पाकिस्तानची कुरघोडी? भारताविरुद्ध T20 World Cup सामना खेळण्यासाठी ICC समोर ठेवल्या तीन मोठ्या अटी

Ind vs Pak, T20 Wolrd Cup 2026: पाकिस्तान संघ आणि त्यांचं विश्वचषकातील सहभाग यावरून आणि भारतात सामने खेळण्यावरून अनेक दिवसापासून चर्चा, वाद सुरु आहेत.  पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने यापूर्वी स्पष्टपणे सांगितले होते की ते विश्वचषकात भारताविरुद्ध खेळणार नाहीत, परंतु आता त्यांनी हा सामना खेळण्यासाठी आयसीसीसमोर तीन मोठ्या अटी ठेवल्या आहेत.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 9, 2026, 10:16 AM IST
Pakistan PCB 3 big conditions to ICC for playing in India demands presented regarding T20 world cup 2026

Pakistan PCB 3 big conditions to play in India: भारत–पाकिस्तान सामन्याबाबत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) पुन्हा एकदा आपली भूमिका बदलल्याचं दिसत आहे. आधी भारताविरुद्ध वर्ल्ड कप सामना खेळणार नसल्याचं जाहीर करणाऱ्या पाकिस्तानने आता याच सामन्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेपुढे (ICC) तीन महत्त्वाच्या अटी ठेवल्या आहेत. 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणाऱ्या भारत–पाकिस्तान सामन्यावरून सुरू असलेला वाद आता तोडग्याकडे वळताना दिसतो आहे. रविवारी लाहोरमध्ये ICC आणि PCB यांच्यात महत्त्वाची बैठक पार पडली. विशेष म्हणजे या बैठकीला बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम यांनाही आमंत्रित करण्यात आलं होतं. या चर्चेनंतर पाकिस्तान भारताविरुद्ध सामना खेळण्यास तयार असल्याचं संकेत मिळाले, मात्र काही अटींसह! चला या अटी नक्की काय आहेत हे जाणून घेऊयात . पाकिस्तान बोर्डाचं नक्की काय म्हणणं आहे. 

पाकिस्तानचा यु-टर्न?

भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याच्या भूमिकेनंतर ICC ने परिस्थिती हाताळण्यासाठी आपले वरिष्ठ अधिकारी लाहोरला पाठवले. गद्दाफी स्टेडियममध्ये झालेल्या बैठकीत PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी, ICC चे डेप्युटी चेअरमन इमरान ख्वाजा आणि BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम उपस्थित होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ICC ने पाकिस्तानला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की वर्ल्ड कपसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत निवडक सामने खेळण्याची मुभा दिली जाणार नाही. अशा निर्णयामुळे PCB ला आर्थिक नुकसान आणि संभाव्य कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं.

श्रीलंकेच्या भावनिक हस्तक्षेपाचा परिणाम

या वादात सह-यजमान श्रीलंकेची भूमिका निर्णायक ठरली. श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने PCB ला पत्र पाठवत आठवण करून दिली की जेव्हा पाकिस्तान क्रिकेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बहिष्कृत होतं, तेव्हा श्रीलंकेनेच तिथे दौरे करून क्रिकेट पुनरुज्जीवनात मदत केली होती. श्रीलंकेने भारत–पाकिस्तान सामना रद्द झाल्यास पर्यटन आणि हॉटेल उद्योगावर होणाऱ्या आर्थिक फटक्याचाही उल्लेख केला. या भावनिक आवाहनासह ICC च्या कठोर भूमिकेमुळे पाकिस्तान आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करत असल्याचं चित्र आहे.

पाकिस्तानने मांडलेल्या तीन अटी

  • ICC महसूल वाटपात वाढ – ICC कडून दरवर्षी क्रिकेट बोर्डांना मिळणाऱ्या निधीत पाकिस्तानचा वाटा वाढवावा, अशी PCB ची मागणी आहे.
  • भारत–पाकिस्तान द्विपक्षीय मालिका पुन्हा सुरू करणे – 2013 नंतर दोन्ही देशांमध्ये कोणतीही द्विपक्षीय मालिका झालेली नाही. ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी ICC ने BCCI वर दबाव टाकावा, अशी अट पाकिस्तानने ठेवली आहे.
  • मैदानावर हँडशेक प्रोटोकॉल सक्तीचा करावा – सामन्यानंतर खेळाडूंमध्ये हस्तांदोलन बंधनकारक करावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र ICC ने याआधीच हे संघांच्या निर्णयावर अवलंबून असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. यापूर्वी पाकिस्तानने सरकारी आदेशांचा हवाला देत Force Majeure क्लॉज लागू करण्याचा प्रयत्न केला होता, जो ICC ने राजकीय कारण म्हणून फेटाळून लावला होता.

बांगलादेशचा वेगळा मुद्दा

हा संपूर्ण वाद तेव्हा पेटला, जेव्हा बांगलादेशने भारतात खेळण्यास नकार दिला आणि त्यांच्या जागी स्कॉटलंडला संधी देण्यात आली. पाकिस्तानने बांगलादेशशी एकजूट दाखवत भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याची धमकी दिली होती. आता लाहोरमध्ये अमीनुल इस्लाम यांची उपस्थिती बांगलादेशही आपली भूमिका किंवा संभाव्य भरपाईबाबत चर्चा करत असल्याचं संकेत देते.

पाकिस्तानकडून अंतिम निर्णय सोमवार, 10 फेब्रुवारीपर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता आहे, कारण संघाला पुढील सामन्यासाठी तयारी करायची आहे.

तेजश्री गायकवाड 

