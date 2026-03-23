पाकिस्तान सुपर लीग 2026 धोक्यात! सशस्त्र गटाकडून जगभरातील क्रिकेट बोर्डांना धमकी, क्रिकेट विश्वात खळबळ

PSL 2026 Security Threat News: भारताच्या इंडियन प्रीमियर लीगच्या धर्तीवर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडून आयोजित केली जाणारी पाकिस्तान सुपर लीग 2026 वादात अडकली आहे. पाकिस्तान सुपर लीगला (Pakistan Super League) येत्या 26 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. मात्र त्याआधीच या स्पर्धेवर अनिश्चिततेचे सावट आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार पाकिस्तानातील एका सशस्त्र गटाने जगातील क्रिकेट बोर्डांना त्यांचे खेळाडू पीएसएल 2026 मध्ये (PSL 2026) न पाठवण्याचा इशारा दिला आहे. यंदा पीएसएलमध्ये खेळणाऱ्या प्रमुख परदेशी खेळाडूंमध्ये डेव्हिड वॉर्नर आणि स्टीव्ह स्मिथ यांचा समावेश आहे. सशस्त्र गटाकडून परदेशी क्रिकेट बोर्डानं आणि त्यांच्या खेळाडूंना मिळालेल्या धमकीमुळे सध्या क्रीडा विश्वात मोठी खळबळ उडाली आहे.
ज्या देशातील खेळाडू हे पाकिस्तान सुपर लीग 2026 मध्ये खेळण्यासाठी जाणार आहेत अशा खेळाडूंच्या देशातील क्रिकेट बोर्डांना संबंधित धमकी देण्यात आलेली आहे. 'द संडे गार्डियन' च्या वृत्तानुसार क्रिकेट बोर्डांना आलेल्या पत्रात तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) च्या जमात-उल-अहरार गटाच्या एका वरिष्ठ कमांडरने लिहिले की, 'आम्ही संबंधित क्रिकेट बोर्डांना सल्ला देऊ इच्छितो की त्यांनी आपल्या खेळाडूंना पाकिस्तानला पाठवू नये. जर त्यांना काही झाले, तर ती आमची जबाबदारी नसेल. आम्ही त्यांना आधीच इशारा देत आहोत. सोशल मीडियावर आणि इतर ठिकाणी प्रसारित झालेल्या एका निवेदनात असा दावा करण्यात आला आहे की, जमात-उल-अहरारने परदेशी खेळाडूंना पीएसएलमध्ये सहभागी न होण्याबद्दल धमकी दिली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, कमांडरने दिलेल्या इशाऱ्याची सत्यता मान्य केली आहे.
जमात-उल-अहरार गटाच्या कमांडरने म्हटले की, 'हो, पीएसएलचे सामने होऊन नयेत आणि खेळाडू खेळू नयेत यासाठी आम्ही सर्वोतोपरी प्रयत्न करू'. ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटर डेव्हिड वॉर्नर पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये कराची किंग्सचे नेतृत्व करणार आहे. तर ऑस्ट्रेलियाचा ऑलराऊंडर स्टीव्ह स्मिथ हा मुलतान सुलतान्सचे प्रतिनिधित्व करत स्पर्धेत पदार्पण करेल. यापैकी स्मिथ हा आधीच पाकिस्तानसाठी रवाना झालेला आहे. तर या ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंना वगळता मार्नस लॅबुशेन, मोईन अली, डेव्हॉन कॉनवे, ॲडम झाम्पा हे खेळाडू सुद्धा पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये सहभागी होणार आहेत.
पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी यंदाचा पाकिस्तान सुपर लीगचा संपूर्ण सीजन हा बंद दाराआड अशी घोषणा केली आहे. पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा आयोजनामुळे सोशल मीडियावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची काही नेटकऱ्यांकडून खिल्ली उडवली जातेय.