकडे जोरदार फटका मारला. चेंडू वेगाने बाउंड्रीकडे जात होता. तो रोखण्यासाठी हुसैन तलत कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेने वेगाने धावत गेला.
बाउंड्रीजवळ पोहोचल्यावर त्याने चेंडू थांबवून तो पुन्हा मैदानात फेकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चेंडू पकडताना त्याचा पाय बाउंड्रीजवळ ठेवलेल्या सुरक्षात्मक फोमवर घसरला. त्यामुळे त्याचा तोल गेला आणि तो वेगाने पुढे जात जाहिरातींच्या होर्डिंग्जवर आदळला. त्यानंतर तो जोरात डाव्या खांद्यावर आदळला. या धडकेत त्याला तीव्र वेदना झाल्या आणि काही क्षण तो मैदानावरच पडून राहिला.
घटना घडताच मैदानावर उपस्थित खेळाडू, सपोर्ट स्टाफ आणि वैद्यकीय पथक तातडीने तलत याच्या मदतीसाठी धावून आले. त्याच्या खांद्याला गंभीर दुखापत झाल्याची शक्यता असल्याचे लक्षात येताच त्याला तातडीने हॉस्पिटलला घेऊन जाण्याचा निर्णय झाला. काही मिनिटांतच स्ट्रेचर मागवण्यात आले आणि त्याला स्ट्रेचरवर ठेवून मैदानाबाहेर उभी असलेल्या अॅम्ब्युलन्सपर्यंत नेण्यात आले. त्यानंतर पुढील तपासणी आणि उपचारांसाठी त्याला जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले.
Talat taken to hospital after sustaining shoulder injury
Pakistan all-rounder Hussain Talat was taken to hospital after sustaining a shoulder injury during the second game of the three-match ODI series against Bangladesh at the Sher-e-Bangla National Cricket Stadium on Friday pic.twitter.com/pFlvQp4kK3
— kaneee (@Swatantravoice7) March 13, 2026
दरम्यान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने या घटनेबाबत अधिकृत निवेदन जारी केले. बोर्डाने सांगितले की, हुसेन तलत याला मैदानावरच टीमच्या मेडिकल स्टाफकडून तात्काळ प्राथमिक उपचार देण्यात आले. त्यानंतर दुखापतीचे स्वरूप अधिक स्पष्ट करण्यासाठी आणि सविस्तर तपासणीसाठी त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. डॉक्टरांकडून तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच दुखापत किती गंभीर आहे आणि त्याच्या पुनरागमनाबाबत काय निर्णय होईल हे स्पष्ट होईल.
या सामन्यात तलत याची फलंदाजी अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. तो सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी मैदानात उतरले होता. त्याने 13 चेंडूंचा सामना करत 69.23 च्या स्ट्राइक रेटने केवळ 9 धावा केल्या. त्याला बांगलादेशचा फिरकीपटू रिशाद हुसेन (Rishad Hossain) याने बोल्ड करत बाद केले.
या घटनेनंतर मैदानावरील वातावरण काही काळ गंभीर झाले होते. खेळाडू आणि प्रेक्षक दोघांनाही तलत याच्या प्रकृतीबद्दल चिंता वाटत होती. आता त्याच्या वैद्यकीय तपासणीनंतरच पुढील अपडेट समोर येणार आहे. या सामन्यात पावसामुळे डीएलएस पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आणि अखेरीस पाकिस्तान संघाने सामना जिंकला.