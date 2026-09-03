/दुखापतीचं नाटकं करणं महागात पडणार? पाकिस्तानच्या स्टार खेळाडूवर लागू शकते दोन वर्षांची बंदी

Imam ul Haq 2 years Ban : पाकिस्तान क्रिकेट संघात पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. यावेळी या ओपनर इमाम-उल-हक आणि विकेटकिपर फलंदाज मोहम्मद रिजवान हे दोघे या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. सध्या इंग्लंड विरुद्ध तीन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमधील दुसऱ्या सामन्या दरम्यान सुरु झालेला वाद एवढा वाढला आहे की इमामवर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 2 वर्षांच्या बंदीची तलवार लटकली आहे. तर दुसरीकडे मोहम्मद रिझवानचं आंतरराष्ट्रीय करिअर संपण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.
संपूर्ण प्रकरण लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक खेळवण्यात आलेल्या दुसऱ्या टेस्ट सामान्याशी जोडलेलं आहे. जो रूटच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या इंग्लंड संघाविरुद्ध इमाम-उल-हक ला पाकिस्तानच्या प्लेईंग 11 मध्ये सामील करण्यात आलं होतं. मात्र सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी दुसऱ्या सत्रांनंतर तो मैदानावर दिसला नाही. त्यानंतर पायाच्या पोटरीच्या दुखापतीचे कारण देत तो दोन्ही डावांत फलंदाजीसाठीही उतरला नाही.
यापूर्वी लीड्समध्ये खेळवण्यात आलेल्या सीरिजच्या पहिल्या टेस्टच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये इमामचं प्रदर्शन खूपच निराशाजनक राहिलं. कोणतीही धाव न काढता तो शून्य धावेवर बाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतला होता. लॉर्ड्सच्या मैदानावर अचानक मैदान सोडून गेल्यावर आणि फलंदाजी न केल्यावर, त्याच्या खेळाप्रती असलेल्या निष्ठेबद्दल प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.
समोर आलेल्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने इमामच्या या दुखापतीला घेऊन खूप कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोर्डाला संशय आहे की खेळाडूने मैदानात येण्यापासून वाचण्यासाठी दुखापतीचं नाटक केलं. याप्रकरणाच्या तळापर्यंत जाण्यासाठी पीसीबीने एक उच्च स्तरीय चौकशी समिती गठीत केली आहे. रिपोर्टनुसार जर यात इमाम-उल-हक दोषी आढळला तर त्याला दोन वर्षांची बंदी घातली जाईल. पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये शिस्त आणण्याच्या दिशेने उचललेले अत्यंत कठोर पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.
इमाम-उल-हकबाबत हे पहिल्यांदाच नाही की जेव्हा त्याने दुखापतीचं नाटक केलं होतं. यापूर्वी मार्च 2025 मध्ये पाकिस्तान संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर असताना सुद्धा इमाम-उल-हकवर असे आरोप लागले होते. पीसीबीमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार न्यूझीलंडमधील मर्यादित ओव्हरच्या मालिकेदरम्यान एका इनडोअर नेट सत्रात इमामच्या उजव्या पायाच्या अंगठ्याला किरकोळ दुखापत झाली होती. मात्र त्याने डॉक्टरांकडे आपल्या आजारपणाची आणि वेदनेची लक्षणे खूपच वाढवून सांगितली आणि चुकीची माहिती दिली. ज्यामुळे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल झाली. लॉर्ड्सवरील घटनेनंतर बोर्डाचा संशय अधिक बळावण्यामागे नेमकी हीच त्याची जुनी पार्श्वभूमी कारणीभूत ठरली आहे.