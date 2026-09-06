/ENG vs PAK: इंग्लंड दौऱ्यात पाकिस्तानी खेळाडूंचे मोबाईल फोन जप्त, फिक्सिंगच्या शक्यतेने घेतला निर्णय?

PAK VS ENG : इंग्लंड विरुद्ध तीन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमध्ये पाकिस्तानला दारुण पराभव सहन करावा लागला आहे. आता 9 सप्टेंबर पासून इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात शेवटचा टेस्ट सामना खेळवण्यात येईल. लॉर्ड्समध्ये इंग्लंड विरुद्ध लाजिरवाणा पराभव झाल्यावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने त्यांचे दोन कोच आणि पाच खेळाडूंना मायदेशात परत पाठवले. एवढच नाही तर आता पीसीबीने चौकशीसाठी काही खेळाडूंचे मोबाईल फोन कस्टडीमध्ये घेतले आहेत.
आयसीसीच्या अँटी करप्शन नियमांनुसारकेवळ अपवादात्मक परिस्थितीत किंवा सट्टेबाजी अथवा मॅच फिक्सिंगच्या चौकशीदरम्यानच खेळाडूंचे फोन जप्त केले जाऊ शकतात. भ्रष्टाचार विरोधी चौकशीबाबत कोणताही अधिकृत उल्लेख झालेला नसला तरी, पीसीबीने खेळाडूंचे फोन जमा करून घेण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियमांनुसार तपास अधिकाऱ्याकडे आपला फोन सोपवण्यास खेळाडूने नकार देणे हे आयसीसीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन मानले जाते. लक्षात घेण्याची गोष्ट अशी की सामान्य सामन्याच्या दिवशी ड्रेसिंग रूममध्ये जाण्यापूर्वी सर्व खेळाडूंना आणि सपोर्ट स्टाफला त्यांचे फोन आणि स्मार्ट वॉच लॉकरमध्ये जमा करावे लागतात. डेटा आणि हटवलेले संदेश तपासण्यासाठी चौकशीदरम्यान ते उपकरण जप्त करणे ही अत्यंत गंभीर परिस्थिती दर्शवते.
सात खेळाडूंना बाहेरचा रस्ता दाखवण्याच्या मागे केवळ फॉर्म नाही तर वेगळी काही कारणं आहेत. सलामी फलंदाज इमाम-उल-हक याची दुखापत ही संशयाच्या जाळ्यात आहे. सीरिजमधून माघार घेण्यासाठी इमामने दुखापतीचे ढोंग केले असावे, असा संशय मंडळाला आहे आणि या प्रकरणाची सध्या चौकशी सुरू आहे. स्टार विकेटकिपर फलंदाज मोहम्मद रिझवानवर ड्रेसिंग रूममधील वातावरण बिघडवल्याचे आणि गटातटाचे राजकारण वाढवल्याचे गंभीर आरोप आहेत, ज्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डासोबत त्याचे संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत.
अमिदनावर खराब प्रदर्शन आणि ड्रेसिंग रूममधील बिघडलेल्या वातावरणामुळे मुख्य कोच सरफराज अहमद आणि गोलंदाजी कोच उमर गुल याना बर्मिंघम टेस्टपूर्वी मुख्य कोच पदावरून हटवून पाकिस्तानात पाठवलं गेलं आहे. व्हाईट बॉल कोच माइक हेसनला तिसऱ्या टेस्टसाठी पाकिस्तान टेस्ट संघाचा कार्यभार सोपवला आहे. लीड्स टेस्टमध्ये एका डावाने आणि 103 धावांनी पराभव आणि लॉर्ड्स टेस्ट 194 धावांनी पराभव या दोन्ही सामन्यांमधील कोणत्याही इनिंगमध्ये 200 धावांचा टप्पाही गाठण्यात अपयशी ठरलेल्या पाकिस्तान संघाने आता एजबॅस्टन येथील अंतिम टेस्टसाठी संघात सात नवीन खेळाडूंचा ज्यामध्ये पाच नवोदित खेळाडू आहे त्यांचा समावेश केला आहे.