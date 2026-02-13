पाकिस्तानी खेळाडूंची हॉटेलमधून हकालपट्टी! रस्त्यावर बसायची आली वेळ, नेमकं काय घडलं?

Pakistan Team Kick Out From Hotel : 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र दुसरीकडे पाकिस्तानच्या हॉकी संघावर रस्त्यावर बसायची वेळ आली आहे. पाकिस्तानचा हॉकी संघ हा ऑस्ट्रेलियातील कैनबरा शहरात एका स्पर्धेसाठी गेला असताना अनेक तास त्यांना रस्त्यावर रहावं लागलं याच कारण पाकिस्तानी हॉकी महासंघाने हॉटेलचं बिल भरलं नव्हतं. परिणामी त्यांनी हॉटेल बुकिंग रद्द झाली होती. होबार्ट येथे होणाऱ्या एफआयएच प्रो लीगच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सामन्यासाठी पाकिस्तानी संघ ऑस्ट्रेलियात आहे. संघातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खेळाडू आणि अधिकारी यांना अनेक तास रस्त्यावरच रहावे लागले.
सूत्रांनी सांगितले की, पाकिस्तान हॉकी संघातील खेळाडूंसाठी कैनबरा येथे फोर स्टार हॉटेलमध्ये काही खोल्या बुक करण्यात आल्या होत्या. त्यांना सांगण्यात आलं होतं की पाकिस्तानी क्रीडा बोर्ड आणि पीएचएफने या खोल्यांची बुकिंग केली आणि आणि त्याचे पैसे सुद्धा दिलेत. पण मागच्या आठवड्यात कैनबरा येथे पोहोचल्यावर खेळाडूंना समजले की त्यांची हॉटेल बुकिंग झालेली नाही. संघाचे मुख्य कोच ताहिर जमान हे ऑस्ट्रेलियातील टाईम झोन वेगळा असल्याने पीएसबी आणि पीएचएफच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करू शकले नाहीत. ताहिरने सांगितले की लाहौरवरून खूप दूरचा प्रवास करून खेळाडू आले होते आणि त्यांच्याकडे आरामासाठी कोणतीही जागा नव्हती.
हॉकी पाकिस्तानचा राष्ट्रीय खेळ आहे आणि संघ प्रो लीगमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनी सारख्या मोठ्या संघांशी खेळणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की अनेक तास वाट पाहिल्यावर हॉटेल व्यवस्थापनाने खेळाडूंना राहण्यासाठी काही खोल्या दिल्या. त्या खोल्या होत्या म्हणून दोन ते तीन खेळाडू एका खोलीत राहू शकले आणि पुढच्या दिवशी ऑस्ट्रेलिया सोबत स्टेडियममध्ये सामना खेळण्यासाठी पोहोचू शकले, पण दुर्दैवाने त्यांचा 2-3 ने पराभव झाला. यापूर्वी, अर्जेंटिनामधील प्रो लीगच्या पहिल्या टप्प्यात खेळाडूंना दैनिक भत्ता मिळाला नव्हता ज्यामुळे त्यांना परदेशात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला.
ऑस्ट्रेलियाच्या कैनबरा येथे संघ मॅनेजर शिवाय गेला कारण संघाचा नियमित मॅनेजर आणि माजी ऑलंम्पिअन अंजुम सईद याला पीएचएफमधून काढून टाकण्यात आले होते. परतीच्या विमानात त्याला सिगारेट ओढताना आढळण्यात आले आणि विमानतळ सुरक्षा अधिकाऱ्यांशी त्याचा वादही झाला. कॅनबेरामधील काही स्थानिक पाकिस्तानी लोकांशी संपर्क साधण्यात आला आणि ते त्याच्या मदतीला आले, असे सूत्रांनी सांगितले.