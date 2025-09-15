आम्ही अपमान करून घेण्यासाठी येतो का? लाजिरवाण्या पराभवावर संघावर भडकला पाकिस्तानी फॅन

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) सहावा सामना खेळवण्यात आला. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि 20 ओव्हरमध्ये 127 धावा करून भारताला विजयासाठी 128 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान टीम इंडियाने 7 विकेट आणि 25 बॉल राखून पूर्ण केलं. यासह भारताने आशिया कपमधील सलग दुसरा सामना जिंकला आहे. या सामन्यात पाकिस्तानचा परफॉर्मन्स खूपच लाजिरवाणा होता जो पाहून स्टेडियममधून बाहेर पडत असणाऱ्या फॅन्सनी राग व्यक्त केला.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलेलं असतं. टीम इंडियाने आपल्या नावा प्रमाणे दमदार खेळ दाखवला. संपूर्ण सामन्यात एकदाही पाकिस्तानचा संघ भारतावर भारी पडतोय असं दिसलं नाही. लाजिरवाण्या पराभवानंतर पाकिस्तानी फॅनने त्याच्याच संघावर टीका केली. त्याने म्हटले की, 'जेव्हाही दुबईमध्ये पाकिस्तानचे सामने होतात त्यातला एकही सामना मी चुकवत नाही. आम्ही इथे दरवेळी अपमानित होण्यासाठी येतो का? आम्ही सामना पाहण्यासाठी आलो होतो कारण आम्ही पाकिस्तानच्या ध्वजाचा आदर करतो'.
पाकिस्तानी फॅनने संघाचे प्रशिक्षक माइक हसन यांच्यावर हल्ला केला आणि म्हणाला, 'पाकिस्तान संघाचे प्रशिक्षक माइक हसन काय करत आहेत? त्यांनी एका गोलंदाजाला फलंदाज बनवले आहे आणि गोलंदाजाला फलंदाज म्हणून ठेवले आहे. शाहीन शाह आफ्रिदीने उत्तम फलंदाजी केली पण त्याने गोलंदाजी करताना सुदाह तितक्याच धावा दिल्या, जितक्या धावा केल्या होत्या.
पाकिस्तानी फॅन पुढे म्हणाला की, 'सॅम अयुब फलंदाज आहे आणि ते त्याला गोलंदाजी करायला लावत आहेत. तो विकेट घेत आहे आणि सगळे आनंदी आहेत. भाऊ, तुमचं काम करा, आम्हाला तुमची गोलंदाजी नको आहे. तुम्ही लोक काय करता, तुम्ही आम्हाला अपमानित करता. तुम्ही हा संघ आम्हाला अपमानित करण्यासाठी बनवला आहे का?'
हेही वाचा : IND vs PAK मॅचमध्ये लाज निघाल्यानंतर पाकिस्तान Asia Cup 2025 सोडण्याच्या तयारीत
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (पीसीबी) डॉन डॉट कॉमला पुष्टी दिली की पाकिस्तान संघाचे व्यवस्थापक नवीद अख्तर चीमा यांनी भारतीय संघाच्या अयोग्य वर्तनाविरुद्ध अधिकृतपणे निषेध नोंदवला आहे. पीसीबीने सांगितले, मॅनेजर चीमा यांनी मॅच रेफरीच्या वर्तनाविरुद्ध अधिकृत निषेध नोंदवला आहे, कारण त्यांनी दोन्ही कर्णधारांना टॉस दरम्यान हस्तांदोलन न करण्याची विनंती केली होती. दरम्यान टीम इंडियाने विरोधी संघाशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिल्यानंतर पाकिस्तानचे संघ व्यवस्थापक नवीद अक्रम चीमा यांनी मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली.
भारत-पाकिस्तान सामन्याचा निकाल काय होता?
पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करत 20 ओव्हरमध्ये 127 धावा केल्या. भारताने 128 धावांचे आव्हान 7 विकेट आणि 25 बॉल राखून पूर्ण केले, आणि सलग दुसरा सामना जिंकला.
पाकिस्तानच्या कामगिरीबद्दल फॅन्सची प्रतिक्रिया काय होती?
पाकिस्तानच्या लाजिरवाण्या पराभवामुळे स्टेडियममधून बाहेर पडणाऱ्या फॅन्सनी राग व्यक्त केला. एका फॅनने सांगितले, "जेव्हाही दुबईमध्ये सामने होतात, मी एकही सामना चुकवत नाही. पण आम्ही इथे अपमानित होण्यासाठी येतो का? आम्ही पाकिस्तानच्या ध्वजाचा आदर करतो म्हणून सामना पाहायला आलो."
भारताने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन का केले नाही?
भारतीय संघाने पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे क्रिकेट विश्वात खूप चर्चा झाली.