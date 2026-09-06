/पाकिस्तानचा संघ 55 वर ऑलआउट तरी महिला कर्णधाराने भारताला दाखवला माज, कॉमेंटेटरने Live सामन्यात झापलं

IND VS PAK : महिला आशिया कप 2026 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना खेळवला गेला. स्पर्धेतील 9 व्या सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान हे दोन पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेले संघ आमनेसामने आल्याने या सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष होतं. यात टीम इंडियाने सुरुवातीला जबरदस्त गोलंदाजी करून फलंदाजी करणाऱ्या पाकिस्तानला 55 धावांवर ऑलआउट केलं. भारताने सामन्यावर पूर्णपणे पकड मजबूत केली होती. मात्र विजयासाठी लहान लक्षाचा पाठलाग करताना टीम इंडियाची सुरुवात मात्र खराब झाली. पाकिस्तान कर्णधार फातिमा सनाने शेफाली वर्माची विकेट घेतली. त्यानंतर तिने शेफालीला दिलेल्या सेंडऑफमुळे तिच्यावर टीका केली जात आहे.
टीम इंडियाला विजयासाठी 56 धावांचं आव्हान मिळालं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात शेफाली वर्माने भारताला वजवां सुरुवात मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चौथ्या ओव्हरमध्ये पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनाने भारताला मोठा झटका दिला. शेफालीने 6 बॉलमध्ये 12 धावा केल्या होत्या मात्र ती फातिमाच्या बॉलवर कॅच अँड बोल्ड झाली. बॉल बॅटच्या किनाऱ्याला लागून सरळ फातिमाच्या हातात गेला.
भारतीय ओपनरची विकेट घेतल्यावर डग आउटच्या दिशेने इशारा करून पाकिस्तान महिला कर्णधार फातिमा सनाने सेंड ऑफ दिला. ज्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. फातिमा सनाने या सामन्यात टीम इंडियाच्या एकूण तीन विकेट घेतल्या. यात कर्णधार हरमनप्रीत कौर, दीप्ती शर्मा, शेफाली वर्मा यांचा समावेश होता. भारतीय गोलंदाजांपैकी श्री चरणी आणि प्रेमा रावत यांनी प्रत्येकी तीन विकेट घेतले, तर दीप्ती शर्माने दोन आणि शफाली वर्माने एक विकेट घेतली. भारताने 68 चेंडू शिल्लक असतानाच विजयाचे लक्ष्य गाठले आणि सलग तिसरा विजय मिळवून गटात अव्वल स्थान निश्चित केले.
पाकिस्तानचा संघ पहिल्या इनिंगमध्ये 55 धावांवर ऑलआउट झालेला असताना कर्णधार फातिमा सनाने भारताची पहिली विकेट घेऊन शेफाली वर्माला डगआउटकडे इशारा करत बाहेर जायला सांगितलं. तिचा हा सेंडऑफ पाहून कॉमेंटेटर म्हणाले की, 'अच्छा बाहेरचा रस्ता दाखवताय तुम्ही, 55 धावा केल्यात तुमच्या पूर्ण संघाने आणि तुम्ही शेफाली वर्माला बाहेरचा रस्ता दाखवत आहात?' पाकिस्तानची महिला कर्णधार फातिमा सना हिला या सेलिब्रेशनमुळे ससोहळ मीडियावर ट्रोलिंगला समोरं जावं लागत आहे.