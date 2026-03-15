English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  IPLसाठी खेळाडूंचा PSLला रामराम, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डाचा झाला संताप संताप!

PCB vs Blessing Muzarbani: असे काही खेळाडू आहेत ज्यांनी पाकिस्तान सुपर लीग सोडून आयपीएलमध्ये सामील झालेल्या खेळाडूवर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कायदेशीर कारवाई करण्याचे प्लॅन करत आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 15, 2026, 07:33 AM IST
PCB vs Blessing Muzarbani: IPL 2026 सुरू होण्याच्या अवघे काही दिवस उरले आहेत. सर्वच क्रिकेट चाहते सध्या या स्पर्धेकडे लक्ष देऊन आहेत. क्रिकेट विश्वातील सर्वात मोठी स्पर्धा सुरु होण्याआधीच एक नवा मोठा वाद समोर आला आहे. झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज ब्लेसिंग मुजरबानी (Blessing Muzarabani) याने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) सोडून इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (IPL) खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) नाराज झाले असून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे. मुजरबानी आता कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) संघाचा भाग झाला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोणत्या संघात होता मुजरबानी?

माहितीनुसार, इस्लामाबाद युनायटेड (Islamabad United) या संघाने PSL 2026 साठी मुजरबानीला आपल्या स्क्वॉडमध्ये सामील केले होते. मात्र स्पर्धा सुरू असतानाच त्याने PSL सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि IPL मध्ये KKR सोबत करार केला. त्याच्या या पावलामुळे PCB चांगलेच नाराज झाले आहे. जर PCB ने कारवाई केली तर मुजरबानीवर एका हंगामासाठी बंदी घालण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शम्मर जोसेफच्या जागी मिळेल संधी 

PSL 2026 साठी इस्लामाबाद युनायटेडने मुजरबानीला शम्मर जोसेफ (Shamar Joseph) याच्या जागी संघात घेतले होते. दुसरीकडे IPL मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स ने त्याला मुस्तफिजुर रहमान यांच्या जागी संघात संधी दिली. KKR ने जानेवारीमध्ये मुस्तफिजुरला रिलीज केले होते, त्यामुळे त्यांच्या वेगवान गोलंदाजी विभागात मुजरबानीला स्थान मिळाले.

अलीकडे झालेल्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक (ICC Men's T20 World Cup) स्पर्धेत मुजरबानीने उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. त्याने सहा सामन्यांत 13 विकेट घेतल्या. गट टप्प्यात ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाविरुद्ध चार विकेट घेत त्याने झिम्बाब्वेला ऐतिहासिक विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या कामगिरीमुळे त्याच्याकडे अनेक फ्रँचायझींचे लक्ष गेले.

यापूर्वीही क्रिकेटर्सने  सोडली आहे साथ 

PSL सोडून IPL मध्ये जाण्याची ही पहिली घटना नाही. यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेचा गोलंदाज कॉर्बिन बॉश (Corbin Bosch) याने PSL सोडून मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) मध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर PSL प्रशासनाने त्याच्यावर एका हंगामासाठी बंदी घातली होती. त्यामुळे मुजरबानीलाही अशाच कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.

आंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेटमध्ये मुजरबानीची कामगिरीही उल्लेखनीय आहे. त्याने आतापर्यंत 89 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत 106 विकेट घेतल्या आहेत. मागील हंगामात तो रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (Royal Challengers Bengaluru) संघाचा भाग होता, मात्र त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. यंदाच्या IPL मध्ये मात्र KKR च्या वेगवान गोलंदाजी आक्रमणात त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषतः हर्षित राणा (Harshit Rana) दुखापतीमुळे संपूर्ण हंगामातून बाहेर पडल्याने मुजरबानीची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
IPL 2026ipl vs pslKKRpcbZimbabwe

