/चॅम्पियन्स ट्रॉफीमधून पाकिस्तानचा पत्ता कट, या संघाला मिळाले स्थान! एक चूक पडली महागात

आशियाई खेळ नुकतेच पार पडले, या स्पर्धेमध्ये भारतीय महिला हॅाकी संघाने त्याचबरोबर टीम इंडियाच्या पुरुष हॅाकी संघाने देखील गोल्ड मेडल जिंकले. या स्पर्धेमध्ये दोन्ही संघाची कामगिरी प्रभावी राहिली, या स्पर्धेमध्ये पुरुष हॅाकी संघाचा पाकिस्तानविरुद्ध सामना झाला होता या सामन्यामध्ये भारताने पाकिस्तानला पराभूत करुन पुढील फेरीमध्ये प्रवेश केला होता. आता पुढील स्पर्धेमधून पाकिस्तानच्या संघाचा आता पत्ता कट झाला आहे त्याचे कारण म्हणजेच पाकिस्तान हॅाकी संघाने पुढील स्पर्धेमध्ये भारतामध्ये येण्यास मनाई केली आहे, नक्की संपूर्ण प्रकरण काय आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती देणार आहोत.
मागील काही काळापासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये वातावरण गंभीर आहे, त्यामुळे ते क्रिकेट मैदान असो किंवा हॅाकीचे मैदान असो दोन्ही देश हे एकमेकांच्या देशामध्ये देखील जाणे टाळत आहेत. क्रिकेटचे बरेच सामने हे भारत पाकिस्तान दुबईच्या किंवा श्रीलंकेच्या मैदानावर आयोजित केले जातात. आता पाकिस्तानचा संघ आगामी स्पर्धेमधून बाहेर झाला आहे, आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी 27 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार आहे, या स्पर्धेचे यजमानपद हे भारताकडे आहे. 27 ऑक्टोबरपासून जालंधर आणि मोहाली येथे सुरू होणार आहे. पण पाकिस्तानने भारतामध्ये येण्यास नकार दिला आणि दुसऱ्या देशामध्ये सामने खेळवण्याची विनंती केली होती.
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पाकिस्तानने भारतामध्ये येण्यास नकार दिल्यानंतर आता परिणामी, पाकिस्तानला या स्पर्धेतून वगळण्यात आले आहे, असे हॉकी इंडियाने कळवले आहे. स्पर्धेची घोषणा झाल्यानंतर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशनने भारतात खेळण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि आपले सामने दुसऱ्या देशात हलवण्याची मागणी केली, जी नंतर फेटाळण्यात आली. परिणामी, पाकिस्तान आता स्पर्धेतून बाहेर पडला असून, बांगलादेशने सहावा संघ म्हणून स्पर्धेत प्रवेश केला आहे. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार हॅाकी संघाने एका निवेदनामध्ये सांगितले आहे की, आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2026 ही 27 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबर दरम्यान सुरू होईल.
या स्पर्धेमध्ये भारताव्यतिरिक्त जपान, चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आणि बांगलादेश हे सहा संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार आहेत. पाकिस्तानचा संघ आशियाई चॅम्पियन ट्रॅाफी स्पर्धेमध्ये 2023 मध्ये सहभागी झाला होता. हॅाकी स्पर्धेचे जवळपास दोन दशकानंतर आयोजन केले जाणार आहे, आता पाकिस्तानचा संघ स्पर्धेमधून बाहेर झाल्यानंतर बांग्लादेशच्या संघाची लॅाटरी लागली आहे त्यांना ही स्पर्धा खेळण्याची संधी मिळणार आहे. यापूर्वी राखीव संघ म्हणून नियुक्त केलेल्या बांगलादेश आणि ओमानच्या पंक्तीत आता हा संघ सामील झाला आहे.