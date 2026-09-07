'तेव्हा भारताविरुद्ध जिंकलो पण आम्हाला नुकसान झालं...' पाकिस्तानच्या माजी दिग्गज क्रिकेटरने केला खुलासा

Pakistan Cricket : एक काळ असा होता जेव्हा पाकिस्तानचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये धाक होता. मोठं मोठे संघ पाकिस्तान विरुद्ध क्रिकेटच्या मैदानात उतरायला घाबरायचे. मात्र सध्या पाकिस्तान क्रिकेट संघाची अवस्था एवढी खालावली आहे की अगदी नवखे संघ सुद्धा त्यांना पराभवाचा धक्का देतायत. पाकिस्तान क्रिकेटच्या या अवस्थेसाठी माजी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफने दुःख व्यक्त केलं असून त्याचं म्हणणं आहे की पाकिस्तान संघाची जी अवस्था आहे त्याला यापूर्वी मध्ये दुबईत झालेला टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भारताविरुद्ध पाकिस्तानने 10 विकेटने मिळवलेला विजय कारणीभूत आहे.
पाकिस्तानचा संघ हा 2021 पूर्वी भारताला वर्ल्ड कपमध्ये हरवू शकला नव्हता. त्या सामन्यात बाबर आझमने नाबाद 68 तर मोहम्मद रिझवानने नाबाद 79 धावा केल्या होत्या. पाकिस्तानने यात कोणतीही विकेट गमावल्या शिवाय 152 धावा केल्या होत्या. या विजयाला पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये एक ऐतिहासिक क्षण म्हणून साजरे केले गेले. मात्र या विजयानंतर पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा परफॉर्मन्स ढासळत गेला.
माजी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफचं म्हणणं आहे की 2021 टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भारतावर विजयानंतर पाकिस्तानचे खेळाडू हे आत्मसंतुष्ट झाले. समा टीव्हीशी बोलताना पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ म्हणाला की, '2021 मध्ये भारतावर मिळवलेल्या विजयाचा आम्हाला प्रत्यक्षात खूप फटका बसला, कारण त्या विजयानंतर खेळाडूंना वाटू लागले की त्यांनी काहीतरी खूप मोठे साध्य केले आहे. त्यानंतर पुढे काय करणे आवश्यक होते, हे त्यांना समजले नाही'.
मोहम्मद यूसुफचं म्हणणंआहे की, 'चांगली कामगिरी करत असताना तुम्ही जमिनीशी जोडून (नम्र) राहायला हवे. जर तुम्ही अहंकाराने वागलात आणि प्रतिस्पर्ध्याचा आदर केला नाही, तर समस्या निर्माण होतील आणि पाकिस्तान क्रिकेटला अशा अनेक समस्यांचा सामना आधीच करावा लागला आहे'.
मोहम्मद यूसुफने पाकिस्तान क्रिकेटमधील अंतर्गत कलहाबाबत बोलताना सांगितलं की, '2021 च्या टी20 वर्ल्ड कपमधील विजयानंतर, पाकिस्तान संघाचा कर्णधार होण्यासाठी संघातील प्रत्येकजण धडपडत होता. यामुळे पाकिस्तान क्रिकेटचे मोठे नुकसान झाले. गेल्या चार पाच वर्षांत पाकिस्तानने खेळलेल्या कोणत्याही स्पर्धेत मग तो वनडे वर्ल्ड कप असो, टी20 वर्ल्ड कप, आशिया कप किंवा चॅम्पियन्स ट्रॉफी त्यांची कामगिरी अत्यंत खराब राहिली आहे'.
त्यांनी पुढे म्हटले की, 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डालाने तुम्हाला प्रत्येक टप्प्यावर साथ दिली आहे. पाकिस्तान संघाला मदत करण्याच्या उद्देशाने अनेक प्रशिक्षक आले आणि गेले, तसेच असंख्य बदलही करण्यात आले. तरीही एकाही खेळाडूने जबाबदारी स्वीकारली नाही. अखेरीस पीसीबीला ते पाऊल उचलणे भाग पडले. मी पीसीबीच्या निर्णयाचे समर्थन करतो'.