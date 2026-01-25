बांगलादेशला पाठिंबा देण्याचा शहाणपणा नडला! ICC ने वॉर्निग दिल्यानंतर पाकिस्तान अखेर वठणीवर; T20 वर्ल्डकपसाठी संघाची घोषणा

PCB announce team for T20 World Cup: बांगलादेश संघाने भारतात न खेळण्यास नकार देत टी-20 वर्ल्डकपवर बहिष्कार टाकला आहे. यानंतर पाकिस्ताननेही बांगलादेशला साथ देत टी-20 वर्ल्डकप ने खेळण्याचा निर्णय घेतला होता अशी सूत्रांची माहिती होती. पाकिस्तान बांगलादेशच्या समर्थनार्थ संभाव्य बहिष्कार टाकण्याची चर्चा सुरु असतानाच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (पीसीबी) आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक २०२६ साठी 15 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) स्पर्धेतून माघार घेतल्यास गंभीर परिणामांचा इशारा दिल्यानंतर काही वेळातच ही घोषणा करण्यात आली.
पाकिस्तान सलमान अली आगाच्या नेतृत्वाखाली या स्पर्धेत सहभागी होईल असं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने जाहीर केलं आहे. यामुळे स्पर्धेवर गडद सावट टाकणाऱ्या अनिश्चिततेचा अंत झाला आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला बांगलादेशने माघार घेतल्यानंतरही पीसीबीने पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानही बांगलादेशच्या समर्थनार्थ असाच काहीसा निर्णय घेण्याची शक्यता वाटत असतानाच आकिब जावेद आणि मुख्य प्रशिक्षक माईक हेसन यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने स्पर्धेसाठी 'संतुलित आणि आक्रमक' संघावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
पाकिस्तानी चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे, बाबर आझम आणि शाहिन शाह आफ्रिदी यांना संघात परत घेण्यात आलं आहे. नुकत्याच झालेल्या टी-20 मालिकेतून त्यांना वगळण्यात आल्यानंतर, आता पुन्हा एकदा संधी मिळाली आहे. दोन्ही फलंदाज संघाला स्थिरता आणि आक्रमकता देतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. बाबर आझम संघाचा महत्त्वाचा फलंदाज म्हणून कामगिरी बजावेल अशी अपेक्षा आहे. शाहीन आण नसीम शाह संघाच्या गोलंदाजीचं नेतृत्व सांभाळतील, जे जगातील सर्वात वेगवान गोलंदाज आहेत.
वेगवान गोलंदाज हारिस रौफला 15 सदस्यीय संघातून वगळण्यात आलं आहे. रिपोर्टनुसार, आशिया कप 2025 मधील त्याची अलीकडील खराब कामगिरी आणि फिटनेसच्या समस्यांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे, अनुभवी यष्टिरक्षक मोहम्मद रिझवानला बिग बॅश लीग (BBL) मधील सामान्य कामगिरीमुळे संघात स्थान मिळालेले नाही.
पाकिस्तान टी२० विश्वचषक संघ: सलमान अली आगा (कर्णधार), अबरार अहमद, बाबर आझम, फहीम अश्रफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्झा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (यष्टीरक्षक), सईम अयुब, शाहीन शाह आफ्रिदी, शादाब खान, उस्मान खान (यष्टीरक्षक) आणि उस्मान तारिक.
7 फेब्रुवारी - पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड्स, कोलंबो
10 फेब्रुवारी - पाकिस्तान विरुद्ध अमेरिका, कोलंबो
15 फेब्रुवारी - भारत विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो
18 फेब्रुवारी - पाकिस्तान विरुद्ध नामिबिया, कोलंबो