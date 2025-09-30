English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पाकिस्तानने लायकी दाखवली, दहशतवाद्यांच्या कुटुंबाला देणार अंतिम सामन्याचं मानधन

भारताने केलेल्या हल्ल्यातील मृताच्या कुटुंबियांना फायनल सामन्याचं मानधन पाकिस्तानचा संघ देणार असल्याचे सलमान आगा याने सांगितले. सलमान आगा याने केलेल्या घोषणेनंतर पाकिस्तानचा बुरखा फाटला गेलाय. 

पूजा पवार | Updated: Sep 30, 2025, 09:35 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आम्ही दहशतवाद्यांना पोसत नाही, असे जागतिक पटलावर वर तोंड करून सांगणाऱ्या पाकिस्तानचा दुसरा चेहरा समोर आला आहे. भारताने केलेल्या हल्ल्यातील मृताच्या कुटुंबियांना फायनल सामन्याचं मानधन पाकिस्तानचा संघ देणार असल्याचे सलमान आगा याने सांगितले. सलमान आगा याने केलेल्या घोषणेनंतर पाकिस्तानचा बुरखा फाटला गेलाय. 

आम्ही दहशतवाद्यांना पोसत नाही असं छातीठोकपणे सांगणा-या पाकिस्तानचा खरा चेहरा पुन्हा एकदा जगासमोर आलाय. नुकतंच आशिय चषक 2025 स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला. या सामन्यानंतर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने आपली सामन्याची फी भारतीय सैन्य दलाला समर्पित केली. मग काय पाकिस्तानला तर पोटदुखी होणारच, या पोटदुखीमुळे लगेच पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगा यानेही भारताच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना अंतिम सामन्याचं मानधन देण्याचा निर्णय घेतला.

भारताने ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत जैश-ए-मोहम्मदचे तळ उद्ध्वस्त केले. भारताने केलेल्या या हल्ल्यांमुळे दहशतवादी मसूद अझहरचं कुटुंब नष्ट झालं. पाकिस्तानी लष्कराचे अधिकारीही दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्कारात सहभागी झाले होते. आणि त्याचे फोटो व्हायरल झाले होते. त्यामुळे सलमानची देणगीची घोषणा स्पष्टपणे दहशतवाद्यांचं समर्थन करतंय.  त्यामुळे हा पैसा मसूद अझहरच्या कुटुंबाला आणि दहशतवाद्यांनाच मिळणार हे अधोरेखित झालंय.

हेही वाचा : 'ट्रॉफी तुमची नाहीये... ACC च्या कार्यालयात ठेवा', मोहसिन नक्वीला बीसीसीआयने सुनावले खडे बोल

 

पाकिस्तानात सैन्यापेक्षा दहशतवादाला जास्त महत्व दिलं जातं हे पाकिस्तानी क्रिकेटर्सच्या कृतीतून स्पष्ट झाल्याचं खासदार धनंजय महाडिकांनी म्हटलंय. पाकिस्तान आणि भारताने एकत्र सामना खेळण्याला मोठा विरोध होता. भारत-पाकिस्तानमधील एका सामन्यात पाकिस्तानचा क्रिकेटर साहिबजादा फरहान आणि रौफने भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न केला होता. आता पाकिस्तानच्या कर्णधाराच्या या कृतीचाही निषेध केला जातोय. त्यामुळे पाकिस्तनवर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये बंदी आणावी अशी मागणी केली जातेय. पाकिस्तानी खेळाडूंच्या या कृतीनंतर पाकिस्तानातील नेते, सैन्यापाठोपाठ खेळाडूही दहशतवादाला खतपाणी घालत असल्याचं स्पष्ट होतंय. त्यामुळे आता ICC या कृतीनंतर कोणती कारवाई करणार का? याकडे क्रिकेटप्रेमींच्या नजरा लागल्यात.

FAQ : 

पाकिस्तानच्या कर्णधार सलमान आगाने काय घोषणा केली?
उत्तर: सलमान आगाने आशिया कप २०२५ फायनल सामन्यानंतर भारताच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना पाकिस्तान संघाची मॅच फी देण्याची घोषणा केली.

 ही घोषणा का विवादास्पद मानली जाते?
उत्तर: ही घोषणा दहशतवाद्यांच्या समर्थनासारखी वाटते, कारण भारताने ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत जैश-ए-मोहम्मदचे तळ उद्ध्वस्त केले आणि त्यात मसूद अझहरचे कुटुंब नष्ट झाले. पाकिस्तानी लष्कर अधिकारी दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्कारात सहभागी झाले होते, ज्याचे फोटो व्हायरल झाले.

भारताच्या कर्णधाराने काय केले?
उत्तर: सूर्यकुमार यादवने आपली संपूर्ण मॅच फी भारतीय सैन्य दलाला समर्पित केली, ज्यामुळे पाकिस्तानला अस्वस्थ वाटले आणि त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.

Asia Cup 2025IND vs PakCricket News

