'तू इंग्लंडला छोले विकायला गेला होतास का?', वसीम अक्रम बाबर आझमवर संतापला; 'जर तू कर्णधार असूनही...मग करत काय होतास?'

इंग्लंडमधील निराशाजनक कामगिरीनंतर पाकिस्तान क्रिकेट संघाला जागतिक स्तरावर नामुष्कीचा सामना करावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिक्रिया उमटत असताना, मायदेशातही संघावर कडक टीका होत आहे. दिग्गज माजी वेगवान गोलंदाज वसीम अक्रमने कर्णधार बाबर आझमवर जोरदार टीका केली आहे. बाबरच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत वसीम अक्रम यांनी, 'तो इंग्लंडला छोले विकायला गेला होता का?', अशी विचारणा केली आहे.
तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत इंग्लंडने पाकिस्तानचा 3-0 ने धुव्वा उडवला आणि बाबर आझमच्या नेतृत्वाखालील संघाने तिन्ही सामन्यांत अत्यंत लाजिरवाणी कामगिरी केली. या मालिकेनंतर पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती, ज्याचा परिणाम म्हणून सात खेळाडूंना मायदेशी परत पाठवण्यात आले.
पाकिस्तानचा अनुभवी दिग्गज वेगवान गोलंदाज वसीम अक्रमने नुकत्याच पार पडलेल्या इंग्लंड दौऱ्याववरुन कर्णधार बाबर आझमच्या नेतृत्वावर उघडपणे टीका केली आहे. पाकिस्तानला या मालिकेत 3-0 असा पराभव पत्करावा लागला. पहिल्या दोन कसोटी सामन्यांनंतर संघात करण्यात आलेल्या वादग्रस्त बदलांच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल लागला.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) दौऱ्याच्या मध्यातच मुख्य प्रशिक्षक सकलेन मुश्ताक आणि गोलंदाजी प्रशिक्षक उमर गुल यांना हटवण्याचा, तसेच संघातून सात खेळाडूंना वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची आपल्याला काहीच कल्पना नव्हती, असा दावा बाबर आझमने केला होता; त्याने म्हटले होते की, "ही बातमी माझ्यासाठीही नवीनच होती." या संदर्भात वसीम अक्रम यांनी भाष्य केले.
रविवारी एका कार्यक्रमात बोलताना अक्रम यांनी बाबरला प्रश्न केला की, जर त्याला इतक्या वादग्रस्त आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयाची कल्पना नसेल, तर तो इंग्लंडला छोले विकायला आला होता का?
हा मुद्दा उपस्थित करताना वसीम अक्रम म्हणाले की, बाबर आझमने या निर्णयाबद्दल अनभिज्ञता दर्शवली. "जर तुला काहीच माहित नव्हते, तर तू इथे काय करत होतास? तू इथे छोले विकायला आला होतास का?" त्याने पुढे म्हटले, "एक खेळाडू किंवा व्यक्ती म्हणून मला वाटते की, जर तुमचे नेतृत्व किंवा कर्णधार तुमच्या पाठीशी उभा राहत नसेल, तर तुम्ही तुमचे 100 टक्के योगदान देऊ शकत नाही."
पाकिस्तानसाठी कसोटी क्रिकेटमध्ये 414 विकेट्स घेणारा दिग्गज माजी वेगवान गोलंदाज वसीम अक्रम पुढे म्हणाला, "मला कोणावरही दोषारोप करायचा नाही आणि कदाचित माझे म्हणणे चुकीचेही असू शकते. पण माझ्या मते, बाबरने कर्णधारपद स्वीकारायला नको होते. हे सर्व अनावश्यक होते. माझा सल्ला असा आहे की, दुसऱ्या कसोटी सामन्यानंतर बाबरने जाहीर करायला हवे होते की तो केवळ एक खेळाडू म्हणून खेळेल."