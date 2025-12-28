चहलनंतर आता 'या' क्रिकेटरचंही लग्न तुटलं, 6 वर्षांनी पत्नीला दिला घटस्फोट

Imad Wasim Divorce : पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी ऑल राउंडर इमाद वसीमने (Imad Wasim) लग्नाच्या 6 वर्षांनी घटस्फोट घेतला आहे. इमाद वसीमने ऑगस्ट 2019 मध्ये सानिया अशफाक सोबत विवाह केला होता. याचवर्षी इमाद वसीमवर अफेअरचे आरोप सुद्धा लागले होते. इमाद आणि असफाक यांची दोन मुलं सुद्धा आहेत. इमाद वसीमने इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर करून त्याचा घटस्फोट झाल्याची माहिती दिली. इमादने त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर लिहिले की, 'खूप विचारविनिमय केल्यानंतर आणि गेल्या काही वर्षांपासून वारंवार होणारे वाद जे सोडवले गेले नाहीत, त्यामुळे मी घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे'.
इमाद वसीमने पुढे लिहिलं की, 'मी सर्वांना मनापासून विनंती करतो की त्यांनी आमच्या गोपनीयतेचा आदर करावा आणि जुने कपल फोटो वापरणे किंवा शेअर करणे टाळावे. कृपया भविष्यात तिला माझी पत्नी म्हणून संबोधू नका. मी सर्वांना विनंती करतो की कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या माहितीला बळी पडू नका किंवा त्यावर विश्वास ठेवू नका. या वैयक्तिक प्रकरणात कोणाचीही बदनामी करण्याचा किंवा इतरांना ओढण्याचा कोणताही प्रयत्न झाल्यास आवश्यक असल्यास योग्य कायदेशीर मार्गांनी कारवाई केली जाईल. मुलांबद्दल सांगायचे तर, मी त्यांचा पिताच राहीन आणि त्यांची पूर्ण जबाबदारीने काळजी घेत राहीन'.
इमाद वसीमची पूर्व पत्नी सानिया अशफाक ही मूळची ब्रिटिश वंशाची पाकिस्तानी आहे. सानिया आणि इमादची पहिली भेट लंडनमध्ये झाली होती. काहीवेळ त्या दोघांनी एकमेकांना डेट केलं आणि मग 2019 मध्ये इस्लामाबाद येथे विवाह केला. इमाद आणि सानिया यांच्यात काही चांगले नसल्याच्या अफवा पहिल्यांदा या वर्षी जुलैमध्ये समोर आल्या होत्या. इमादचे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नायला राजासोबत अफेअर असल्याची चर्चा आहे.
अफेअरच्या बातम्यांदरम्यान, सानियाने सोशल मीडियावर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेअर केली, ज्यामुळे नात्यात कटुता आल्याच्या बातम्यांना अधिक हवा मिळाली. एवढेच नाही तर जेव्हा सानियाने मुलगा झैनला जन्म दिला तेव्हा तिने तिच्या इंस्टाग्राम बायोमध्ये इमाद हे नाव जोडले नव्हते. त्याआधी सानियाने तिच्या मुलीच्या नावासोबत सय्यद इनाया इमाद लिहिले होते. शिवाय सानिया असफाकने तिच्या सोशल मीडिया हँडलवरून इमादसोबतचे फोटोही काढून टाकले आहेत.