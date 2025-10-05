English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'प्रभू श्रीरामाच्या...' पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरियाच्या भारताविषयीच्या वक्तव्याने खळबळ; जाणून घ्या नेमकं काय म्हटलं

Danish Kaneria on India: माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटू दानिश कनेरियाने भारताविषयी काही गोष्टी बोलला आहे. जाणून घेऊयात त्याने नेमकं काय म्हटलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 5, 2025, 08:35 AM IST
'प्रभू श्रीरामाच्या...' पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरियाच्या भारताविषयीच्या वक्तव्याने खळबळ; जाणून घ्या नेमकं काय म्हटलं
Pakistan Ex Cricketer Danish on India

Pakistan Danish Kaneria breaks silence amid Indian citizenship: पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू दानिश कनेरिया पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्याने नुकतंच भारताविषयी एक वक्तव्य केलं आहे. त्याने भारताला “मातृभूमी” म्हटलं असून, या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानच्या क्रिकेट वर्तुळात आणि सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. चला जाणून जाणून घेऊयात त्याने नेमकं काय म्हटलं आहे. 

सोशल मीडियावर वादंग

दानिश कनेरिया सोशल मीडियावर कायम सक्रिय असतो. भारताशी संबंधित घडामोडींवर तो नेहमी मतप्रदर्शन करत असतो आणि अनेकदा भारताची स्पष्टपणे बाजू घेतात. त्यामुळे पाकिस्तानमधील अनेक लोक त्याच्यावर टीका करतात. काही यूजर्स तर थेट असा आरोप करतात की, तो भारताचं समर्थन फक्त भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी करतात.

कनेरियाचं स्पष्टीकरण

या सगळ्या आरोपांनंतर दानिश कनेरियाने ‘X’ (पूर्वीचं ट्विटर) वर एक मोठं पोस्ट लिहित आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, “अलीकडे अनेक जण विचारत आहेत की मी पाकिस्तानबद्दल का बोलत नाही आणि भारताच्या विषयांवरच का मत देतो. काहींनी तर हेही म्हटलं की मी हे सर्व भारतीय नागरिकत्वासाठी करतो. पण सत्य असं आहे की, मला पाकिस्तानच्या लोकांकडून भरपूर प्रेम मिळालं, मात्र त्याचबरोबर पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांकडून आणि पीसीबीकडून भेदभाव आणि धर्मांतरासाठी दबावाचाही सामना करावा लागला.”

“भारत माझी मातृभूमी” – कनेरिया

कनेरियाने पुढे लिहिलं, “पाकिस्तान माझं जन्मस्थान असू शकतं, पण भारत माझ्या पूर्वजांची भूमी आहे आणि तीच माझी मातृभूमी आहे. भारत माझ्यासाठी मंदिरासारखा आहे. सध्या मला भारतीय नागरिकत्व घेण्याची कोणतीही योजना नाही. मात्र, भविष्यात जर माझ्यासारखा कोणी असं करायचं ठरवलं, तर सीएए कायदा त्यांच्यासाठी आधीच अस्तित्वात आहे.”

“मी धर्मासाठी उभा राहीन”

आपल्या पोस्टच्या शेवटी कनेरियाने म्हटलं, “जे लोक म्हणतात की मी नागरिकत्वासाठी भारताचं समर्थन करतो, ते पूर्णपणे चुकीचे आहेत. मी माझ्या धर्मासाठी उभा राहीन आणि जे लोक देशविरोधी विचार पसरवतात किंवा छद्म धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली समाज फोडतात, त्यांचा मी पर्दाफाश करत राहीन. माझ्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता करणाऱ्यांनी काळजी करू नये  प्रभू श्रीरामाच्या कृपेने मी आणि माझं कुटुंब सुखरूप आहोत. माझं भविष्य प्रभू श्रीरामांच्या हातात आहे. जय श्रीराम!”

 

लक्षात घेण्यासारखं म्हणजे, पाकिस्तान क्रिकेटच्या इतिहासात फक्त दोन हिंदू खेळाडूंना राष्ट्रीय संघात स्थान मिळालं, त्यापैकी एक दानिश कनेरिया आहे. आपल्या मतांमुळे ते अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडतात, पण या वेळेस त्यांच्या वक्तव्याने पाकिस्तानातील कट्टर गटांचं संतुलन पूर्णपणे ढासळवलं आहे.

