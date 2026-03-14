PAK vs BAN: पाकिस्तानला झटका! महत्त्वाच्या खेळाडूला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर घेऊन जावे लागले, तातडीने रुग्णालयात हलवले

Pakistan All rounder injured during PAK vs BAN: सध्या सुरु असलेल्या पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत प्रत्येक सामन्यात काही ना काही होत आहे. असाच कालच्या सामन्याच्या वेळी एका पाकिस्तनी खेळाडूला दुखापत झाली आणि त्याला तातडीने रुग्णालयात घेऊन जावे लागले.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 14, 2026, 07:44 AM IST
Hussain Talat Taken Hospital Due To Injury: पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश यांच्यातील तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जात आहे. दुसरा सामना शेर-ए-बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम (Sher-e-Bangla National Cricket Stadium) येथे खेळवण्यात आला. यावेळी पाकिस्तानच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. याच कारण असं की फिल्डिंग करताना पाकिस्तानचा ऑलराउंडर खेळाडू हुसेन तलत (Hussain Talat) हा गंभीर जखमी झाला. त्याला खांद्याला दुखापत झाली. या खेळाडूला ही दुखापत सामन्याच्या सहाव्या ओव्हरमध्ये लागली. यावेळी मोहम्मद वसीम जूनियर (Mohammad Wasim Jr.)  गोलंदाजी करत होता. त्यावेळी स्ट्राइकवर लिटन दास (Litton Das) होता. लिटन दास याने ऑफ साइडकडे जोरदार फटका मारला. चेंडू वेगाने बाउंड्रीकडे जात होता. तो रोखण्यासाठी हुसैन तलत कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेने वेगाने धावत गेला. 

बाउंड्रीजवळ पोहोचल्यावर त्याने चेंडू थांबवून तो पुन्हा मैदानात फेकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चेंडू पकडताना त्याचा पाय बाउंड्रीजवळ ठेवलेल्या सुरक्षात्मक फोमवर घसरला. त्यामुळे त्याचा तोल गेला आणि तो वेगाने पुढे जात जाहिरातींच्या होर्डिंग्जवर आदळला. त्यानंतर तो जोरात डाव्या खांद्यावर आदळला. या धडकेत त्याला तीव्र वेदना झाल्या आणि काही क्षण तो मैदानावरच पडून राहिला.

स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर घेऊन जावे लागले

घटना घडताच मैदानावर उपस्थित खेळाडू, सपोर्ट स्टाफ आणि वैद्यकीय पथक तातडीने तलत याच्या मदतीसाठी धावून आले. त्याच्या खांद्याला गंभीर दुखापत झाल्याची शक्यता असल्याचे लक्षात येताच त्याला तातडीने हॉस्पिटलला घेऊन जाण्याचा निर्णय झाला. काही मिनिटांतच स्ट्रेचर मागवण्यात आले आणि त्याला स्ट्रेचरवर ठेवून मैदानाबाहेर उभी असलेल्या अॅम्ब्युलन्सपर्यंत नेण्यात आले. त्यानंतर पुढील तपासणी आणि उपचारांसाठी त्याला जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले.

 

काय म्हणालं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड?

दरम्यान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने या घटनेबाबत अधिकृत निवेदन जारी केले. बोर्डाने सांगितले की, हुसेन तलत याला मैदानावरच टीमच्या मेडिकल स्टाफकडून तात्काळ प्राथमिक उपचार देण्यात आले. त्यानंतर दुखापतीचे स्वरूप अधिक स्पष्ट करण्यासाठी आणि सविस्तर तपासणीसाठी त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. डॉक्टरांकडून  तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच दुखापत किती गंभीर आहे आणि त्याच्या पुनरागमनाबाबत काय निर्णय होईल हे स्पष्ट होईल.

सामन्यातील तलत याची कामगिरी

या सामन्यात तलत याची फलंदाजी अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. तो सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी मैदानात उतरले होता. त्याने 13 चेंडूंचा सामना करत 69.23 च्या स्ट्राइक रेटने केवळ 9 धावा केल्या. त्याला बांगलादेशचा फिरकीपटू रिशाद हुसेन (Rishad Hossain) याने बोल्ड करत बाद केले.

या घटनेनंतर मैदानावरील वातावरण काही काळ गंभीर झाले होते. खेळाडू आणि प्रेक्षक दोघांनाही तलत याच्या प्रकृतीबद्दल चिंता वाटत होती. आता त्याच्या वैद्यकीय तपासणीनंतरच पुढील अपडेट समोर येणार आहे. या सामन्यात पावसामुळे डीएलएस पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आणि अखेरीस पाकिस्तान संघाने सामना जिंकला.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

