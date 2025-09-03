English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'एम एस धोनी माझा प्रेरणास्त्रोत', वर्ल्ड कपपूर्वी पाकिस्तानी कर्णधारच्या वक्तव्याने खळबळ

Fatima Sana About MS Dhoni : आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ची सुरुवात 30 सप्टेंबर 2025 पासून होणार असून सामने भारत आणि श्रीलंकेत खेळले जाणार आहेत. यापूर्वी पाकिस्तानच्या महिला संघाच्या कर्णधाराने एम एस धोनीच्या नेतृत्व गुणांची प्रशंसा केली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Sep 3, 2025, 07:00 PM IST
'एम एस धोनी माझा प्रेरणास्त्रोत', वर्ल्ड कपपूर्वी पाकिस्तानी कर्णधारच्या वक्तव्याने खळबळ
(Photo Credit : Social Media)

Fatima Sana About MS Dhoni : महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात यशस्वी कर्णधार आहेत. धोनीच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने 2007 चा टी 20 वर्ल्ड कप आणि 2011 चा वनडे वर्ल्ड कप तसेच 2013 ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी सुद्धा जिंकली. धोनीच्या नेतृत्वगुणाने केवळ भारतीय खेळाडूच नव्हे तर देशातील खेळाडू सुद्धा इम्प्रेस होतात. महिला वर्ल्ड कप 2025 पूर्वी पाकिस्तानच्या महिला क्रिकेटरने टीम इंडियाच्या माजी कर्णधाराची प्रशंसा केली आहे. एवढंच नाही तर तिने धोनीला स्वतःचं प्रेरणास्त्रोत सुद्धा मानलं आहे. 

पाकिस्तानी पाकिस्तानी कर्णधाराने केली धोनीची प्रशंसा : 

आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ला 30 सप्टेंबर पासून सुरुवात होणार आहे. भारत आणि श्रीलंकामध्ये या स्पर्धेचे सामने होणार असून यासाठी पाकिस्तानच्या महिला संघाची घोषणा करण्यात आलीये. यावेळी पाकिस्तान संघाचं नेतृत्व फातिमा सना हिच्याकडे देण्यात आलं असून वर्ल्ड कपपूर्वी फातिमा पीटीआयशी बोलली. यावेळी ती म्हणाली की, 'वर्ल्ड कपसारख्या मोठ्या टूर्नामेंटमध्ये संघाचं नेतृत्व करताना थोडी भीती वाटते, पण कर्णधार महेंद्र सिंह धोनी माझे प्रेरणास्रोत आहे'. 

नेमकं काय म्हणाली फातिमा सना?

पाकिस्तानी कर्णधार फातिमा सनाने म्हटले की, 'मी भारत आणि चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) चे धोनीच्या नेतृत्वातील अनेक सामने पाहिले आहेत. मैदानावरील त्याचे निर्णय, त्याची शांतता आणि तो त्याच्या खेळाडूंना ज्या पद्धतीने पाठिंबा देतो, या सर्व गोष्टी खूप काही शिकवतात'. फातिमा म्हणाली की, 'जेव्हा मला पाकिस्तानी संघाचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली तेव्हा मी विचार केला की मला धोनी सारखं व्हायचं आहे. मी त्यांची मुलाखत सुद्धा पाहतो आणि त्यांच्याकडून खूप काही शिकण्याचा प्रयत्न करतो'. 

हेही वाचा : सूर्यकुमार यादवने अचानक बदलला प्लॅन, 'या' दिवशी दुबईला जाणार भारतीय कर्णधार, पाहा शेड्युल

 

एम एस धोनीची निवृत्ती आणि फातिमाचं पदार्पण : 

पाकिस्तानच्या महिला संघात फातिमा सनाने 6 मे 2019 मध्ये वनडे सामन्यात पदार्पण केले. मात्र त्याच्या काहिच दिवसांनी म्हणजे 15 ऑगस्ट 2020 रोजी महेंद्र सिंह धोनीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. धोनी अजूनही आयपीएलमध्ये खेळतोय. आयपीएलच्या 18 व्या सीजनमध्ये, सीएसकेचे नेतृत्व ऋतुराज गायकवाड याच्याकडे होते, परंतु या खेळाडूला दुखापत झाल्यानंतर, एमएस धोनी पुन्हा एकदा कर्णधार झाला.

FAQ : 

आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 कधी आणि कुठे होणार आहे?

आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ची सुरुवात 30 सप्टेंबर 2025 पासून होणार असून सामने भारत आणि श्रीलंकेत खेळले जाणार आहेत.

फातिमा सनाला कर्णधारपदाबद्दल काय वाटते?

फातिमा सनाने म्हटले की, वर्ल्ड कपसारख्या मोठ्या स्पर्धेत संघाचे नेतृत्व करताना थोडी भीती वाटते, पण धोनीच्या नेतृत्वातून प्रेरणा घेऊन ती स्वतःला तयार करते.

फातिमा सनाने धोनीच्या कोणत्या गोष्टींमधून प्रेरणा घेतली?

फातिमा सनाने धोनीच्या मैदानावरील निर्णयक्षमता, शांतता आणि खेळाडूंना पाठिंबा देण्याच्या पद्धतीमधून प्रेरणा घेतली. तिने भारत आणि चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) चे धोनीच्या नेतृत्वातील अनेक सामने पाहिले आहेत.

