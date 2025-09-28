English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

28 रनमध्ये 9 विकेट्स... भारताने पाकिस्तानला 'गुंडाळलं'! पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे डाव कोसळला

Asia Cup 2025 Final : रविवार 28 सप्टेंबर रोजी दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना सुरु असून यात टीम इंडियाने पाकिस्तानला 146 धावांवर ऑल आउट केलं आहे. त्यामुळे टीम  इंडियाला विजयासाठी 147 धावांचं आव्हान मिळालं आहे. 

पूजा पवार | Updated: Sep 28, 2025, 10:04 PM IST
28 रनमध्ये 9 विकेट्स... भारताने पाकिस्तानला 'गुंडाळलं'! पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे डाव कोसळला
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 Final : आशिया कप 2025 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात फायनलचा सामना पार पडला. आशिया कपच्या (Asia Cup 2025) इतिहासात तब्बल 41 वर्षांनी या दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्धांमध्ये फायनल खेळवण्यात येत आहे. रविवार 28 सप्टेंबर रोजी दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना सुरु असून यात टीम इंडियाने पाकिस्तानला 146 धावांवर ऑल आउट केलं आहे. त्यामुळे टीम  इंडियाला विजयासाठी 147 धावांचं आव्हान मिळालं आहे. या सामन्याच्या सुरुवातीला पाकिस्तान संघाची फलंदाज मजबूत दिसत होती. मात्र त्यानंतर टीम इंडियाच्या अचूक गोलंदाजीमुळे पाकिस्तानचा डाव  पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला. 

Add Zee News as a Preferred Source

दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आशिया कपचा फायनल सामना खेळवण्यात येत आहे. सामन्याच्या अर्धातास अगोदर झालेला टॉस टीम इंडियाने जिंकला असून कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. पाकिस्तानच्या फलंदाजीची सुरुवात चांगली झाली. त्यांचे फलंदाज साहिबजादा फरहान (57) आणि फखर जमान (46) यांनी विस्फोटक फलंदाजी केली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी 84 धावांची पार्टनरशिप केली. मात्र त्यानंतर पाकिस्तानचा एकही फलंदाज चांगली फलंदाजी करू शकला नाही. सैम अयुबने 14 धावांची फलंदाजी केली त्यानंतर मात्र एकही फलंदाज दोन अंकी धाव संख्या करू शकला नाही. टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी पुढील 28 धावांमध्ये 9 विकेट्स घेतल्या. 

हेही वाचा : फायनल मॅचच्या टॉसपूर्वी पुन्हा ड्रामा, पाकिस्तानने बोलावला त्यांचा वेगळा ब्रॉडकास्‍टर, रवी शास्त्रीशी बोललेच नाहीत

 

पाकिस्तानची पहिली विकेट 84 धावांवर गेली. त्यानंतर 113 ते 146 धावांदरम्यान पाकिस्तानच्या एकूण 9 विकेट्स पडल्या. पाकिस्तान संघ  146 धावांवर ऑल आउट झाला आणि त्यामुळे टीम  इंडियाला विजयासाठी 147 धावांचं आव्हान मिळालं आहे. टीम इंडियाकडून सर्वाधिक 4 विकेट्स कुलदीप यादवने घेतल्या. तर अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. 

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तानची प्लेईंग 11 :

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयुब, सलमान आघा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकिपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद

About the Author
Tags:
Asia Cup 2025Cricket Newsmarathi newsIND vs Pak

इतर बातम्या

फायनल मॅचच्या टॉसपूर्वी पुन्हा ड्रामा, पाकिस्तानने बोलावला...

स्पोर्ट्स