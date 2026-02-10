'बहुतेक आता बांगलादेशचं...,' भारताविरोधातील बहिष्कारावर यु-टर्न घेतल्यानंतर मोहसीन नक्वींचं विधान चर्चेत, 'आम्ही नेहमीच चांगली...'

Mohsin Naqvi on PCB U Turn: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना होणार हे आता निश्चित झालं आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी टी-20 विश्वचषकातील गट सामन्यात पाकिस्तान भारताविरुद्ध खेळणार आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या त्यांच्या भूमिकेवर यू-टर्न घेतला गेला आहे. बांगलादेशने टी-20 मधून माघार घेतल्यानंतर त्यांच्या समर्थनार्थ पाकिस्तान सरकारने त्यांच्या क्रिकेट संघाला भारताविरोधातील सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, सोमवारी यू-टर्नची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश, आयसीसी आणि युएई आणि श्रीलंकेसह इतर देशांच्या बोर्डांशी चर्चा झाली.
अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी पाकिस्तान सुपर लीगच्या (पीएसएल) पत्रकार परिषदेला हजेरी लावली. यावेळी त्यांना बहिष्कार घालण्याच्या निर्णयाबद्दल विचारण्यात आलं.
पत्रकार परिषद संपल्यानंतर, एका मुलाखतकाराने नक्वी यांना पाकिस्तानच्या भूमिकेबद्दल तपशील विचारले. तेव्हाच नक्वी यांनी यू-टर्नची पुष्टी केली होती. आयसीसीसोबतच्या वाटाघाटींदरम्यान पाकिस्तानने स्वतःसाठी काही सवलती मिळवल्या आहेत का? असं विचारलं असता, नक्वी यांनी उत्तर दिलं की, 'आपल्यासाठी काहीही केलेलं नाही'.
मोहसीन नक्वी: थोड्याच वेळात निर्णय घेतला जाईल.
मुलाखतकार: चांगली बातमी येत आहे का?
मोहसीन नक्वी: आम्ही नेहमीच चांगली बातमी देतो
मोहसीन नक्वी: तुम्ही बांगलादेशचे विधान पाहिले असेलच. बांगलादेशने पाकिस्तानला सामना खेळण्याची विनंती केली आहे. निश्चितच, त्यांचे संपूर्ण प्रकरण मिटले आहे, म्हणूनच त्यांनी ही विनंती केली आहे.
मुलाखतकार: आपण त्यांना आपल्या कोणत्याही अटी मान्य करायला लावल्या का?
मोहसीन नक्वी: आम्ही बांगलादेशची बाजू घेतली. ती त्यांची बाब होती. आम्ही स्वतःसाठी काहीही केले नाही.
आठवडाभर चाललेल्या या नाट्यमय घडामोडींना पूर्णविराम मिळाल्यानंतर आयसीसीने एक निवेदनही जारी केलं. निवेदनात, म्हटलं आहे की: "त्या प्रचलित भावनेनुसार, सर्व सदस्य आयसीसी स्पर्धांमध्ये सहभागाच्या अटींनुसार त्यांच्या वचनबद्धतेचे पालन करतील आणि आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक यशस्वी व्हावा यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करतील यावर सहमती झाली."
आयसीसीने पीसीबीने केलेल्या एकूण तीन मागण्या नाकारल्या असंही समजत आहे. त्यापैकी एक भारताविरुद्ध द्विपक्षीय मालिका पुन्हा सुरू करणे होती.