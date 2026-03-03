English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • संजू सॅमसनच्या मॅचविनिंग 97 धावांच्या खेळीवर पाकिस्तानात नेमकी काय चर्चा होतेय? दिग्गज खेळाडू भारावले

संजू सॅमसनच्या मॅचविनिंग 97 धावांच्या खेळीवर पाकिस्तानात नेमकी काय चर्चा होतेय? दिग्गज खेळाडू भारावले

Pakistan discusing Sanju Samson Heroic Knock: वेस्ट इंडिजविरोधातील सामन्यात 97 धावांची खेळी केल्यानंतर संजू सॅमसन चर्चेत असून, फक्त भारत नाही तर सीमेपार पाकिस्तानातही त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 3, 2026, 09:38 AM IST
Pakistan discusing Sanju Samson Heroic Knock: भारतीय फलंदाज संजू सॅमसनची सध्या संपूर्ण देशभरात चर्चा सुरु आहे. सोशल मीडियासह सगळीकडे संजू सॅमसनवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. संजू सॅमसनने वेस्ट इंडिजविरोधातील सामन्यात नाबाद 97 धावा करत भारताला सेमी-फायलनमध्ये पोहोचवल्याने त्याच्या पाठीवर कौतुकाची थाप पडत आहे. सुनील गावसकर यांच्यापासून ते रवी शास्त्री यांच्यापर्यंत सर्व दिग्गज खेळाडू संजू सॅमसनने दाखवलेला संयम, आखलेली रणनिती यांचं कौतुक करत आहेत. 196 धावांचा पाठलाग करताना एकीकडे विकेट पडत असताना, संजू सॅंमसन दुसऱ्या बाजूला भक्कमपणे उभा होता. टी-20 वर्ल्डकपमध्ये राखीव खेळाडूंमध्ये असणाऱ्या संजूने संधी मिळताच त्यांचं सोनं केलं. 

विशेष म्हणजे संजू सॅमसनच्या खेळीचं कौतुक फक्त भारतात होत नसून, सीमेपार पाकिस्तानातही केलं जात आहे. "तुम्ही त्याच्या फलंदाजीत थोडासा विराट कोहली पाहू शकत होतात. ज्याप्रकारे तो वेगवेगळ्या गोलंदाजांना फटके लगावत होता आणि त्यात शक्तीही होती," असं पाकिस्तानचे माजी फलंदाज बासित अली यांनी म्हटलं आहे. 

"संजूच्या डोक्यात काय करायचं ते स्पष्ट होतं. पॉवरप्लेमध्येही तो सर्वाधिक धावा काढत होता. ज्याप्रकारे संजू फलंदाजी करत होता ते पाहिल्यानंतर डोक्यात अनेक विचार येत होते. जसं की, हा माणूस चेस मास्टर आहे. आपण नेहमी हे विराट कोहलीबद्दल म्हणतो, पण आज तर कोहली मॅचही खेळत नव्हता," असं त्यांनी सांगितंल.

हेदेखील वाचा - सामना जिंकवणाऱ्या संजू सॅमसनला विजयानंतरचं 'ते' कृत्य भोवणार? ICC कारवाईच्या तयारीत?

 

"मी पाहिलं त्यानुसार संजू कोणत्या फलंदाजाला टार्गेट करायचं हे ठरवत होता. कोणत्यावेळी गिअर बदलायचा, कधी फटके खेळायचे हेदेखील त्याला माहिती होतं. त्याने सर्व गोष्टी उत्तमपणे केल्या," असं ते म्हणाले. 

अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन बाद मोठी खेळी करु न शकल्याने संजूच्या धावांना विशेष महत्त्व आहे. "तुम्ही केलेली खेळी 97 किंवा 125 धावांची होती. तुमचे दोन स्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन बाद झाल्यानंतर त्याने ही खेळी केली. त्यानंतर, तो ज्या पद्धतीने खेळला त्यामुळे आम्हाला त्यांची अनुपस्थिती अजिबात जाणवली नाही," असं अली पुढे म्हणाले. 

पाकिस्तानचा माजी कर्णधार मोहम्मद हाफिज म्हणाला की, सॅमसनच्या खेळीतून सांघिक खेळाचे महत्त्व दिसून आले. "संजूने कोणत्याही क्षणी रेकॉर्ड गाठण्याचा प्रयत्न केला नाही. तो असा विचार करत नव्हता की, 'माझ्यासाठी 100 धावा हेच सर्वस्व आहे.' त्याच्यासाठी सामना जिंकणे हेच सर्वस्व होते," असं हाफिजने टॅपमॅडवर म्हटलं.

"जर तुम्ही अशा संघांकडे किंवा खेळाडूंकडे पाहिले जे बौद्धिकदृष्ट्या प्रामाणिक आहेत, तर त्यांच्यात सुधारणा होत असते. इतर कोणत्याही खेळाडूने स्वतःसाठी खेळी केली नाही. कोणीही विचार केला नाही की, 'माझी वेगळी छाप पाडण्याचा आणि संजू सॅमसनला मागे टाकण्याचा प्रयत्न करू दे.' हे एका संघासारखे विचार करण्याबद्दल आहे, एक, दोन किंवा पाच व्यक्ती म्हणून नाही संपूर्ण संघ म्हणून एका गोष्टीसाठी विचार करणे. आणि ते म्हणजे तुमच्या देशासाठी खेळ जिंकणे", असं कौतुक त्याने केलं. 

"सुरुवातीला तो आक्रमक होता. नंतर, कदाचित त्याला संदेश मिळाला असेल किंवा त्याने खेळीत बदल करायचं ठरवलं असेल. म्हणून त्याने आपला दृष्टिकोन बदलला आणि आपला खेळ समायोजित केला. तो ज्या पद्धतीने खेळला, त्यात धावा मिळविण्याचा किंवा वैयक्तिक टप्पा गाठण्याचा कोणताही लोभ दिसला नाही कारण खेळाडूसाठी सर्वात मोठा टप्पा म्हणजे त्यांच्या देशासाठी सामना जिंकणे," असंही त्याने म्हटलं. 

भारत आता सेमी-फायनलमध्ये इंग्लंडशी भिडणार आहे. मुंबईतील वानखेडे मैदानात 5 मार्चला हा सामना होणार आहे. 

