स्टार क्रिकेटरच्या घरावर जबरदस्त गोळीबार, व्हायरल Video मुळे क्रीडा विश्वात खळबळ

स्टार क्रिकेटरच्या घरावर काही अज्ञात व्यक्तींनी गोळीबार केला आहे. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Nov 10, 2025, 10:33 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Firing On Cricketer House :  पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज नसीम शाहच्या घरावर गोळीबार झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेच्या संबंधित 5 संशयित व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आलं  आहे. सदर घटना ही ९ नोव्हेंबर रोजी घडली असून यावेळी लोअर दिरमधील मयार येथील नसीम शाह यांच्या घराच्या मुख्य गेटवर गोळीबार करण्यात आला. मुख्य गेट, खिडकी आणि जवळच उभ्या असलेल्या कारवरही बेछूट गोळीबार करण्यात आला. याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी द एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनने सांगितल्यानुसार, 'अज्ञात व्यक्तींनी पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज नसीम शाहच्या घरावर गोळीबार केला. त्याच्या घराच्या मुख्य दरवाजावर, खिडकी आणि पार्क केलेल्या कारलाही या गोळ्या लागल्या. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी पाच संशयितांना ताब्यात घेतले. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे असून या संदर्भातील तपास सुरू आहे.

व्हायरल व्हिडीओमध्ये दिसून येते की गोळ्यांच्या प्रभावामुळे लोखंडाच्या मुख्य गेटवर अनेक छिद्र पडले. तर दुसरीकडे तेथे उभा असलेल्या काळ्या रंगाच्या गाडीला देखील गोळीबारामुळे छिद्र पडली. सोशल मीडियावर करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार, पोलिस तिथे पोहोचेपर्यंत हल्लेखोर घटनास्थळावरून पळून गेले होते.

पाहा व्हिडीओ : 

पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, संशयितांची चौकशी सुरू असून हल्ल्यामागील कारण लवकरच स्पष्ट होईल. नसीम शाह शाह हा पाकिस्तानी क्रिकेट संघातील एक प्रमुख गोलंदाज असून 2019 मध्ये त्याने पाकिस्तान संघाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. 

FAQ : 

गोळीबार केल्याच्या आरोपाखाली किती संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे?
गोळीबार केल्याच्या आरोपाखाली 5 संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

स्टार क्रिकेटरच्या घरावर गोळीबार झाल्याची घटना कधी घडली?
नसीम शाहच्या घरावर गोळीबार झाल्याची घटना 9 नोव्हेंबर रोजी घडली.

नसीम शाह कोण आहे?
नसीम शाह हा पाकिस्तानी क्रिकेट संघातील एक प्रमुख गोलंदाज आहे.

Tags:
cricketNaseem Shahmarathi newsPakistan team

