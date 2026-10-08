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चॅम्पियन्स ट्रॉफीमधून पाकिस्तानचा पत्ता कट, या संघाला मिळाले स्थान! एक चूक पडली महागात

आता पुढील स्पर्धेमधून पाकिस्तानच्या संघाचा आता पत्ता कट झाला आहे त्याचे कारण म्हणजेच पाकिस्तान हॅाकी संघाने पुढील स्पर्धेमध्ये भारतामध्ये येण्यास मनाई केली आहे, नक्की संपूर्ण प्रकरण काय आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती देणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 08, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 06:57 PM IST
चॅम्पियन्स ट्रॉफीमधून पाकिस्तानचा पत्ता कट, या संघाला मिळाले स्थान! एक चूक पडली महागात
Image Credit: पाकिस्तान आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीतून बाहेर (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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