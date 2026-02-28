English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • पाकिस्तान सामना जिंकूनही टी-20 वर्ल्डकपमधून OUT; श्रीलंकेविरोधातील मिशन एक-47 फेल, न्यूझीलंडने गाठली सेमी-फायनल

पाकिस्तान सामना जिंकूनही टी-20 वर्ल्डकपमधून OUT; श्रीलंकेविरोधातील मिशन 'एक-47' फेल, न्यूझीलंडने गाठली सेमी-फायनल

Pakistan Out of T20 World Cup: पाकिस्तानने टी-20 मधील आपली सर्वाधिक धावसंख्या उभारल्यानंतरही वर्ल्डकपमधून बाहेर पडले आहेत. पाकिस्तान बाहेर पडल्याने नेट रन रेटच्या आधारे न्यूझीलंड संघ सेमी-फायनलमध्ये दाखल झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 28, 2026, 11:09 PM IST
Pakistan Out of T20 World Cup: पाकिस्तानचं टी-20 मधील आव्हान श्रीलंकेविरोधातील सामन्यानंतर संपुष्टात आलं आहे. श्रीलंकेविरोधातील सामना 5 धावांनी जिंकल्यानंतरही पाकिस्तान संघ टी-20 वर्ल्डकपमधून बाहेर पडला आहे. श्रीलंकेविरोधीताल सामन्यात धावांचा डोंगर उभा करुनही पाकिस्तान आपलं आव्हान कायम ठेवू शकलं नाही. पाकिस्तानने श्रीलंकेसमोर 213 धावांचं आव्हान ठेवल्यानंतर 5 धावांनी हा सामना जिंकला. पण पाकिस्तानला सेमी-फायलनला पात्र होण्यासाठी 147 धावांमध्ये श्रीलंकेला रोखण्याची गरज होती. कारण यामुळे त्यांचं रन-रेट न्यूझीलंडच्या तुलनेत चांगला झाला असता. पण श्रीलंकाने 16 व्या ओव्हरलाच 147 धावसंख्येचा आकडा गाठला. 

पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यात रोमांचक सामना पाहायला मिळाला. अखेरच्या चेंडूपर्यंत रंगलेल्या सामन्यात श्रीलंका फक्त 5 धावांनी पराभूत झाली. पण सामना जिंकल्यानंतरही पाकिस्तानसाठी टी-20 चा प्रवास संपला आहे. पाकिस्तानचा पराभव झाल्याने न्यूझीलंड संघ सेमी-फायनलमध्ये पोहोचला आहे. म्हणजेच ग्रुप-2 मधून इंग्लंड आणि न्यूझीलंड संघ सेमी-फायनलमध्ये पोहोचले आहेत.

श्रीलंकेने या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. साहिबजादा फरहानच्या तुफानी शतकाच्या जोरावर पाकिस्तानने श्रीलंकेसमोर 213 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. 16 व्या ओव्हरला पाकिस्तानची पहिली विकेट पडली. फखर जमाने 42 चेंडूत 84 धावा ठोकल्या. पण नंतर कोणताही पाकिस्तानी फंलदाज मोठी खेळी करु शकला नाही. 

213 धावांचा पाठलाग करताना श्रीलंकेची सुरुवात खराब झाली. दुसऱ्या षटकात नसीम शाहने पथुम निस्सांकाला बाद केलं. त्यानंतर श्रीलंकेला 33 धावांवर दुसरा धक्का बसला. त्यानंतर चारिथ असलंकाने चांगली फलंदाजी केली आणि धावसंख्या 75 पर्यंत नेली, परंतु नंतर त्याने आपली विकेट गमावली. त्यानंतर श्रीलंकेला 94 धावांवर चौथा आणि 101 धावांवर पाचवा धक्का बसला. यानंतर पाकिस्तान 147 धावांच्या आत श्रीलंकेला रोखेल असं वाटू लागलं होतं. 

पण त्यानंतर, दासुन शनाका आणि पवन रथनायके यांनी चांगली भागीदारी केली. पवनने शानदार अर्धशतक झळकावले आणि 16 व्या षटकात जादुई 147 धावांचा टप्पा ओलांडला. शेवटच्या षटकात श्रीलंकेला विजयासाठी 28 धावांची आवश्यकता होती. पण शनाकाने फक्त एक शॉट चुकवला आणि पाकिस्तानने 5 धावांनी सामना जिंकला. शाकाने 31 चेंडूत 2 चौकार आणि 8 षटकारांसह 76 धावांची खेळी केली.

सेमी फायलनमधील 3 संघ निश्चित

सेमी फायनलमधील 3 संघ आता निश्चित झाले आहेत. टीम ग्रुप 2 मधून इंग्लंड आणि न्यूझीलंड पात्र ठरले आहेत. तर ग्रुप 1 मधून दक्षिण आफ्रिका पोहोचली आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिजमधील सामन्यानंतर चौथा संघ पात्र होईल. रविवारी हा सामना होणार आहे. महत्वाचं म्हणजे दोन्ही सेमी-फायनल भारतातच होणार आहेत. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

