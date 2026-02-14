भारताविरोधातील सामन्याआधी पाकिस्तानच्या कर्णधाराचं मोठं विधान, म्हणाला 'आम्ही हँडशेक करणार, पण...'

INS vs PAK T20 World Cup: रविवारी क्रिकेटमधील पारंपारिक प्रतिस्पर्धी संघ भारत आणि पाकिस्तान आपापसात भिडणार आहेत. फक्त भारत-पाकिस्तान नाही तर संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचं या सामन्याकडे लक्ष असेल. या सामन्याआधी झालेल्या नाट्यमय घटनांमुळे याचं महत्त्व आणखीनच वाढलं आहे. मागच्या वेळी जेव्हा दोन्ही संघ आमने-सामने आले होते तेव्हा मैदानातील अनेक कृती चर्चेच्या विषय ठरल्या होत्या. भारतीय खेळाडूंनी पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला होता. दरम्यान पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगाने आमचा संघ पारंपारिक हस्तांदोलनासाठी तयार असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच हा सामना योग्य भावनेने खेळायला हवा असं मतही व्यक्त केलं आहे. सामन्याआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सलमान आघाने इतर सर्व गोष्टी भारतीय संघावर अवलंबून असतील असं सागितलं.
"क्रिकेट नेहमीच योग्य भावनेने खेळायला हवं. माझ्या वैयक्तिक मताला महत्त्व नसेल, पण क्रिकेट ज्याप्रकारे आधी खेळलं जात होतं तसंच खेळलं जावं. आता काय करायचं हा निर्णय त्यांचा आहे," असं सलमान आगाने म्हटलं आहे.
वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या हस्तांदोलन वादाच्या पार्श्वभूमीवर सलमान आगाने हे विधान केलं आहे. एप्रिलमध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने आशिया कप 2025 च्या दोन्ही संघांमधील सामन्यादरम्यान पारंपारिक हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय घेतला होता. टॉसच्या वेळी, भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने हस्तांदोलन नाकारले आणि भारतीय खेळाडू विजयानंतर नकार देत ड्रेसिंग रुमम गाठलं होतं.
भारतीय खेळाडूंच्या या कृतीने पाकिस्तानी खेळाडूंचा संताप झाला होता. त्यांनी स्पर्धेत त्यांच्या पुढील सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली होती.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या (पीसीबी) मते, दोन्ही कर्णधारांमधील पारंपारिक हस्तांदोलन रोखण्यासाठी सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी टॉसच्या वेळी हस्तक्षेप केला. सामन्याच्या एक दिवसानंतर, पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी आपण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला (आयसीसी) पत्र लिहून पायक्रॉफ्ट यांना स्पर्धेच्या उर्वरित सामन्यातून काढून टाकण्याची मागणी केल्याचं सांगितलं होतं. झिम्बाब्वेचा माजी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू पायक्रॉफ्ट हा आशिया कपसाठी नियुक्त केलेल्या दोन सामनाधिकारींपैकी एक होता.
पीसीबीने तक्रारीत आरोप केला की, पायक्रॉफ्टने टॉसच्या वेळी सलमान अली आगाला बाजूला नेलं आणि सूर्यकुमार यादव हस्तांदोलन करणार नाही असं आधीच कळवलं होतं.
सुरुवातीला पाकिस्तानने स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली होती. पण नंतर युएईविरुद्धच्या सामन्यासाठी उपस्थित राहिले. या सामन्याला ते एक तास उशिरा पोहोले होते. नंतरच्या वृत्तांनुसार, नक्वी यांनी पायक्रॉफ्टला भेटून प्रकरण मिटवल्यानंतर परिस्थिती निवळली.
मात्र भारताने आशिय कप जिंकल्यानंतर पुन्हा वाद झाला होता. भारताने मोहसीन नक्वी यांच्याकडून पुरस्कार स्विकारण्यास नकार दिला होता. यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख प्रचंड नाराज झाले होते आणि आपल्यासोबत ट्रॉफी घेऊन गेले होते. भारतीय संघाने ते गेल्यानंतर पोडिअमवर ट्रॉफीविना सेलिब्रेशन केलं होतं.