आशिया कप 2025 ही स्पर्धा सुरु होण्यासाठी आता काहीच दिवस शिल्लक आहेत. या स्पर्धेत कोणते दोन संघ फायनलमध्ये जाणार याविषयी पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर दानिश कनेरियाने भविष्यवाणी केली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Aug 28, 2025, 08:09 PM IST
आशिया कप 2025 ची फायनल 'या' दोन संघांमध्ये होणार, हिंदू पाकिस्तानी क्रिकेटरची भविष्यवाणी
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 स्पर्धेला 9 सप्टेंबर पासून सुरुवात होणार आहे. यंदा स्पर्धेत एकूण 8 संघांचा सहभाग असणार असून यांना ग्रुप स्टेज सामन्यासाठी दोन गटात विभागण्यात आलंय. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ एकाच ग्रुपमध्ये असल्याने यांच्यात सुद्धा ग्रुप स्टेज सामना होणार आहे. अशातच पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर स्पिनर दानिश कनेरियाने (Danish Kaneria) आशिया कपमधील (Asia Cup 2025) दोन फायनॅलिस्ट संघ कोणते असतील, याबाबत भविष्यवाणी केली आहे. 

कोणत्या दोन संघांमध्ये होणार फायनल?

दानिश कनेरिया हा पाकिस्तानचा माजी हिंदू क्रिकेटर आहे. पाकिस्तान संघातून खूप कमी हिंदू खेळाडूंना खेळण्याची संधी मिळाली त्यापैकी दानिश कनेरिया हा एक आहे. दानिश कनेरिया सध्या अमेरिकेत राहतो. २८ सप्टेंबर रोजी आशिया कपचा फायनल सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र त्याच्या महिनाभर आधीच  दानिशने आशिया कपमध्ये कोणते संघ फायनलला पोहोचतील याविषयी सांगितलं आहे. दानिशच्या मते यंदा आशिया कपच्या फायनलिस्टमध्ये मोठे उलटफेर होऊ शकतात. त्याच्या म्हणण्यानुसार भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात आशिया कप फायनल सामना खेळवला जाऊ शकतो. आपले विचार व्यक्त करताना कनेरिया म्हणाले की, यावेळी अंतिम सामना भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात होऊ शकतो. हा टी-20  सामना आहे आणि अफगाणिस्तानचा संघ ज्या पद्धतीने टी-20 क्रिकेट खेळत आहे ते पाहता मला वाटते की अफगाणिस्तानचा संघ अंतिम फेरीत पोहोचेल.

भारतीय संघाविषयी बोलताना दानिश म्हणाला की, 'भारताचा संघ हा मजबूत असून तो फायनलमध्ये पोहोचेल. परंतू अफगाणिस्तानचा संघ एक असा संघ आहे जो दुसऱ्या संघांना टक्कर देऊन फायनलमध्ये पोहोचेल. पाकिस्तानला अफगाणिस्तान संघाबाबत सावधगिरी बाळगावी लागेल. मला वाटतं की अफगाणिस्तान पाकिस्तानसाठी एक मोठे आव्हान असेल'. 

हेही वाचा : आशिया कपच्या प्रोमोमुळे निर्माण झाला वाद, असं यात नेमकं काय? फॅन्सने बहिष्कार टाकण्याची दिली धमकी

 

भारत - पाक सामन्याविषयी काय म्हणाला? 

दानिश कनेरियाने भारत आणि पाकिस्तान सामन्याबाबत सुद्धा भविष्यवाणी केली. त्याने सांगितलं की हा एक मोठा सामना असणार आहे. पण भारतीय संघ हा पाकिस्तानपेक्षा मजबूत आहे. मला विश्वास आहे की या सामन्यात भारताचा संघ अगदी सहज पाकिस्तानला हरवेल. सध्याच्या घडीला भारतीय संघात एकापेक्षा स्टार खेळाडू आहेत. टीम इंडियाकडे पॉवर हाऊस आहे. हा संघ आशिया कपच्या विजेतेपदासाठी प्रबळ दावेदार आहे. 

आशिया कपमध्ये भारताचे सामने कधी? 

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये 9 सप्टेंबर पासून आशिया कप 2025 ला सुरुवात होणार आहे. यासाठी भारतीय संघाचं सेलेक्शन 19 ऑगस्ट रोजी केलं जाईल. यावर्षी आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये होईल. तर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानमध्ये होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमानमध्ये होईल.

FAQ : 

दानिश कनेरिया कोण आहे?

दानिश कनेरिया हा पाकिस्तानचा माजी फिरकीपटू (स्पिनर) आणि हिंदू क्रिकेटर आहे. पाकिस्तान संघातून खेळणाऱ्या मोजक्या हिंदू खेळाडूंमध्ये त्याचा समावेश आहे. सध्या तो अमेरिकेत राहतो.

दानिश कनेरियाने आशिया कप 2025 च्या फायनलसाठी कोणत्या संघांची भविष्यवाणी केली आहे?

दानिश कनेरियाने भविष्यवाणी केली आहे की आशिया कप 2025 चा फायनल सामना भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात होऊ शकतो.

दानिश कनेरियाने भारतीय संघाबद्दल काय मत व्यक्त केले आहे?

दानिश कनेरियाने भारतीय संघाला मजबूत आणि आशिया कपच्या विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदार मानले आहे. त्याच्या मते, भारतीय संघ फायनलमध्ये पोहोचेल आणि त्यांच्याकडे एकापेक्षा एक स्टार खेळाडू असलेले ‘पॉवर हाऊस’ आहे.

