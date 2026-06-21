/T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानचा वर्ल्डकपमधून पत्ता कट! महिला विश्वचषकातून दोन संघ बाहेर

ICC Women's T20 World Cup : महिला टी20 विश्वचषक 2026 चा सध्या इंग्लंडमध्ये सुरु आहे, यामध्ये भारताच्या संघाचा पहिला सामना हा पाकिस्तानविरुद्ध पार पडला आणि तर दुसरा सामना हा नेदरलॅन्डविरुद्ध खेळवण्यात आला. या दोन्ही सामन्यात भारतीय संघाने एकतर्फी विजय मिळवला. टीम इंडियाचा 21 जून रोजी तिसरा सामना खेळवला जाणार आहे, याआधी महिला टी20 विश्वचषकातून आता दोन संघ बाहेर झाले आहेत. आतापर्यत स्पर्धेचे अर्धेच सामने झाले आहेत आणि पाकिस्तानचा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. पाकिस्तानच्या पराभवामुळे आणखी एक संघ स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. आता स्पर्धेतील समीकरण काय आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
भारताचा संघ हा गट अ मध्ये आहे या गट अ मधील दोन संघाचा आता प्रवास संपला आहे. दोन्ही संघाचे दोन सामने शिल्लक असतानाही दोन्ही संघ हे आता उपांत्य फेरीच्या शर्यतीमधून बाहेर झाले आहेत. पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स हे दोन्ही संघ स्पर्धेमधून बाहेर झाले आहेत, या दोन्ही संघाचे दोन सामने शिल्लक आहेत पण ते पुढील फेरीमध्ये गुणांमुळे जाऊ शकणार नाहीत. पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स या दोन्ही संघांनी आतापर्यत तीन सामने खेळले आणि या तीनही सामन्यामध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
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20 जून रोजी विश्वचषकाचे तीन सामने खेळवण्यात आले, यामध्ये नेदरलँड्सच्या संघाला ऑस्ट्रेलियाने मोठ्या फरकाने पराभूत केले. पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नेदरलँड्सला 98 धावांनी हरवून पुढील फेरीत जाण्याची आपली आशा जवळपास निश्चित केली. तर दुसऱ्या सामन्यामध्ये पाकिस्तान आणि बांग्लादेश यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यात बांग्लादेशने पाकिस्तानला पराभूत केले. आता आजचा सामना भारतीय संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. त्यामुळे भारतीय महिला संघ या सामन्यामुळे पुढील फेरीत जाण्यासाठी जागा पक्की करु शकते.
ऑस्ट्रेलियाचा संघ हा उपांत्य फेरीसाठी जवळपास पात्र ठरला आहे, भारताचा संघ गुणतालिकेमध्ये गट अ मध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे. बांग्लादेशचा संघ तिसऱ्या स्थानावर आणि दक्षिण आफ्रिका चौथ्या स्थानावर आहे. पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स यांचे प्रत्येकी दोन सामने अजून बाकी आहेत, परंतु उपांत्य फेरीतील पात्रता चार गुणांवर ठरेल असे वाटत नाही.