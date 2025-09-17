English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आशिया कपमधून बाहेर पडल्यावर पाकिस्तानचं किती होणार नुकसान?

आशिया कपमधून पाकिस्तानने माघार घेतली असून रडीचा डाव सुरु केला आहे. याचा पाकिस्तानचा जबर झटका बसणार असून त्यांचं किती कोटींचं नुकसान होणार जाणून घ्या. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 17, 2025, 06:53 PM IST
आशिया कपमधून बाहेर पडल्यावर पाकिस्तानचं किती होणार नुकसान?
Pakistan Drop Asia Cup

पाकिस्तानी क्रिकेट संघाने आशिया कप सामन्यांवर बहिष्कार घालत आपण आजच्या युएईसोबतचा सामना खेळणार नसल्याची माहिती दिली आहे. भारतीय संघासोबत झालेल्या सामन्यात हस्तांदोलन न केल्याच्या वादावरुन बहिष्कार घातल्याच सांगण्यात येत आहे. आजचा सामना न खेळल्यास पाकिस्तान हा संघ आशिया कपमधून बाहेर जाणार आहे. पाकिस्तान संघाने अपमान झाल्याचा आरोप करत अंपायरवर कारवाईची मागणी केली आहे. पाकिस्तानने रडीचा डाव खेळायला सुरुवात केली आहे. पण यामुळे पाकिस्तानचं किती नुकसान होणार आहे. 

2025 च्या आशिया कपमध्ये भारताने पाकिस्तानला सात विकेट्सने हरवले, पण खरा वाद सामन्यानंतर सुरू झाला. दोन्ही संघांचे खेळाडू सहसा सामन्यानंतर हस्तांदोलन करतात. या सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केले नाही.

पाकिस्तानला याचा खूप राग आला, तो अपमान मानून त्यांनी लगेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे (ICC) तक्रार केली. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना काढून टाकण्याची मागणीही केली, परंतु ICC ने ही मागणी फेटाळून लावली. महत्त्वाचं म्हणजे, ICC च्या उत्तरावर PCB चे माजी CEO आणि आता ICC चे महाव्यवस्थापक वसीम खान यांनी स्वाक्षरी केली होती.

या निर्णयामुळे पाकिस्तान आणखी संतापला आहे. आता पीसीबी त्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास आशिया कप २०२५ मधून माघार घेण्याची धमकी दिली होती. . आता मोठा प्रश्न असा आहे की, पाकिस्तानने स्पर्धेत बहिष्कार घातला तर त्यांचे किती नुकसान होईल?

पाकिस्तानचं किती नुकसान होणार?

एका अहवालानुसार, जर पाकिस्तानने आशिया कप 2025 वर बहिष्कार घातला तर त्याचे थेट 16 दशलक्ष डॉलर्स किंवा अंदाजे 140 कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. पीसीबी आधीच आर्थिक अडचणींशी झुंजत आहे. ही रक्कम त्यांच्यासाठी मोठी रक्कम आहे. जर पाकिस्तानने माघार घेतली तर त्याचे केवळ आर्थिक नुकसानच होणार नाही तर खेळाडूंचे पगार, देशांतर्गत स्पर्धा आणि इतर तयारींवरही परिणाम होईल.

भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन का केले नाही?

जेव्हा सामन्याचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला हा निर्णय खेळाच्या भावनेविरुद्ध आहे का असा प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्याने स्पष्टपणे उत्तर दिले, "काही गोष्टी खेळाच्या भावनेपेक्षा अधिक महत्त्वाच्या असतात." सामन्यानंतर ते म्हणाला की, "आम्ही हा विजय पुलवामा हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांना आणि आमच्या सशस्त्र दलांना समर्पित करतो." सूर्यकुमारने स्पष्ट केले की हा निर्णय त्यांचा एकट्याचा नव्हता, तर सरकार आणि बीसीसीआय दोघांचाही पाठिंबा होता. तो म्हणाले, "आम्ही फक्त खेळण्यासाठी आलो होतो आणि मैदानावर आमचे उत्तर दिले."

