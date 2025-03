क्रिकेटप्रेमींना हादरवणारी बातमी! उष्णता सहन न झाल्याने पाकिस्तानी क्रिकेटरचा मैदानातच मृत्यू

Cricketer Dies While Playing In Extreme Heat: आतापर्यंत तुम्ही क्रिकेटच्या मैदानात धावताना किंवा दम लागल्याने अथवा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याच्या बातम्या वाचल्या किंवा ऐकल्या असतील. अशा घटनांचे व्हिडीओही यापूर्वी व्हायरल झाले आहेत. मात्र नुकत्याच घडलेल्या एका विचित्र घटनेमध्ये क्रिकेटच्या मैदानावर चक्क उष्णता सहन न झाल्याने एका क्रिकेटपटूने मैदानातच प्राण सोडला. मरण पावलेला क्रिकेटपटू पाकिस्तानी वंशाचा आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मयत तरुणाचं नाव जुनैद जाफर खान असं असून तो क्रिकेटच्या मैदानामध्ये खेळपट्टीवरच चक्कर येऊन पडला. शनिवारी तापमान 41.7 अंश सेल्सिअस असताना खेळवल्या जात असलेल्या क्रिकेट सामन्यादरम्यान हा सारा प्रकार घडला. ऑस्ट्रेलियातील 'द ओल्ड कॉनकोर्डियन्स क्रिकेट क्लब'कडून जुनैद खेळायचा. शनिवारच्या या सामन्यात जुनैदने आधी 40 ओव्हर मैदानात फिल्डींग केली होती. त्यानंतर त्याने प्रिन्स अल्पेड ओल्ड कॉलेजियन्सच्या संघाविरुद्ध नाबाद 16 धावा केल्या.

अॅडलेडमधील कॉनकोर्डियन्स कॉलेजच्या मैदानावर झालेला हा सामना संपल्यानंतर जुनैद मैदानावरच कोसळला. स्थानिक वेळेनुसार तो दुपारी चारच्या सुमारास मैदानात कोसळल्यानंतर मैदानावरच रुग्णावाहिका बोलावण्यात आली. मात्र त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच त्याने मैदानात प्राण सोडले. 'न्यूज डॉट कॉम डॉट एयू'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, जुनैद हा पाकिस्तानमधून 2013 साली ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झाला होता. तो माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करायचा.

'डेली मेल'ने दिलेल्या माहितीनुसार, जुनैद हा रमजाननिमित्त रोझे पाळत असल्याने त्याने सामन्याच्या दिवशी सुर्योदयानंतर काही खाल्लं नव्हतं. मात्र तो दिवसभर वेळोवेळी पाणी पित होता, असं जुनैदच्या मित्राने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं. बरं वाटत नसेल तर रमझानच्या काळात सकाळीही पाणी पिण्याची मुभा मुस्लिमांना असते.

A cricketing match played under extreme heat, between the Old Concordians and Prince Alfred Old Collegians, has ended in disaster.

A player, aged in his 40's, dying on the field - close friends and former team mates left stunned by the sudden death. #9News pic.twitter.com/4VrLbdHk1K

— 9News Adelaide (@9NewsAdel) March 16, 2025