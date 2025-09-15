IND vs PAK मॅचमध्ये लाज निघाल्यानंतर पाकिस्तान Asia Cup 2025 सोडण्याच्या तयारीत

Asia Cup 2025 : रविवारी आशिया कप 2025 मध्ये सहावा सामना भारत विरुद्ध पाकिस्तानमध्ये (India VS Pakistan) खेळवला गेला. यात पाकिस्तानने भारताला दिलेलं 128 धावांचं आव्हान टीम इंडियाने 7 विकेट आणि 25 बॉल राखून पूर्ण केलं. टीम इंडियाने पाकिस्तान सोबत सामना खेळून तो जिंकला देखील, मात्र त्यांनी पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन केलं नाही. यागोष्टीची क्रिकेट विश्वात खूप चर्चा झाली. भारत - पाक सामन्यादरम्यान लाज निघाल्यावर पाकिस्तानने आशिया कप (Asia Cup 2025) सोडण्याचा प्लॅन बनवला आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा अध्यक्ष मोहसिन नकवीने याबाबत वॉर्निंग दिली आहे.
पाकिस्तानलला भारताविरुद्ध 7 विकेटने पराभव मिळाला. त्यानंतर टीम इंडियाचे खेळाडू पाकिस्तानी खेळाडूंशी कोणतेही हस्तांदोलन न करता ड्रेसिंग रूममध्ये परतले. पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय खेळाडूंनी हा निर्णय घेतला होता. मात्र भारतीय संघाकडून मिळालेली ही वागणूक पाकिस्तानच्या संघाला पटली नाही. तसेच टॉस दरम्यान सुद्धा मॅच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्टने भारत आणि पाकिस्तान संघांच्या कर्णधारांना हात न मिळवण्यास सांगितलं होतं, ज्या विरोधात पाकिस्तानी संघाने औपचारिक तक्रार सुद्धा नोंदवली. त्यानंतर आता पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवीने चेतावणी दिली आहे की, मॅच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्टला स्पर्धेच्या पॅनलमधून काढण्यात यावं, असं न केल्यास पाकिस्तान आशिया कपमधील उर्वरित सामने खेळणार नाही. रविवारी संध्याकाळी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप सामन्यादरम्यान हस्तांदोलन करण्यास परवानगी नसल्याच्या वादातून हा इशारा देण्यात आला आहे, असे टाईम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (पीसीबी) डॉन डॉट कॉमला पुष्टी दिली की पाकिस्तान संघाचे व्यवस्थापक नवीद अख्तर चीमा यांनी भारतीय संघाच्या अयोग्य वर्तनाविरुद्ध अधिकृतपणे निषेध नोंदवला आहे. पीसीबीने सांगितले, मॅनेजर चीमा यांनी मॅच रेफरीच्या वर्तनाविरुद्ध अधिकृत निषेध नोंदवला आहे, कारण त्यांनी दोन्ही कर्णधारांना टॉस दरम्यान हस्तांदोलन न करण्याची विनंती केली होती. दरम्यान टीम इंडियाने विरोधी संघाशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिल्यानंतर पाकिस्तानचे संघ व्यवस्थापक नवीद अक्रम चीमा यांनी मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली.
पीसीबी अध्यक्ष मोहम्मद नकवीने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली. यात त्यांनी लिहिले की, 'मॅच रेफरीने आयसीसीच्या आचारसंहिता आणि एमसीसीच्या क्रिकेट स्पिरिट ऑफ लॉजचे उल्लंघन केल्याबद्दल पीसीबीने आयसीसीकडे तक्रार दाखल केली आहे. पीसीबीने आशिया कपमधून मॅच रेफरीला तात्काळ काढून टाकण्याची मागणी केली आहे'.
हस्तांदोलन वादाची पार्श्वभूमी काय आहे?
पहलगाम हल्ला (2025 मध्ये झालेला दहशतवादी हल्ला) आणि ऑपरेशन सिंदूर यामुळे भारत-पाकिस्तानमधील राजकीय तणाव वाढला. यामुळे भारताने हस्तांदोलन टाळले, ज्याला पाकिस्तानने स्पोर्ट्समध्ये राजकारण घुसवल्याचे म्हणून टीका केली.
मोहसिन नकवी कोण आहेत आणि त्यांची भूमिका काय आहे?
मोहसिन नकवी हे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) आणि एशियन क्रिकेट काऊन्सिल (एसीसी) चे अध्यक्ष आहेत. ते पाकिस्तानचे गृहमंत्रीही आहेत आणि या वादात त्यांनी स्पोर्ट्समध्ये राजकारण घुसवू नये असे म्हटले आहे.
या वादाचा क्रिकेटवर काय परिणाम होऊ शकतो?
हा वाद भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या निकालापेक्षा जास्त चर्चेत आहे. पाकिस्तानने आशिया कप सोडण्याची धमकी दिली असल्याने स्पर्धेच्या पुढील टप्प्यावर परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः सुपर फोरमध्ये.
मॅच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट कोण आहेत?
एंडी पाइक्रॉफ्ट हे अनुभवी आयसीसी मॅच रेफरी आहेत, जे झिम्बाब्वेचे माजी क्रिकेटर आहेत. त्यांनी 693 सामन्यांमध्ये रेफरी म्हणून काम केले आहे. पाकिस्तानने त्यांच्या विनंतीमुळे हस्तांदोलन वादाला जबाबदार धरले आहे.