'पॅन्टप्रमाणे आपली मतं बदलतात', पाकिस्तानच्या माजी कोचची चीफ सिलेक्टर आकिब जावेदवर टीका

Pakistan Cricket : पाकिस्तानचा माजी हेड कोच जेसन गिलेस्पीने इंग्लंडमध्ये सुरु असलेल्या पाकिस्तान इंग्लंड टेस्ट सीरिज दरम्यान पाकिस्तान संघात केलेल्या मोठ्या बदलाच्याबाबतीत चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद यांच्यावर टीका केली आहे. जेसन गिलेस्पी म्हणाला की पाकिस्तानसंघातील खेळाडू हे दडपणाखाली खेळत आहेत. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने इंग्लंड विरुद्ध टेस्ट सीरिजमधील पहिल्या दोन सामन्यात त्यांच्या संघाला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागल्याने बोर्डाने हेड कोच सरफराज अहमद आणि गोलंदाजीचा कोच उमर गुलला त्यांच्या पदावरून दूर हटवलं आहे. मोहम्मद रिझवान, इमाम-उल-हक आणि सलमान अली आगा सहित सात खेळाडूंना संघातून बाहेर काढून पुन्हा मायदेशात पाठवण्यात आलंय. ही कारवाई हेडिंग्ले आणि लॉर्ड्समध्ये पाकिस्तान क्रिकेट संघाच्या खराब प्रदर्शनानंतर करण्यात आली.
2024 मध्ये पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा हेड कोच म्हणून काम पाहिलेल्या जेसन गिलेस्पीने सांगितलं की, संघात केलेल्या अचानक बदलांमुळे कळून येत की आकिब जावेदच्या नेतृत्वातील सिलेक्शन कमिटीमध्ये रणनीतिकची कमतरता आहे. गिलेस्पीने म्हंटलं की, 'मला खेळाडूंची कीव येते हा त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहे. बाहेरून पाहताना असे वाटते की ते भीतीने खेळत आहेत. इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टेस्ट सलमान अली आगा संघाचे नेतृत्व करतो, त्यानंतर दुसऱ्या टेस्टसाठी त्याला वगळले जाते आणि तिसऱ्या टेस्टपूर्वी तो मायदेशी परतण्यासाठी विमानात बसलेला असतो. असे कसे घडते? हे अगदी स्पष्ट आहे की, विशेषतः आकिब जावेद यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्याकडे खेळाडूंच्या निवडीबाबत कोणतीही निश्चित रणनीती नाही. ते अगदी रोजच्या रोज, जणू काही कपडे बदलत असावेत तशी आपली मते बदलत असतात'.
जेसन गिलेस्पीने याबाबत सुद्धा नाराजी व्यक्त केली की त्यांचा आता पाकिस्तान संघाची काही संबंध नाही मात्र तरीही चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद आजही गिलेस्पी आणि गॅरी कर्स्टन यांना दोष देत राहतो. आकिब जावेद यांनी अलीकडेच असे म्हटले आहे की, 'सध्या जे काही घडत आहे त्यासाठी गॅरी कर्स्टन आणि मी जबाबदार आहोत. आकिब हे गेल्या दोन वर्षांपासून निवड समितीचे अध्यक्ष आहेत. आम्ही तिथे उपस्थितही नव्हतो, तरीही ते ही आमचीच चूक असल्याचे म्हणत आहेत; यातला अर्थच समजत नाही. मला वाटते की जावेद यांनी स्वतःचेच आत्मपरीक्षण करायला हवे'.
ऑस्ट्रेलियाचा माजी गोलंदाजाने पुढे म्हंटले की, 'चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद आणि खेळाडू यांच्यात अजिबात संवाद नाही. ज्या खेळाडूंना वगळण्यात आले, त्यांना ही बाब कुटुंबीय, मित्र आणि प्रसारमाध्यमांकडून समजली. हे किती अनादर करणारे आहे!' पाकिस्तानचा व्हाईट बॉल कोच माइक हेसन आणि ऑस्ट्रेलिया च्या एशले नोफके हे 9 सप्टेंबर पासून सुरु होणाऱ्या तिसऱ्या टेस्ट सामान्यांपासून कोचिंगची जबाबदारी सांभाळतील.