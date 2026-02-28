पाकिस्तान सामना जिंकूनही टी-20 वर्ल्डकपमधून OUT; श्रीलंकेविरोधातील मिशन 'एक-47' फेल, न्यूझीलंडने गाठली सेमी-फायनल

Pakistan Out of T20 World Cup: पाकिस्तानचं टी-20 मधील आव्हान श्रीलंकेविरोधातील सामन्यानंतर संपुष्टात आलं आहे. श्रीलंकेविरोधातील सामना 5 धावांनी जिंकल्यानंतरही पाकिस्तान संघ टी-20 वर्ल्डकपमधून बाहेर पडला आहे. श्रीलंकेविरोधीताल सामन्यात धावांचा डोंगर उभा करुनही पाकिस्तान आपलं आव्हान कायम ठेवू शकलं नाही. पाकिस्तानने श्रीलंकेसमोर 213 धावांचं आव्हान ठेवल्यानंतर 5 धावांनी हा सामना जिंकला. पण पाकिस्तानला सेमी-फायलनला पात्र होण्यासाठी 147 धावांमध्ये श्रीलंकेला रोखण्याची गरज होती. कारण यामुळे त्यांचं रन-रेट न्यूझीलंडच्या तुलनेत चांगला झाला असता. पण श्रीलंकाने 16 व्या ओव्हरलाच 147 धावसंख्येचा आकडा गाठला.
पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यात रोमांचक सामना पाहायला मिळाला. अखेरच्या चेंडूपर्यंत रंगलेल्या सामन्यात श्रीलंका फक्त 5 धावांनी पराभूत झाली. पण सामना जिंकल्यानंतरही पाकिस्तानसाठी टी-20 चा प्रवास संपला आहे. पाकिस्तानचा पराभव झाल्याने न्यूझीलंड संघ सेमी-फायनलमध्ये पोहोचला आहे. म्हणजेच ग्रुप-2 मधून इंग्लंड आणि न्यूझीलंड संघ सेमी-फायनलमध्ये पोहोचले आहेत.
श्रीलंकेने या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. साहिबजादा फरहानच्या तुफानी शतकाच्या जोरावर पाकिस्तानने श्रीलंकेसमोर 213 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. 16 व्या ओव्हरला पाकिस्तानची पहिली विकेट पडली. फखर जमाने 42 चेंडूत 84 धावा ठोकल्या. पण नंतर कोणताही पाकिस्तानी फंलदाज मोठी खेळी करु शकला नाही.
213 धावांचा पाठलाग करताना श्रीलंकेची सुरुवात खराब झाली. दुसऱ्या षटकात नसीम शाहने पथुम निस्सांकाला बाद केलं. त्यानंतर श्रीलंकेला 33 धावांवर दुसरा धक्का बसला. त्यानंतर चारिथ असलंकाने चांगली फलंदाजी केली आणि धावसंख्या 75 पर्यंत नेली, परंतु नंतर त्याने आपली विकेट गमावली. त्यानंतर श्रीलंकेला 94 धावांवर चौथा आणि 101 धावांवर पाचवा धक्का बसला. यानंतर पाकिस्तान 147 धावांच्या आत श्रीलंकेला रोखेल असं वाटू लागलं होतं.
पण त्यानंतर, दासुन शनाका आणि पवन रथनायके यांनी चांगली भागीदारी केली. पवनने शानदार अर्धशतक झळकावले आणि 16 व्या षटकात जादुई 147 धावांचा टप्पा ओलांडला. शेवटच्या षटकात श्रीलंकेला विजयासाठी 28 धावांची आवश्यकता होती. पण शनाकाने फक्त एक शॉट चुकवला आणि पाकिस्तानने 5 धावांनी सामना जिंकला. शाकाने 31 चेंडूत 2 चौकार आणि 8 षटकारांसह 76 धावांची खेळी केली.
सेमी फायनलमधील 3 संघ आता निश्चित झाले आहेत. टीम ग्रुप 2 मधून इंग्लंड आणि न्यूझीलंड पात्र ठरले आहेत. तर ग्रुप 1 मधून दक्षिण आफ्रिका पोहोचली आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिजमधील सामन्यानंतर चौथा संघ पात्र होईल. रविवारी हा सामना होणार आहे. महत्वाचं म्हणजे दोन्ही सेमी-फायनल भारतातच होणार आहेत.