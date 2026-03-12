अरे अरे! एवढ्याश्या धावांवर पाकिस्तानचा संघ गारद! टी20 वर्ल्ड कपनंतर पुन्हा नामुष्की; बांगलादेशविरुद्ध सामना हारला

Bangladesh vs Pakistan ODI: पाकिस्तनी संघाला बांगलादेशविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात लाजिरवाणा पराभव पत्करावा लागला. बाबर आझम याच्या अनुपस्थितीत पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ अवघ्या 114 धावांवर गारद झाला. तर बांगलादेशच्या वेगवान गोलंदाज नाहिद राणा याने शानदार गोलंदाजी करत पाकिस्तानच्या फलंदाजीची कणा मोडली. तीन सामन्यांच्या या मालिकेतील दुसरा सामना 13 मार्चला आणि तिसरा सामना 15 मार्चला खेळवला जाणार आहे.
शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मीरपूर येथे 11 मार्च रोजी खेळलेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात पाकिस्तानचा संघ अक्षरशः कोसळला. तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्याच सामन्यात पाकिस्तानची संपूर्ण टीम फक्त 114 धावांवर बाद झाली. यानंतर बांगलादेश संघाने हे छोटं लक्ष्य सहज गाठत सामना आपल्या नावावर केला. पाकिस्तानचा माजी कर्णधार बाबर आझम संघात नसल्याने संघाची कामगिरी अधिकच फिकी दिसली.
अलीकडेच झालेल्या आयसीसी पुरुष टी20 विश्वचषक 2026 मध्येही पाकिस्तान संघ उपांत्य फेरीत पोहोचू शकला नव्हता. त्यानंतर आता बांगलादेशविरुद्धचा हा पराभव पाकिस्तानसाठी आणखी धक्कादायक ठरला आहे. विशेष म्हणजे बांगलादेशविरुद्ध वनडे क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानची ही आतापर्यंतची सर्वात कमी धावसंख्या ठरली आहे. यापूर्वी 1999 मध्ये पाकिस्तानने 161 धावा केल्या होत्या.
115 धावांचे लक्ष्य बांग्लादेश संघाने अत्यंत सहज पार केले. संघाने केवळ 15.1 षटकांत दोन विकेट्स गमावत सामना जिंकला. नव्या संघासह मैदानात उतरलेल्या पाकिस्तानला शाहीन आफ्रिदीच्या नेतृत्वाखाली आठ विकेट्सनी पराभव स्वीकारावा लागला. बांगलादेशने तब्बल 209 चेंडू शिल्लक ठेवत हा सामना जिंकला.
या विजयात युवा फलंदाज तनजीद हसन याची मोठी भूमिका होती. त्याने फक्त 42 चेंडूत 67 धावांची आक्रमक खेळी केली. त्यांच्या या डावात पाच षटकार आणि सात चौकारांचा समावेश होता. दुसरीकडे कर्णधार शाहीन आफ्रिदी गोलंदाजीमध्ये प्रभाव पाडू शकला नाही आणि त्याने 5 षटकांत 35 धावा दिल्या.
सामन्यात टॉस जिंकून बांगलादेशने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि तो त्यांच्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरला. अतिरिक्त उसळी आणि गतीचा फायदा घेत वेगवान गोलंदाज नाहिद राणा याने पाकिस्तानच्या फलंदाजीला दरवून सोडले. राणाने 24 धावा देत 5 विकेट घेतल्या आणि पाकिस्तानच्या फलंदाजीची कंबर मोडली. त्याच्या वेगवान आणि अचूक गोलंदाजीसमोर पाकिस्तानी फलंदाज पूर्णपणे असहाय दिसले.
पाकिस्तानने सामन्याची सुरुवात काही प्रमाणात चांगली केली होती. 10 षटकांपर्यंत संघाचा स्कोर एक विकेटवर 41 धावा असा होता. मात्र साहिबजादा फरहान (27) बाद झाल्यानंतर विकेट्सचा पाऊस सुरू झाला. पाकिस्तानने पुढील 73 धावांत उरलेल्या 9 विकेट गमावल्या. अनुभवी मोहम्मद रिझवान यांच्यावर मध्यक्रमाची जबाबदारी होती, पण ते फक्त 10 धावा करून बाद झाले. तर सलमान अली आगा केवळ 5 धावा करू शकले.
डेब्यू करणारे माझ सदाकत (18) आणि शमील हुसेन (4) यांनाही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा अनुभव नसल्याचे स्पष्ट दिसून आले आणि तेही राणाच्या वेगवान गोलंदाजीपुढे टिकू शकले नाहीत.