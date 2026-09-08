/पाकिस्तानच्या कर्णधारावर आयसीसीची मोठी कारवाई, भारतीय फलंदाजाला आक्रमक सेंडऑफ देणं पडलं महागात

Womens Asia Cup 2026 : सध्या दुबईत महिला आशिया कप 2026 चं आयोजन करण्यात आलं आहे. यात शनिवार 5 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी आलेल्या पाकिस्तान संघाला भारताच्या गोलंदाजांनी अवघ्या 55 धावांवर ऑलआउट केलं. तर विजयासाठी मिळालेलं आव्हान भारताने 9 ओव्हरमध्ये 7 विकेट राखून पूर्ण केलं. मात्र या दरम्यान पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सना हिने स्वतःचा संघ 55 धावांवर लाजिरवाण्या पद्धतीने ऑलआउट झालेला असताना भारताची ओपनर फलंदाज शेफाली वर्मा हिची विकेट घेतल्यावर तिला आक्रमकपणे सेंडऑफ दिला. यासाठी आता आयसीसीने तिच्यावर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
पाकिस्तान महिला संघाची कर्णधार फातिमा सनाला सोमवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने शिक्षा सुनावली. शनिवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा हिची विकेट घेतल्यावर तिला आक्रमकपणे सेंड ऑफ दिल्याप्रकरणी करण्यात आली. फातिमाने गोलंदाजी करून त्यादिवशी भारताच्या तीन विकेट घेतल्या. यावेळी पहिली विकेट तिने शेफाली वर्माची घेतली. शेफालीला 11 धावांवर बाद केल्यावर फातिमा सनाने तिला आक्रमकपणे बाहेर जाण्याचा इशारा केला. दुबईत खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात फातिमाने आयसीसी आचार संहिताचा नियम (लेवल-1) चं उल्लंघन केल्याप्रकरणी फातिमावर तिच्या मॅच फीच्या 10% दंड ठोठावण्यात आला.
पाकिस्तानी कर्णधार फातिमा सना हिला दंडासोबतच 'डिमेरिट पॉइंट' सुद्धा जोडण्यात आला आहे. गेल्या 24 महिन्यांतील हा तिचा दुसरा गुन्हा असून यामुळे तिचे एकूण 'डिमेरिट पॉइंट्स' दोन झाले आहेत. यापूर्वी 6 ऑगस्ट 2025 रोजी डब्लिन येथे आयर्लंडविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या टी20 सामन्यात त्याला पहिला 'डिमेरिट पॉईंट' मिळाला होता. त्या सामन्यात बाद झाल्यानंतर त्याने क्रीझ सोडण्यास विलंब केला होता. ही कृती पंचांच्या निर्णयाविरुद्ध असहमती दर्शवणारी मानली गेली.
Fatima Sana has been sanctioned following an incident in Pakistan's Asia Cup contest against India.https://t.co/QfFS6ezNJTICC (ICC) September 7, 2026
पाकिस्तानचा महिला संघ ग्रुप स्टेजच्या तिसऱ्या सामन्यात हॉंगकॉंगला पराभूत करून सेमी फायनलमध्ये पोहोचला आहे. आता पाकिस्तानचा संघ सेमी फायनलमध्ये श्रीलंकेशी भिडणार आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यात सेमी फायनल सामना हा 11 सप्टेंबर रोजी रात्री 8 वाजता खेळवला जाईल. तर भारताचा संघ यापूर्वीच सेमी फायनलमध्ये पोहोचला आहे. जर भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ सेमी फायनलमध्ये जिंकले तर फायनल सामना हा भारत विरुद्ध पाकिस्तान असा पाहायला मिळू शकतो.