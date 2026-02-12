'मुलाला मला खेळताना पाहायचंय', लाईव्ह शोमध्ये रडायला लागला क्रिकेटर, कधी विराट कोहलीशी होत होती तुलना

Ahmed Shehzad : क्रिकेट हा खेळ अनिश्चिततेने भरलेला आहे. अनेक क्रिकेटर्स त्यांच्या देशाच्या राष्ट्रीय संघाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, लीग क्रिकेट खेळण्यासाठी अनेक प्रयत्न करतात. काहींना या स्पर्धांमध्ये खेळण्याची संधी मिळते तर काहींनी भरपूर स्पर्धा असल्याने चांगला परफॉर्मन्स करून सुद्धा संघात सिलेक्शन होत नाही. पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा अनुभवी गोलंदाज अहमद शहजादने पाकिस्तान सुपर लीगच्या आगामी सीजनच्या ड्राफ्ट मध्ये कोणत्याही संघात सिलेक्शन न झाल्याने दुःख व्यक्त केलं आहे. एका लाईव्ह टीव्ही शो दरम्यान शहजाद (Ahmed Shehzad) खूप भावुक झालेला दिसला आणि रडायला सुद्धा लागला. यावेळी त्याने निराशा व्यक्त करून म्हटलं की देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये लागोपाठ जबरदस्त प्रदर्शन करून सुद्धा त्याच्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं जात आहे.
अहमद सहजादची तुलना एकेकाळी विराट कोहलीशी केली जायची. अहमद सहजाद याचा चेहरा थोडाफार प्रमाणात विराट सारखा आहे. सोशल मीडियावर अहमद सहजादने नाराजी व्यक्त करत संकेत दिले की त्याच्या विरुद्ध सुनियोजित कट रचला जात आहे. त्यांनी म्हटलं की फ्रेंचायझीने अशा खेळाडूंची संघात निवड केली ज्यांचे आकडे माझ्यातुलनेत कमी आहेत. हजादचा असा विश्वास आहे की काही शक्ती पडद्यामागे त्याला लीगपासून दूर ठेवण्यासाठी काम करत आहेत, जे तो भविष्यात उघड करेल.
माजी खेळाडू मोहम्मद आमिर सोबत बोलताना अहमद सहजाद म्हणाला की, त्याच्या सोबतच्या खेळाडूंना क्रिकेटच्या मैदानावर खेळताना करिअरमध्ये पुढे जाताना पाहून आणि स्वतः ला एका कोपऱ्यात कुठेतरी बसलेलं पाहून भावनात्मक रूपाने खूप दुःख होतं. त्याने जवळजवळ दोन दशके खेळासाठी समर्पित केली आहेत.
त्यांनी म्हंटलं की, 'हो मी खूप भावुक होतो आणि खरं सांगायचं तर खूप दुःख होतं. मला खेळायचं आहे. तुम्ही ज्या प्रकारे म्हंटले की माझ्या सोबतचे सगळे खेळाडू खेळतायत, याने मला आनंद होतो. मी तसाच माणूस आहे. जेव्हा कोणासोबत काही चांगलं होतं तेव्हा मला खरंच आनंद होतो'.
Ahmed Shehzad in tears after not being included in the PSL auction:
"My 9 year old son wanted me to play." pic.twitter.com/MwU79gHKWk
Sheri (CallMeSheri1_) February 12, 2026
अहमद सहजादने सांगताना म्हटलं की, 'दुःख दोन ते तीन दिवस राहतं. भावनात्मक उतार चढाव खूप जाणवू लागतो. रात्री जेव्हा मी झोपण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा सर्वात जास्त दुःख याचं होतं की माझा नऊ वर्षांचा मुलगा मला खेळताना पाहू इच्छितो. तो माझ्या बाजूला झोपतो आणि तो आता मोठा झालाय. तो म्हणतो, बाबा मला आठवतंय की तुम्ही खेळायचात, पण मी तुम्हाला नीट लक्षात ठेऊन शकेन का?