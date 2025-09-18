'मॅच रेफरी भारताचा फिक्सर', पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूचा आरोप, कॅप्टन सूर्याबाबत सुद्धा केलं मोठं वक्तव्य

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 ही स्पर्धा सध्या रोमांचक वळणावर आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने नो हॅन्डशेकच्या प्रकरणावरून आशिया कपवर बहिष्कार घालण्याची धमकी दिली. मात्र त्यानंतर यूटर्न घेत यूएई विरुद्ध सामना खेळला. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे माजी अध्यक्ष रमीज राजाचा या संपूर्ण प्रकरणावर तिळपापड झाला. त्याने आयसीसीने नियुक्त केलेला मॅच रेफ्री एंडी पायक्रॉफ्टला भारताचं फिक्सर म्हंटलं. एवढंच नाही तर त्याने भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवलाबद्दल (Suryakumar Yadav) सुद्धा चुकीचं वक्तव्य केलं. रमीज राजाने (Ramiz Raza) असाही दावा केला की पायक्रॉफ्टने झालेल्या प्रकरणासाठी आशिया कप 2025 मध्ये (Asia Cup 2025) यूएई विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यापूर्वी पाकिस्तानची माफी मागितली.
भारत - पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 15 सप्टेंबरला पीसीबीने आयसीसीला ई मेल लिहिला आणि त्यात टॉस दरम्यान झालेल्या 'नो हँडशेक' घटनेचा उल्लेख केला. जिथे पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार आचार संहितेचं उल्लंघन झालं होतं. त्यांनी दोन्ही कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि सलमान आगा यांनी हस्तांदोलन न केल्याने त्यांनी मॅच रेफरी पायक्रॉफ्टच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आयसीसीने ताबडतोब या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सहमती दर्शविली आणि सखोल चौकशीनंतर, पीसीबीला दिलेल्या उत्तरात, पायक्रॉफ्टने कोणत्याही आचारसंहितेचे उल्लंघन केलेले नाही असे म्हटले. पाकिस्तान यूएई विरुद्ध सामना खेळण्यापूर्वी पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर रमीज राजाने पीसीबीच्या मुख्यालयाबाहेर मीडियाशी बोलताना म्हटले की, मॅच रेफ्री पायक्रॉफ्ट हा भारतासाठी, ज्याने त्यांच्या 90 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात अंपायरिंग केली.
यूएई विरुद्ध सामन्यापूर्वी पाकिस्तान टीमचे काही खेळाडू, पीसीबी अधिकारी, आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अधिकारी आणि मॅच रेफरी यांच्यात बैठक झाली. यानंतर पाकिस्तानने एक तास उशिरा यूएई विरुद्ध सामना खेळण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी पाकिस्तानातील पीसीबीच्या मुख्यालयाबाहेर मीडियाशी बोलताना माजी क्रिकेटर रमीज राजाने म्हटले की, हा आमचा विजय आहे. ही एक नाजूक परिस्थिती होती. मला आनंद आहे की आम्ही भावनिक निर्णय घेतला नाही. बहिष्कारामुळे आमच्या क्रिकेटचे नुकसान झाले असते. माझा नेहमीच असा विश्वास आहे की आपल्या क्रिकेट संघाने सर्व बोलले पाहिजे. निराशा मैदानावर दिसली पाहिजे आणि आपल्याला चांगले काम करण्यास प्रेरित केले पाहिजे'. माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूने असेही म्हटले आहे की, 'सामन्यानंतरच्या मुलाखतीत सूर्यकुमारने दिलेल्या विधानाने तो निराश झाला आहे, ज्यामध्ये त्याने भारतीय कर्णधाराने भारतीय सशस्त्र दलांना विजयाचे समर्पण आणि पहलगाम हल्ल्यावरील त्याच्या विधानाचा उल्लेख केला होता'.
पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर रमीज राजा पुढे म्हणाला की, 'माझा आक्षेप सामन्यानंतरच्या सादरीकरणात जे म्हटले गेले त्यावर होता. माफी मागणे चांगले. जर क्रिकेट हे राजकारणाचे मैदान बनले तर काहीही साध्य होणार नाही. मला फक्त अशी आशा आहे की आपला क्रिकेट संघ अधिक चांगली कामगिरी करेल. मी नेहमीच अँडी पायक्रॉफ्टला टीम इंडियाचा आवडता खेळाडू म्हणून पाहिले आहे. भारतीय संघाचा विचार केला तर तो फिक्सर आहे.तो भारताच्या 90 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये अंपायर होता. हे पूर्णपणे एकतर्फी आहे आणि ते घडू नये. हे एक तटस्थ व्यासपीठ आहे. पण तरीही, मला आशा आहे की त्यांच्यात समजूतदारपणा येईल'.
आशिया कप 2025 मधील नो हँडशेक प्रकरण काय आहे?
भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या (15 सप्टेंबर 2025) टॉसवेळी दोन्ही कर्णधार, सूर्यकुमार यादव आणि सलमान आगा, यांनी हस्तांदोलन केले नाही. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) याला आचारसंहितेचे उल्लंघन मानले आणि मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. यामुळे वाद निर्माण झाला.
रमीज राजाने या प्रकरणावर काय वक्तव्य केले?
पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटर आणि पीसीबीचे माजी अध्यक्ष रमीज राजा यांनी मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना "भारताचे फिक्सर" आणि "टीम इंडियाचा आवडता खेळाडू" म्हटले. त्यांनी दावा केला की पायक्रॉफ्ट यांनी पाकिस्तान-यूएई सामन्यापूर्वी माफी मागितली. तसेच, सूर्यकुमार यादव यांच्या सामन्यानंतरच्या विधानावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
रमीज राजाने माफीबाबत काय दावा केला?
रमीज राजा यांनी दावा केला की मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी पाकिस्तान-यूएई सामन्यापूर्वीच्या बैठकीत पाकिस्तानची माफी मागितली. मात्र, विश्वसनीय सूत्रांनुसार, पायक्रॉफ्ट यांनी कोणतीही माफी मागितली नाही.