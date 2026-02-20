पाकिस्तानची पोल-खोल करणाऱ्या कॅप्टनवर लावली 2 वर्षांची बंदी, खेळाडूंना भांडी घासावी लागल्याचा केला होता खुलासा

Pakistan Sports : पाकिस्तान हॉकी संघाचा कर्णधार अम्माद बटने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशनवर काही दिवसांपूर्वी गंभीर आरोप लावले होते. हे आरोप केल्याने कर्णधार अम्माद बटवर पुढील दोन वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. पाकिस्तानचा हॉकी संघ काही दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर गेला असताना त्यांना मैदानात आणि मैदानाच्या बाहेर लाजिरवाण्या पश्चातापाचा सामना करावा लागला. पाकिस्तानच्या पुरुष हॉकी संघाला या दौऱ्यात ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनी संघाकडून पराभूत व्हावं लागलं. मात्र त्यापेक्षाही पाकिस्तानच्या हॉकी संघासोबत मैदानाबाहेर जे घडलं त्याची जगभरात जास्त चर्चा झाली.
पाकिस्तानचा हॉकी संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर गेला असताना खेळाडूंसाठी कैनबरा येथे फोर स्टार हॉटेलच्या खोल्या बुक करण्यात आल्या होत्या. तसेच त्यांना सांगण्यात आलं होतं की पाकिस्तानी क्रीडा बोर्ड आणि पीएचएफने त्यांच्या खोल्यांची बुकिंग केली तसेच या संबंधित पैसे सुद्धा दिलेत. मात्र जेव्हा पाकिस्तानी हॉकी संघ ऑस्ट्रेलियात पोहोचला तेव्हा त्यांना समजले की त्यांची हॉटेल बुकिंग झालेली नाही. पाकिस्तान हॉकी संघाच्या मुख्य कोचने यावेळी पीएसबी आणि पीएचएफच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधायचा प्रयत्न केला, मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.
सूत्रांनी सांगितले की अनेक तास वाट पाहिल्यावर हॉटेल व्यवस्थापनाने खेळाडूंना राहण्यासाठी काही खोल्या दिल्या. त्या खोल्या होत्या म्हणून दोन ते तीन खेळाडू एका खोलीत राहू शकले आणि पुढच्या दिवशी ऑस्ट्रेलिया सोबत स्टेडियममध्ये सामना खेळण्यासाठी पोहोचू शकले, पण दुर्दैवाने त्यांचा 2-3 ने पराभव झाला.
पाकिस्तानचा हॉकी संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरून मायदेशी परतताच पाकिस्तानचा कर्णधार अम्माद बटने पाकिस्तानच्या हॉकी फेडरेशनवर गंभीर आरोप केले. लाहोर विमानतळावर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना बटने म्हटलं की, "आता खूप झालं. जर खेळाडू सामन्याआधी किचन साफ करतील, भांडी धुत असतील तर मग तुम्ही कोणत्या निकालाची अपेक्षा कराल?". ऑस्ट्रेलियात पोहोचल्यानंतर, संघाला प्रथम सिडनी विमानतळावर 13 ते 14 तास वाट पहावी लागली. त्यानंतर, जेव्हा संघ एफआयएच प्रो लीग सामन्यांसाठी कॅनबेरा येथील हॉटेलमध्ये पोहोचला तेव्हा त्यांना कळलं की बुकिंग झालेले नाही. खेळाडूंना सांगण्यात आले की हॉटेल व्यवस्थापनाला त्यांचे आगाऊ पैसे मिळाले नाहीत. परिणामी, संघाला तासनतास वाट पहावी लागली आणि तात्पुरती व्यवस्था होईपर्यंत दुसरीकडे भटकावे लागले. कॅप्टन बटने खुलासा केला की संघासाठी Airbnb फक्त 10 दिवसांसाठी बुक करण्यात आले होते, तर हा दौरा 13 दिवसांचा असणार होता. नंतर खेळाडूंना स्वस्त ठिकाणी राहावं लागलं.
पाकिस्तानच्या कर्णधाराने आरोप केला की, फेडरेशनने खेळाडूंपासून सत्य लपवून ठेवले आणि जर त्यांनी माध्यमांशी चर्चा केली तर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची धमकी दिली. बट म्हणाला, "ऑस्ट्रेलियामध्ये आम्हाला जे अनुभव आले ते स्वीकारण्याजोगे नाहीत". या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान क्रीडा मंडळाने संघाच्या हॉटेल व्यवस्थेसाठी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशनला 1 कोटींहून अधिक पाकिस्तानी रुपये दिल्याची पुष्टी केली. पीएसबीचे महासंचालक नूर उस सबा यांनी सांगितले आहे की या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल पंतप्रधानांना सादर केला जाईल.
पाकिस्तानचा हॉकी कर्णधार अम्माद बटवर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशनकडून बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे. त्याच्यावर दोन वर्षांचा बॅन लावला असून बोर्डाने म्हटले की, 'सार्वजनिकपणे बोर्डावर असे आरोप केल्याने बोर्डाच्या प्रतिमेला नुकसान पोहोचते. हॉकी खेळाडूंना विदेशात भांडी घासायला भाग पाडलं गेलं याविषयी आरोप समोर आल्यावर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशनचे अध्यक्ष तारिक बुगती यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की अर्जेंटिना दौऱ्याशी संबंधित हॉटेलच्या देयकांमध्ये विलंब पाकिस्तान क्रीडा मंडळामुळे झाला होता, ज्यामुळे व्यवस्थेवर परिणाम झाला.
सदर प्रकारानंतर PHF चे अध्यक्ष तारिक बुगती यांनी राजीनामा दिलाय. त्यांनी यावर स्पष्टीकरण देत म्हटले की, पाकिस्तान क्रीडा मंडळाकडून अर्जेंटिना दौऱ्याशी संबंधित हॉटेल पेमेंटमध्ये विलंब झाला, ज्यामुळे व्यवस्थेवर परिणाम झाला. बुगती यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आणि गैरव्यवस्थापनाचे सत्य उघड करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे. मर्यादित संसाधने असूनही त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात हॉकीच्या विकासासाठी काम केल्याचा दावाही त्यांनी केला.